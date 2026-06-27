【TAC公務員】「合格のカギは「面接」にあり！来年に向けた準備の始め方」を6/30（火）にオンラインで無料配信！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、公務員試験を検討されている方や進路にお悩みの方へ向けて、無料オンラインイベント「合格のカギは「面接」にあり！来年に向けた準備の始め方」を開催いたします。

2026年6月30日（火）20:30 ～21:30 TAC横浜校から配信します！予約をする :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama3

来年の公務員試験の受験を決めた方も、まだ迷っている方も、まずはここからスタートしてみませんか？

今回は、公務員試験対策において最終合格の大きなカギを握る「面接対策」について、TAC横浜校公務員講座担任の夏苅講師がわかりやすくナビゲートいたします！

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

- ■開催概要日時：2026年6月30日（火） 20:30 ～ 21:30- 形式：オンライン配信（Zoomを使用）- 参加費：無料（要事前予約）- 詳細・ご予約はこちら： https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama3

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 夏苅 美貴子 講師

数的処理と自然科学を担当し、志望動機などの優しい添削に定評があります！

個別カウンセリングなどで進路相談や悩み相談に乗ります。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama3

2027年・2028年合格目標のコースが今お得！

「予備校なんてどこも同じ」は大間違い。

夏割キャンペーンPart1は期間限定（～6/30）のお得なキャンペーンです。

長い闘いになる公務員試験対策だからこそ、相手（公務員試験）を見極めなければなりません。

長年多くの合格者を生み出してきたからこそ最終合格できるノウハウがTAC にはあります。

受験生のことを考え、受験生の本気を全力でサポートするのがTAC の役目です。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_natsuwari.html＜夏割キャンペーンPart1対象コース＞2027年合格目標 (https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_sougoulite.html)総合本科生 Lite(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_sougoulite.html)

人気No.1コースの「総合本科生」をコンパクトにし、タイパ重視の方におすすめのコース

夏・秋から学習を始め、地方公務員や国家公務員など主要な公務員試験を幅広く併願受験できるコースです。多くの受験生が苦手とする論文試験対策、人物試験対策もしっかり行いますので、安心して学習を進めることができます。

2028年合格目標 1.5年総合本科生・1.5年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_15sou-15tri.html)

大学２年生や、働きながら合格を目指す社会人の方におすすめ！ 1年半でより確実に合格を目指すコース！

教養（基礎能力）試験と専門試験の重要科目の２回転学習に加え、論文試験や人物試験対策もしっかりと行い、より確実に合格を目指すことができます。Plusでは2年目のカリキュラムに「論点補強講義」などがプラス。生活と学習の両立がしやすいゆとりのスケジュールで合格を目指せます。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_natsuwari.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html