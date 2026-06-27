STPR新グループ「とぅるりぷ」新曲『始まりの場所はいつもここから』MVを公開！東名阪を巡る3rd ワンマンライブチケットは、FC先行受付中

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：秋田堅司、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True＆Lip(読み:とぅるーあんどりっぷ/通称「とぅるりぷ」)の新曲『始まりの場所はいつもここから』を、2026年6月27日(土)に公開したことをお知らせいたします。なお、初の東名阪ツアー『True&Lip - とぅるりぷ - 3rd ワンマン LIVE ～Kiss Kiss Kiss～ 東名阪ツアー 』のチケットは、現在FC最速先行を受付中です。

「とぅるりぷ」は、「STPR BOYS PROJECT」から誕生した、STPR所属6組目の2.5次元歌い手アイドルグループです。メンバーは「そあら」「パルオ」「ものくろ」「つきしろやしろ。」「はりま」「まひろまる。」の6名で構成されており、歌や動画配信、ライブを中心に活動しています。2026年3月の活動開始以降、デビューから約1か月で初のワンマンライブを開催し、続く2ndワンマンライブも成功させるなど、精力的に活動の幅を広げています。

この度公開したオリジナル曲『始まりの場所はいつもここから』は、2ndワンマンライブで初披露された新曲です。これまでの路線から一変し、キラキラとした“王道アイドル”の魅力を全開にしたアッパーチューンで、「始まりの場所はいつもファンのそばにある」というメッセージが込められた新たな代表曲です。

また『True&Lip - とぅるりぷ - 3rd ワンマン LIVE ～Kiss Kiss Kiss～ 東名阪ツアー』は、グループ初となるツアー公演です。愛知・大阪・東京の3都市で全12公演を開催。ツアーチケットは、現在FC最速先行を受付中ですので、新曲とあわせてぜひチェックしてください！

■【MV】『始まりの場所はいつもここから』 / とぅるりぷ - True＆Lip Prod.STPR MUSIC

YouTube：https://youtu.be/DhCU57HK4wA(https://youtu.be/DhCU57HK4wA)

Vocal：とぅるりぷ - True＆Lip Prod.STPR MUSIC

Lyric / Music / Arrangement：トミタカズキ (SUPA LOVE)

Piano&Organ：はらいくま

Mix：可憐

Illust：soy太郎・ごろー

Movie：くすみ

■場面写

■『True&Lip - とぅるりぷ - 3rd ワンマン LIVE ～Kiss Kiss Kiss～ 東名阪ツアー』公演概要

【公演名】

True&Lip - とぅるりぷ - 3rd ワンマン LIVE ～Kiss Kiss Kiss～ 東名阪ツアー





ー 愛知公演 ー

【開催日時】

2026年7月30日(木) [1部] 12:30 / 13:00 [2部] 17:30 / 18:00

2026年7月31日(金) [1部] 12:30 / 13:00 [2部] 17:30 / 18:00

【会場】

NAGOYA JAMMIN' 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目7-1 東洋パーキングビル





ー 大阪公演 ー

【開催日時】

2026年8月6日(木) [1部] 12:30 / 13:00 [2部] 17:30 / 18:00

2026年8月7日(金) [1部] 12:30 / 13:00 [2部] 17:30 / 18:00

【会場】

Yogibo META VALLEY 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目11-1





ー 東京公演 ー

【開催日時】

2026年8月15日(土) [1部] 12:30 / 13:00 [2部] 17:30 / 18:00

2026年8月16日(日) [1部] 12:30 / 13:00 [2部] 17:30 / 18:00

【会場】

harevutai 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F

■チケット情報

【FC最速先行(抽選)】

【受付期間】

2026年6月13日(土)21:00～2026年6月28日(日)23:59

【チケット価格】

●スタンディング：5,500円(税込)

●VIPスタンディング：11,000円(税込)

※公演終了後にメンバー全員とのハイタッチ付き

※両チケットともに入場時に別途ドリンク代が必要です。

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

【ご入場について】

整理番号順での入場となります。

【チケット詳細／申込受付案内】

https://truelip-harevutai2026.stpr.com/

【公式FCサイト】

https://truelip.stpr.com/





≪注意事項≫

※本公演は、FCの年額コース限定サービスに含まれる「チケット先行当選確率アップ」の対象となります

※抽選での受付となります

※整理番号順での入場となります

※チケットはすべて電子チケットとなります

※未就学児童入場不可

※同行者はファンクラブ会員・非会員の方含めどなたでもご登録いただけます

■とぅるりぷ - True＆Lip Profile

「STPR BOYS PROJECT」より誕生した、STPR所属6組目となる2.5次元歌い手アイドルグループ。

2026年3月14日にグループ名およびメンバーを発表し活動を開始。2026年3月28日にKアリーナ横浜で開催された『STPR Family Festival!!』にてデビュー。

メンバーは、そあら、パルオ、ものくろ、つきしろやしろ。、はりま、まひろまる。の6名。それぞれの個性を活かしながら歌やゲーム実況、ASMR、イラストなど、幅広く活動を展開中。

グループのコンセプトは「嘘のない声で、心を繋ぐ」。

言葉にできない感情や、胸の奥にしまってきた想いを、歌や声、自分たちの言葉でまっすぐ届けていく。

2026年4月には、デビューから約1か月というSTPR史上最短でのワンマンライブを開催。6月には2ndワンマンライブを開催。7月にはグループ初の東名阪ツアーを開催予定。

オフィシャルリンク

公式サイト： https://truelip.stpr.com/

公式X：https://x.com/TrueLip_

公式YouTube：https://www.youtube.com/@True_Lip

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@true_lip

■株式会社STPRについて

■株式会社STPR 概要

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

代表者：秋田 堅司

公式サイト：https://stprcorp.com/

公式X：https://x.com/stpr_inc