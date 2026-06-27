名古屋栄・大須を舞台にした新サーキットフェス『音MABUSHI』第2弾出演者発表！

ISARIBI株式会社

音MABUSHI制作委員会（株式会社アブストリームクリエイション、株式会社 神楽会、株式会社 Genome Factory、株式会社 Relations、DRAMATICAL RECORDS 株式会社、SUGAR&SPICE）は、名古屋・大須エリアを舞台にした新たなサーキット型音楽フェス『音MABUSHI』を2026年9月21日(月)に開催いたします。本イベントは、名古屋に根付くアニソン・アイドル・コンカフェ・VTuberなど多彩なカルチャーを“街ごと楽しむ体験”として再編集し、ライブハウスから街へと広がる新しい音楽フェスの形を提示するものです。

今回発表する第2弾アーティストには、ダンス・ボーカル・パフォーマンスの分野で強い存在感を放つ4名が加わりました。透明感のある歌声と確かな表現力で魅せる声優アーティスト・高木美佑、キレのあるダンスと愛らしいキャラクターで国内外にファンを持つ踊り手・足太ぺんた、柔らかなダンスと独自の世界観で魅了するパフォーマー・まなこ、そして圧倒的な歌唱力とエモーショナルなステージングが魅力のシンガー・澤村光彩が登場します。さらに、茉白実歩、落合菜月、Bellemule from 電音部、愛未莉叶、未確認動物うまぴ、釣鐘ふうり、あすとれーのうさぎ、麗麗、NO(ハート)AF、Akky-卍、MUKAI、ｺ゛ｯﾂLO、hakurin、するめんといったカルチャーを支えるアーティストも多数出演し、多彩なシーンが交差する空間を創出します。

『音MABUSHI』は、複数会場を巡りながら地元アーティストの魅力と名古屋カルチャーの熱量を存分に味わえる、名古屋発のガチャポップサーキットイベントです。アニソン・アイドル・コンカフェ・VTuberなど名古屋に眠る多彩なカルチャーを“街ごと楽しむ体験”として再構築し、大須エリアのコンセプトカフェや飲食店とも連携することで、来場者が自然と街を巡りながら人・文化・コミュニティに触れられる“ライブだけで終わらない”新しいフェスの形を提示します。

本イベントを通じて、名古屋のカルチャーが持つ多様な魅力と熱量を、より多くの方々に体感していただければ幸いです。街と音楽が交差する新たなフェスの形を、ぜひ会場でお楽しみください。

■イベント概要

イベント名： 音MABUSHI

日程： 2026年9月21日(月)

時間： OPEN 12:00／START 13:00

会場：NAGOYA ReNY limited / 大須RADHAL / HOLIDAY NEXT NAGOYA / エンターテイメントスペースRELATION

料金：

・優先入場チケット：\7,700

・一般チケット：\6,600

・学割チケット：\3,300

チケットURL：https://livepocket.jp/e/otomabushi2026

公式サイト： https://otomabushi.nagoya