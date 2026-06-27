Chatlock、Amazon・楽天市場公式ストアを刷新。「選び方が分かる」スマートロック公式ストアへ

チャットロック株式会社

チャットロック株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役：大木和紀）は、このたび、Amazonおよび楽天市場におけるChatlock公式ストアの構成を刷新し、スマートロック製品をより比較・検討しやすい購入導線へ見直しました。

今回の刷新では、単に商品を一覧で並べるのではなく、ブランド紹介、用途別の案内、商品特徴、購入前に確認したい設置条件、解錠方法、利用人数、関連アクセサリーなどの情報を整理し、「選び方が分かる公式ストア」を目指した情報設計へ更新しています。

家庭用スマートロックを検討する方だけでなく、店舗、オフィス、民泊施設、倉庫、学校、商業施設など、複数人が出入りする場所で鍵管理を見直したい方にも、利用シーンに応じて製品を探しやすい構成としました。

あわせて、現在は各公式ストアにて期間限定クーポンや割引施策も展開しており、スマートロックの導入を検討しているユーザーが、商品情報と購入条件を確認しながら検討しやすい環境を整えています。

■ 楽天市場 Chatlock公式ストア(https://www.rakuten.co.jp/chatlock/)

■ Amazon Chatlock公式ストア(https://www.amazon.co.jp/stores/chatlock/page/E734A909-AEDB-43E2-8FD2-E4173B66BF3E)

公式ストア刷新の背景

スマートロックは、玄関の鍵をスマートフォンや暗証番号、ICカード、指紋認証などで解錠できる便利な住宅設備として注目されています。

一方で、スマートロックは一般的な日用品とは異なり、購入前に確認すべき項目が多い製品でもあります。たとえば、取り付けるドアの形状、既存の鍵との相性、設置方法、解錠方法、利用人数、家族やスタッフとの共有方法、導入後に必要となる関連商品など、利用環境によって確認すべきポイントが異なります。

また、近年では家庭の玄関だけでなく、店舗、オフィス、民泊施設、レンタルスペース、倉庫、学校、商業施設など、家庭以外の場所でも鍵管理の効率化や入退室管理を目的としたスマートロックの活用が広がっています。

家庭では「鍵の持ち歩きを減らしたい」「子どもや家族が使いやすい解錠方法を選びたい」といったニーズがあります。

店舗やオフィスでは、スタッフの入退室、鍵の受け渡し、閉店後の施錠確認、複数人での利用管理が課題になる場合があります。

民泊施設や無人運営施設では、ゲストや清掃スタッフの入室管理、物理鍵の受け渡し負担の軽減、非対面での運用が重要になります。

こうした利用シーンの違いを踏まえ、ChatlockではAmazon・楽天市場の公式ストアにおいて、製品を単品として掲載するだけでなく、利用目的や導入前の確認事項から製品を選びやすい構成へ見直しました。

「選び方が分かる公式ストア」へ

今回の公式ストア刷新では、商品カテゴリの整理に加え、購入前の比較・検討に必要となる情報を公式ストア全体で確認しやすいように整備しました。

主な更新内容は以下の通りです。

・Chatlockブランドの紹介情報を追加・整理

・家庭、店舗、オフィス、民泊施設など利用シーン別の案内を整備

・スマートロック本体、電子錠、南京錠、関連商品などのカテゴリ導線を見直し

・各製品の特徴や用途を比較しやすい構成へ更新

・購入前に確認したいドア条件、設置方法、解錠方法、利用人数などの情報を整理

・取付補助プレートやICカードなどを「導入・運用時に必要な関連商品」として案内

・クーポン、割引、在庫状況などを確認しやすい購入導線へ改善

・Amazon・楽天市場それぞれの公式ストアで、ブランド理解から購入までの流れを整備

これにより、はじめてスマートロックを検討する方でも、商品一覧だけを見るのではなく、「どのような場所で使うのか」「どの解錠方法が合っているのか」「導入時に何を確認すべきか」を踏まえながら製品を選びやすくなりました。

利用シーン別に製品を探しやすく

Chatlock公式ストアでは、家庭用から商業・施設用途まで、さまざまな利用シーンに対応するスマートロック製品を取り扱っています。

今回の刷新では、家庭、店舗、オフィス、民泊施設など、利用シーンごとに検討しやすいよう、ストア内の説明や商品導線を見直しました。

家庭向けでは、玄関の鍵管理、鍵の閉め忘れ対策、家族での利用、子どもの帰宅時の鍵管理など、日常生活の中で発生しやすい不安や手間を起点に製品を確認しやすい構成としています。

店舗やオフィス向けでは、スタッフの入退室、鍵の共有、閉店後の施錠確認、複数人での利用管理など、運用面の課題に合わせて製品を検討しやすい導線を整えました。

民泊施設や無人運営施設向けでは、ゲストや清掃スタッフの入室管理、非対面チェックイン、物理鍵の受け渡し負担の軽減など、施設運営に関わる鍵管理の課題を踏まえて製品情報を確認できるようにしています。

購入前に確認したい情報を整理

スマートロックを導入する際には、製品価格だけでなく、設置条件や運用方法の確認も重要です。

今回の公式ストア刷新では、購入前に確認したい情報として、ドアの形状、既存の鍵との相性、設置方法、解錠方法、利用人数、関連アクセサリーなどの案内を整理しました。

たとえば、スマートロック本体を選ぶ際には、玄関ドアに取り付けられるか、どの解錠方法に対応しているか、家族やスタッフと共有しやすいか、導入後にICカードや取付補助プレートなどが必要になるかを確認することが重要です。

Chatlockでは、こうした購入前の確認項目を公式ストア上で分かりやすく整理することで、導入後の利用イメージを持ちながら製品を選べる環境づくりを進めています。

関連商品を「導入・運用時に必要な商品」として整理

今回の更新では、スマートロック本体だけでなく、取付補助プレート、ICカードなどの関連商品についても導線を見直しました。

これらの商品は単なる附属品ではなく、設置環境や利用人数、運用方法によって必要になる場合がある「導入・運用時に必要な関連商品」です。

たとえば、取り付け条件に応じて補助プレートが必要になる場合や、家族・スタッフ・施設利用者がICカードで解錠する運用を検討する場合があります。

Chatlock公式ストアでは、スマートロック本体と関連商品をあわせて確認しやすくすることで、導入前の準備から運用開始後までを見据えた商品選びをサポートします。

楽天市場公式ストアではカテゴリと購入導線を整備

楽天市場のChatlock公式ストアでは、「スマートロック」「電子錠」「南京錠」「関連商品」などのカテゴリを整理し、目的の商品にアクセスしやすい構成へ更新しました。

また、スマートロック本体だけでなく、取付補助プレートやICカードなどの関連商品も確認しやすくし、導入時・運用時に必要な商品を探しやすい売場づくりを進めています。

楽天市場公式ストアでは、各商品の価格、在庫状況、クーポン、キャンペーン情報なども確認できます。

※価格、在庫、クーポン、キャンペーン内容は時期により変更となる場合があります。最新情報は各販売ページをご確認ください。

■ 楽天市場 Chatlock公式ストア

https://www.rakuten.co.jp/chatlock/

Amazon公式ストアではブランド理解から購入までの導線を整備

AmazonのChatlock公式ストアでは、Chatlockブランドの概要や製品ラインナップを確認しながら、利用目的に応じて商品を検討できる構成へ見直しました。

Amazonを日常的に利用するユーザーに向けて、単品の商品ページだけでは分かりにくいブランド情報、製品シリーズ、関連商品への導線を整理し、家庭用から事業用途まで製品を比較・検討しやすい環境づくりを進めています。

公式ブランドストアを通じて、Chatlockのスマートロック製品をまとめて確認できるため、利用シーンや解錠方法、設置条件を踏まえながら商品を選びやすくなりました。

■ Amazon Chatlock公式ストア

https://www.amazon.co.jp/stores/chatlock/page/E734A909-AEDB-43E2-8FD2-E4173B66BF3E

期間限定クーポン・割引施策について

現在、Chatlock公式ストアでは、スマートロックの導入を検討しているユーザーに向けて、期間限定クーポンや割引施策を展開しています。

購入を検討している方は、各販売ページにて最新のクーポン、割引、対象商品、在庫状況をご確認ください。

※クーポン・割引の内容、対象商品、実施期間、在庫状況はAmazon・楽天市場の各販売ページにより異なります。最新情報は各公式ストアをご確認ください。

Chatlockについて

Chatlockは、スマートロック・電子錠を中心に、家庭、店舗、オフィス、民泊施設、倉庫、学校、商業施設など、幅広い利用シーンに向けた鍵管理ソリューションを提供しています。

暗証番号、ICカード、指紋認証、スマートフォンアプリ、物理キーなど、複数の解錠方法に対応した製品を展開し、利用者や利用環境に応じた鍵管理をサポートしています。

Chatlockは、スマートロックを単なる製品として販売するだけでなく、導入前の比較検討、購入、設置、運用、サポートまでを含めた体験全体の向上を目指しています。

今後の展望

Chatlockは今後も、Amazon・楽天市場の公式ストアを通じて、スマートロックを検討するユーザーが必要な情報へたどり着きやすく、安心して比較・購入しやすい売場づくりを進めてまいります。

また、商品情報、利用シーン別コンテンツ、導入前の確認情報、関連商品の案内を継続的に整備し、家庭から店舗・オフィス・民泊施設まで、幅広い鍵管理ニーズに対応してまいります。

会社概要

会社名：チャットロック株式会社

所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13

代表者：大木和紀

事業内容：スマートロック、電子錠、スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売を通じて、家庭、店舗、オフィス、宿泊施設などの鍵管理をより便利で安心しやすい形へ変えるソリューションを提供しています。

公式サイト：https://www.chatlock.co.jp/jp

公式HP： https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube： https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram：https://www.instagram.com/chatlock2018/

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