少人数指導のからだ機能スポーツ教室｜夏休み限定「縄跳び教室」を開催、苦手克服から二重跳び挑戦までサポート

株式会社ライフ＆スポーツ

株式会社ライフ＆スポーツ（東京都文京区）が運営する「からだ機能スポーツ教室」は、2026年7月20日から8月21日までの期間、夏休み限定の「縄跳び教室」を開催します。少人数制による指導を通じて、縄跳びが苦手なお子さまの克服から、二重跳びなど新しい技への挑戦までをサポートします。



■夏休み期間に高まる「運動不足」への不安

近年、子どもたちの運動機会は減少傾向にあり、特に夏休み期間は暑さによる屋外活動の減少や生活リズムの変化から、運動不足を心配する保護者の声も少なくありません。

また、小学校の体育授業でも取り組まれる縄跳びは、多くの子どもが経験する運動種目である一方、「うまく跳べない」「すぐに引っかかってしまう」といった苦手意識を持つ子どもも見られます。

そこで当教室では、楽しみながら運動能力の向上を目指せる夏休み限定プログラムとして縄跳び教室を実施します。

■縄跳びを通じて体力・リズム感・挑戦する力を育む

縄跳びは全身を使う運動であり、持久力やリズム感、バランス能力の向上が期待できます。

本教室では、縄の回し方やタイミングの取り方などの基礎から、一人ひとりの習熟度に応じて段階的に指導します。

「まずは連続で跳べるようになりたい」

「二重跳びに挑戦したい」

「学校の縄跳び大会に向けて練習したい」

といった目標に合わせてサポートし、成功体験を積み重ねながら自信につなげていきます。

■少人数制だからこそできる個別サポート

からだ機能スポーツ教室では、日頃から少人数制による指導を行っています。

縄跳び教室においても、一人ひとりの課題や目標に合わせた声掛けや練習方法の提案を行い、「できない」から「できた」へとつながる過程を大切にしています。

技術習得だけでなく、自ら目標を設定し挑戦する姿勢を育むことも本教室の目的の一つです。

■縄跳び教室 概要

開催期間：2026年7月20日（月）～8月21日（金）

対象：小学1年生以上

定員：各回6名

料金：

会員 13,000円（税込）／4回

一般 16,000円（税込）／4回

内容：

・縄跳びの基礎練習

・前跳び、後ろ跳びの習得

・二重跳びなどへの挑戦

・個々の課題に合わせた練習

申込期間：

2026年7月1日（水）～7月7日（火）

■からだ機能スポーツ教室について

からだ機能スポーツ教室は、文京区内で少人数制のスポーツ教室を運営しています。

器械体操の技術習得だけでなく、あらゆる運動の土台となるコーディネーション能力の向上にも取り組み、一人ひとりの成長段階に合わせた指導を行っています。

「スポーツを通じて、地域を元気にする」をミッションに、子どもたちが楽しみながら成長できる環境づくりを目指しています。



教室一覧（東京都文京区）

茗荷谷校：文京区小石川5-20-17

本郷校：文京区本郷5-5-14

駒込校：文京区本駒込2-14-8 スペースコジマ1階

根津校：文京区根津1-27-8 モンシェール根津1階



会社概要

社名：株式会社ライフ＆スポーツ

設立：2016年7月

代表者：山野井 利光

所在地：東京都豊島区南大塚3-2-14 漆沢ビル2階

事業内容：子ども向け運動教室「からスポ」の運営

公式サイト：https://karaspo.com



お問い合わせ先

株式会社ライフ＆スポーツ

広報担当

メール：karaspo@life-sports.co.jp

電話：03-3868-2836

※当教室では

・企業・メディアとの協業企画

・幼稚園・保育園・学童への派遣指導

・園行事での運動プログラム提供

・出張レッスンやイベント出演

などのご相談も随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。