地元スーパー「スズキヤ」× おやこカフェ「あいにこ」が連携。託児カフェでリフレッシュしながら買い物が完結する「スマート・ピックアップ」サービスを7月よりスタート

株式会社あいきゅ

「愛と笑顔があふれる地域の未来を創る」をミッションに掲げる株式会社あいきゅ（本社：神奈川県葉山町、代表取締役：竹上摩耶）は、逗子・葉山エリアで絶大な支持を誇るスーパーマーケット

「スズキヤ」を展開する株式会社スズキヤ（本社：神奈川県逗子市、代表取締役社長：高城宏一）と

連携し、あいきゅが運営するポップアップ型おやこカフェ「あいにこ」にて、親御様のリフレッシュとお買い物をシームレスに繋ぐ新しいサービスの開始をお知らせいたします。

■ 背景：子連れ買い物の「限界」を地域のつながりで解決

ロゴ

子育て世代にとって、日常の「子どもを連れての買い物」は肉体的・精神的負担が非常に大きいタスクの一つです。

子連れでスーパーで買い物をするイメージ（※AI生成）

また、自宅でのネットスーパー利用も、子どもの相手をしながらでは集中して選ぶことが難しいという課題がありました。 そこで、地域密着で親子の居場所作りを行う「あいきゅ」と、地元の生活を支える「スズキヤ」が手を結び、デジタル（ネットスーパー）とリアル（見守り託児カフェ）を融合させた、逗子・葉山エリア初となる「子育て支援×買い物」の新しい仕組みをスタートいたします。

■おやこカフェ あいにことは？

あいきゅでは、葉山町・逗子市を中心とした三浦半島エリアにて、地域のレンタルスペースや高齢者施設（老人ホーム）等をお借りし、ポップアップ型おやこカフェ「あいにこ」を定期開催しています。

"おうちでも公共施設でもない新しい遊び場"をコンセプトに、厳選したおもちゃと安全なプレイスペースを用意。

過去開催のイベントでの風景

保育士や子育て支援員の資格を持ったプロのスタッフがお子様を大切に見守る間、パパやママはカフェスペースでゆったりと自分自身の時間を過ごしていただける、地域の子育て世帯に大好評のコミュニティスペースです。

■ 提携サービス「ゆっくり買い物＆リフレッシュ」の仕組み

本サービスでは、親御様がカフェでリフレッシュしている間に「スズキヤ」のネットスーパーでお買い物を楽しんでいただき、帰り際にその場で購入商品を受け取れる画期的な体験を提供します。

【当日のご利用の流れ】スズキヤ×あいにこ ご利用の流れ

1.おやこカフェ「あいにこ」でのリフレッシュ体験

いつも通り、親子でゆったりとしたカフェタイムをお楽しみください。

2. 専門スタッフによる安心の見守り

親御様がご自身の時間を過ごす間、あいにこスタッフがお子様を見守ります。

3. 「ゆとり」の中で完結するネットショッピング

お子様から目を離し、一人で集中できる環境で、「スズキヤ宅配便・ネットスーパー」(※)を利用してお買い物。スマホ一つで、献立を考えながらゆっくりとお買い物を完結できます。

※ご利用には「ツイディ」への会員登録が必要になります

4. 帰り際の「スマート・ピックアップ」（会場受取）

注文した商品は、おやこカフェの帰り際にイベント会場の出口（ロビー）で直接受け取ることができます。そのままスムーズに帰宅でき、帰宅後すぐに調理を開始できる驚きの利便性を提供します。

事前に「ツイディ」の会員登録を済ませておくとスムーズにご利用ができますスズキヤネットスーパー公式LINE

こちらのQRコードを読み取ってアプリをインストールし、会員登録を行ってください。

■株式会社あいきゅ 代表のコメント

「私自身、日々の育児の中で子どもを連れての買い物に大変苦戦してきました。カートに乗ってくれない、ゆっくり商品を選べない、余計なものまでねだられてしまう……そんな実体験から『こんなサービスがあったらいいのに』という想いを抱き、

地元で深く愛されている「スズキヤ」様に直接お声を掛けさせて頂いたところ、快く今回の提案を受け入れていただけました。

日々子育てに奮闘するパパママたちが、ほんの少しでも自分を取り戻す時間を生み出し、毎日の『お買い物の負担』を『リフレッシュ後の楽しさ』へと変えていくことを目指します」

■「スマート・ピックアップ」サービス 初回実施イベント開催概要

株式会社あいきゅ 代表：竹上摩耶

おやこカフェ あいにこ

開催日程： 2026年7月27日（月） 11:15～15:30

場所： SOMPOケア ラヴィーレ葉山 おやこカフェ あいにこ

参加費： 1,500円（親子ドリンク付き、ランチ別）

詳細・予約URL：

イベントは不定期で開催しております。

次回以降のイベントについてはInstagramで配信しておりますので、是非フォローの上ご確認ください。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社あいきゅ 担当：竹上

TEL：050-1783-4887

E-mail：info@ai-kyu.jp

公式サイト：http://www.ai-kyu.jp