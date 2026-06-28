「GREEN MARKET FUKUOKA」初の福岡開催にPrecious Plastic唐津が出店──約1,000個のペットボトルキャップが「世界にひとつの鉢」に

特定非営利活動法人唐津Farm&Food唐津で集めた約1,000個のペットボトルキャップから生まれた、世界にひとつのフラワーポット。集まるキャップの色が毎回違うから、同じ色の鉢はひとつもない。

NPO法人唐津Farm&Food（佐賀県唐津市、代表理事：濱口のぞみ）が運営するプラスチックアップサイクル活動「Precious Plastic唐津」は、2026年5月30日（土）、福岡市植物園で開催されたマーケットイベント「GREEN MARKET FUKUOKA」に出店しました。「Local Green Economy（地域で育て、地域で循環する）」をテーマに掲げた本イベントで、唐津で集めた約1,000個のペットボトルキャップが、約30名の参加者─その多くは子どもたち─の手によって、世界にひとつだけのフラワーポット（植木鉢）へと生まれ変わりました。

神戸生まれのマーケットが、はじめて福岡へ

新緑の福岡市植物園で開かれた「GREEN MARKET FUKUOKA」。植物のある暮らしを提案する店が集まった、神戸発・初の福岡開催。

「GREEN MARKET FUKUOKA」は、神戸で生まれたマーケットの、記念すべき初の福岡開催です。「地域で育て、地域で循環する」をテーマに、植物のある暮らしを提案する店舗が集まりました。

Precious Plastic唐津のブースでは、本来であれば廃棄されていたペットボトルキャップを、廃棄物を出さず資源を循環させるサーキュラーエコノミー型の手法でその場で溶かし、新たな製品へとアップサイクル（廃棄されるはずの素材に新たな価値を加えて再生すること）する工程を公開しました。

レバーを引く瞬間の、真剣な顔

レバーを引く瞬間。溶けたプラスチックを型に流し込み、子どもたちの手で鉢へと姿を変えていく。できあがった鉢を手にした、この日いちばんの笑顔。

色とりどりのキャップを溶かし、レバーを引いて型に流し込む。固まれば、世界にひとつの鉢のできあがりです。

鉢の色は、ひとつとして同じものがありません。集まってくるキャップの色が、ひとつとして同じではないからです。レバーを引く瞬間の真剣な表情と、できあがった鉢を手にしたときの笑顔──この日、約1,000個のキャップが、子どもたちの手で少しずつかたちを変えていきました。

七山の植物が、アップサイクルの鉢に根を張る

色とりどりのアップサイクル鉢が並んだブース。瓶の中は、原料となったペットボトルキャップ。

唐津市七山のCLEMA FACTORYには、七山でしか出会えない植物を、このアップサイクルした鉢に植えて展示していただきました。アップサイクルした鉢に、地域で育った植物が根を張る─マーケットのテーマである「循環」が、ちいさな一鉢の中にあらわれていました。

「販売してほしい」の声、多数

今回も展示を中心とした少量制作でしたが、来場者からは「販売してほしい」「うちのイベントでもやってみたい」「どこで手に入るのか」といった声を多数いただきました。

関係者コメント

NPO法人唐津Farm&Food 副理事・小嶋宏明

「いちばんの『作品』は、鉢そのものではなく、子どもたちの笑顔でした。本当に持ち帰ってほしかったのは、鉢よりも、『捨てる前に、これは何かになるかもしれない』という、ちいさな気づきの方です。アップサイクルした鉢に地域の植物が根を張る光景は、『地域で育て、地域で循環する』という今回のテーマそのものでした。」

開催概要

Precious Plastic唐津について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/142434/table/166_1_14d66220a7f40d09bf47fc37d1e831ac.jpg?v=202606281151 ]

Precious Plastic唐津は、オランダ発のオープンソース・プロジェクト「Precious Plastic」の理念に基づき、佐賀県唐津市で展開するプラスチックアップサイクルの取り組みです。使用済みのプラスチックを回収・粉砕・成形し、キーホルダーやコースター、フラワーポットなどの製品へと生まれ変わらせることで、廃棄物を出さず資源を循環させるサーキュラーエコノミーの実現と、環境教育（ESD）の普及を目指しています。

団体概要

- 団体名：NPO法人 唐津Farm&Food- 所在地：佐賀県唐津市東唐津3-7-22- 代表理事：濱口のぞみ- 活動内容：生物多様性保全、環境教育（ESD）、サーキュラーエコノミー推進、ネイチャーポジティブ、Precious Plastic（プラスチックアップサイクル）、環境省認定・自然共生サイト（OECM）の管理、ビーチクリーン- 公式サイト：https://karatsu-f-f.com- オンラインショップ：https://karatsuff.shop- Instagram：https://www.instagram.com/preciousplastic_karatsu/お問い合わせ

本リリースおよびワークショップ・出店に関するお問い合わせは、公式サイト（https://karatsu-f-f.com）またはInstagram（@preciousplastic_karatsu）のダイレクトメッセージよりお気軽にご連絡ください。