AMIRI 2027年 春夏メンズ＆ウィメンズコレクション

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「私はいつも気楽さという概念に魅了されています。アメリカらしい気質を、どのように服で表現するかというものです。AMIRI（アミリ）では、その気楽さを、男性にも女性にも常にグラマーと融合させたいと考えています。夜を彷徨うような刺激的なキャラクターを描きながら、このコレクションでは誘惑と洗練の間にある緊張感、そしてモダンな感覚を醸し出す柔らかなテーラリングと洗練されたエレガンスを表現しています。」

- マイク・アミリ

欲望、官能、そして快楽の追求に満ちた、ロサンゼルスの夜。アミリの2027年春夏コレクションは、男女を問わず、日没後の旅 ー 夕暮れのマリブから真夜中のビバリーヒルズまで ー 妖しく物憂げで、享楽的で退廃的な場所として再発見する旅へと誘います。夜の、そして遊びに満ちたハリウッドへ。

夜が更けると、街の風景は新たな視点から映し出されます。場所を移ることで、カジュアルからフォーマルへ、公の場から私的な場へと、アイデンティティやキャラクターの変容が可能になります。親密な邸宅、ホテルのバー、プライベートクラブは、誘惑と挑発の舞台となります。映画「アメリカン・ジゴロ」（1980年）は、アミリ独自の映画的視点の進化を反映した重要なインスピレーション源であり、異なる時代のレンズを通してブランドの故郷であるロサンゼルスを再解釈し、新たな視点を提示しています。

着飾るという儀式、個人のスタイルを形成するその一連の行為は、私達にインスピレーションを与えてくれます。服は日常と特別な場面、フォーマルとカジュアルを融合させます。都市の景観や映画的な風景は絶え間ないダイナミズム- 魅惑と洗練の間に存在する緊張感 -を映し出しています。夜を生きる人たちが登場し、その柔らかく流れるようなシルエットが、アミリならではの新たな軽やかさを醸し出しています。肩のラインはなだらかに落ち、テーラリングは絶えず動き続ける身体を流れるように包み込みます。

コレクション全体を通して、アメリカンなファッション感覚が息づいています。デニムにテーラードジャケットを合わせ、千鳥格子やヘリンボーンに柄や刺繍を重ねています。月光の煌めきに着想を得たラミネーション加工が光を放ち、シルクやリネンにはルレックス糸が織り込まれ、絶えず表情を変化させます。クラシックなスーツ地であるツイード、グレンチェック、メタリックピンストライプには繊細な虹彩効果が加えられ、ハリウッドグラマーを思わせる艶やかな光沢を生み出します。装飾は最小限に抑えられ、素材そのものの魅力に焦点が当てられています。オンブレ調のビーズをあしらった蝶ネクタイは、まるで夜が終わったか、あるいはまだ本格的に始まっていないかのように、緩やかに開いた状態で身につけられています。カラーパレットは月明かりに彩られ、ネオンのきらめきがアクセントとなっています。ヴェノムグリーン、バーントサンセット、ラベンダー、そして常にシルバーとゴールドが、エスプレッソ、タバコ、ミッドナイトネイビーと鮮やかなコントラストを描きます。

絶えず舞台が移り変わる中、伝説的なハリウッドの名所のインテリアも装飾表現の源となっています。フォルモサ・カフェ、グローマンズ・チャイニーズ・シアター、そして丘の上にひっそりと佇む豪華な邸宅の静かなエリアにて見られる、ゼブラ柄、漆塗りの仕上げ、タペストリーや屏風を思わせるアメリカとアジアの美意識を融合させた刺繍といった装飾的なアプローチを形作っています。それらの要素はショー会場であるカルー・デュ・テンプルの演出にも反映され、昼間のパリに、まるで魔法のように夜のハリウッドの幻想的なムードをもたらします。

アクセサリーはコレクション全体のムードの変化を際立たせています。今シーズンのリラックス感と気楽さというムードを反映して新たに登場したのが「アミリ ビスコット」バッグです。洗練されたゴールドトーンのハードウェアを備え、フォーチュンクッキーのように折り畳まれた独特のフォルムを特徴とする職人技にちなんで名づけられています。柔らかくしなやかなこのバッグは、2サイズで展開され、レザー、チェーンメール、クリスタルなど多彩な素材で表現されます。コレクション全体を特徴づける、官能的で洗練されたリラックス感を体現するアイテムです。

２027年春夏ショーでは、アミリと、ロサンゼルス発のジュエリーブランド Spinelli Kilcollin （スピネリキルコリン）の創設者である イヴ・スピネリおよび ドワイヤー・キルコリン とのコラボレーションが初披露されました。これはアミリにとって初となるファインジュエリー分野への進出を意味します。ロサンゼルスのダウンタウンで生まれたこのパートナーシップは、西海岸を代表する二つのラグジュアリーブランドを結び付け、独自のスタイルの融合を実現します。

これはアメリカらしいエレガンスへのアプローチです。直感的で衝動的、パーソナルでありながら気取らない軽やかさがあります。そこには、さりげない洗練さを体現する特有の自信が宿っています。本コレクションは人々の着る喜びのために作られています。