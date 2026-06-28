【7月26日（日）10:30～無料ウェビナー開催】なぜ中小企業は大手企業に選ばれないのか？ “紹介営業×ナラティブ戦略”でエンタープライズ攻略法を無料公開！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、2026年7月26日(日)10:30～スマートソーシャルの酒井代表とのコラボで、信頼設計 × 紹介設計 × ナラティブ（語られる物語）を軸に、エンタープライズ企業を顧客にするための実践的アプローチについて、オンラインセミナーを開催すると発表した。

2026年7月26日(日)10:30～エンタープライズ企業を 顧客にするための 実践的アプローチ /信頼設計 × 紹介設計 × ナラティブの力

【7月26日(日)10:30-11:00】エンタープライズ企業を 顧客にするための 実践的アプローチ ～信頼設計 × 紹介設計 × ナラティブの力～ / 井上裕介(KOBUSHI MARKETING代表) × 酒井 禎雄 （スマートソーシャル代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5045653

信頼設計・紹介設計・ナラティブの力で「選ばれる側」に回る

近年、エンタープライズ企業との取引においては実績や価格だけでは選ばれにくくなっています。意思決定が複雑化し、説明責任が厳しくなる中で、大企業が本当に重視しているのは誰に紹介されたか・その人物を社内で語れるか、という“信頼の設計”です。本ウェビナーでは、「1.信頼の入口となる人の見つけ方」「2.誰の役に立つ存在かを一言で伝える言語化」「3.避けるべき関係性と、信頼を積み上げる立ち位置」「4.交流会や紹介の場で“選ばれる側”になるためのチェックポイント」など、明日から使える4ステップを中心に共有します。紹介や評判の重みが増す今、エンタープライズ取引を目指すベンチャー・中小企業にとって、紹介される設計を理解する30分です。

開催詳細

日時

2026年7月26日(日)10:30～11:00

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/5045653

スピーカーのご紹介

スマートソーシャル株式会社 代表取締役CEO 酒井 禎雄

スマートソーシャル株式会社 代表取締役CEO 酒井 禎雄

新潟県出身。長岡工業高等専門学校卒業。リクルートにて、情報通信サービス営業、学生募集広告営業、メディアマーケティングを歴任。全ての部署でエンジニアと共に新規サービスを立ち上げる。その後、オリコングループ、サイバードを経て独立・起業し、現在に至る。会社員時代よりシステムとそれを創るエンジニアがいかに事業成長に貢献するかを痛感。それに対して、エンジニアの能力を活かしきれず開発が炎上する現場も目の当たりにし、「すべらないシステム開発」を提唱するに至る。大手企業を中心にシステムを最大活用したサービス化、事業化の支援を行う。「すべらないシステム開発」により、お客様の事業成長に貢献できるものと強く自負しております。

※下記に弊社が「すべらないシステム開発」のノウハウで創り出した一部の事例をご紹介いたします。

・引越し時の面倒な手続きや申し込みがお手元のスマホですでにできるようになっております。

https://www.hikkoshi-line.com/amp_introduction

・ａｖｅｘ様 新規事業。 売れるミュージシャンを発掘します。

https://big-up.style/

・docomo様 ゴルフのサブスク予約システム

https://golfme.goo.ne.jp

・システム開発で失敗したくない…もうすべりたくない・・・なら すべらないシステム開発

https://www.smartsocial.co.jp/lp/suberanai/

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/