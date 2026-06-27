【にじさんじ】戌亥とこ 2nd Mini Album『One day』2026年10月7日(水)発売決定！さらに7年越しとなる2nd Solo Live “リスタート”も開催決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、所属ライバー「戌亥とこ」待望の2nd Mini Album『One day』(読み：ワンデイ)の発売と、7年越しとなる「Inui Toko 2nd Solo Live “リスタート”」の開催決定をお知らせいたします。

2nd Mini Album『One day』発売決定！7年越しのソロライブ決定！

戌亥とこ 2nd Mini Album『One day』発売決定！

本作は、彼女のある一日の様々なシーンを切り取った全6曲を収録。

戌亥とこの最大の魅力である、豊かな感情を宿した歌声と体温を感じる語り口で、等身大の彼女の姿をR&Bテイストを軸に描き出します。



初回限定盤Aには、バンケン2連アクリルキーホルダー、戌亥とこフォトブックと、カバー2曲とリアレンジ1曲を収録した特典CDを同梱。初回限定盤Bには、初回限定盤Aとは異なるカバー2曲とリアレンジ1曲を収録した特典CDを同梱。さらに3形態共通封入特典(初回生産分)として、「Inui Toko 2nd Solo Live “リスタート”」チケット先行抽選シリアルコードとランダムフォトカード2枚(全10種)を封入。また、にじさんじオフィシャルストア3形態同時購入特典として、ビジュアル三方背ケースをプレゼント。

今後、ミニアルバムについての詳細や、2ndソロライブに関する続報にもご期待ください。

戌亥とこ 2nd Mini Album『One day』商品概要

■ アーティスト

戌亥とこ

■ タイトル

One day

■ 発売日

2026年10月7日(水)

■初回限定盤A

品番：POCS-39058

価格：5,500円(税込)

仕様：2CD、バンケン2連アクリルキーホルダー、戌亥とこフォトブック、デジパック仕様、ビジュアル天地空きスリーブ

※特典CDの内容は初回限定盤Bと異なります。

曲数：全9曲収録予定

【3形態共通封入特典(初回生産分のみ)】

・Inui Toko 2nd Solo Live “リスタート”チケット先行抽選シリアルコード

・ランダムフォトカード2枚(全10種)

■初回限定盤B

品番：POCS-39059/60

価格：3,300円(税込)

仕様：2CD

※特典CDの内容は初回限定盤Aと異なります。



曲数：全9曲収録予定

【3形態共通封入特典(初回生産分のみ)】

・Inui Toko 2nd Solo Live “リスタート”チケット先行抽選シリアルコード

・ランダムフォトカード2枚(全10種)

■通常盤(初回プレス)

品番：POCS-39071

価格：2,530円(税込)

仕様：CDのみ

曲数：全6曲収録予定

【3形態共通封入特典(初回生産分のみ)】

・Inui Toko 2nd Solo Live “リスタート”チケット先行抽選シリアルコード

・ランダムフォトカード2枚(全10種)

3形態共通封入特典について(初回生産分のみ)

3形態共通の封入特典(初回生産分のみ)として、「Inui Toko 2nd Solo Live “リスタート”」のチケット先行抽選シリアルコードとランダムフォトカード2枚(全10種)を封入！

ランダムフォトカード2枚(全10種)は、ジャケット3種と戌亥とこフォトブックに掲載された各楽曲イメージフォト6種と限定撮り下ろしフォト1種の全10種です。

▼「One day」シリアル先行抽選期間

2026年10月7日(水)12:00～2026年11月18日(水)23:59



※どの形態・どの店舗でご購入いただいてもチケット先行抽選シリアルコードは封入されます。ただし、デジタル版をご購入された場合、チケット先行抽選シリアルコードは付与されません。予めご注意ください。

※どの形態・どの店舗でご購入いただいてもランダムフォトカード2枚(全10種)は封入されます。ただし、デジタル版をご購入された場合、ランダムフォトカード2枚(全10種)は付与されません。予めご注意ください。

※抽選期間は変更となる可能性があります。

3形態同時購入特典について

にじさんじオフィシャルストア3形態同時購入特典として、ビジュアル三方背ケースをプレゼント！



下記対象商品１.～３.を各1つずつ、1会計で同時にご購入いただいたお客様に「ビジュアル三方背ケース」を1点プレゼントいたします。

＜対象商品＞

１.One day 初回限定盤A

２.One day 初回限定盤B

３.One day 通常盤

＜特典内容＞

・ ビジュアル三方背ケース

初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤（初回プレス）の3商品をそろえて収納できる三方背ケースです。

※1会計につき対象商品を同時購入の場合のみプレゼントの対象となります。対象商品を対象分購入しても、会計を分けてのご購入についてはプレゼントの対象外となりますのでご注意ください。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

戌亥とこ 2nd Mini Album『One day』法人別オリジナル特典情報

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：CD型ミュージックキーホルダー

無償特典：複製コメント入りブロマイド(形態別・全3種)

3形態同時購入特典：ビジュアル三方背ケース

ご予約：https://shop.nijisanji.jp/TAG_964

▼全国アニメイト(通販含む)

特典：缶バッジ（56mm）

▼楽天ブックス

特典：A4クリアファイル



▼Amazon.co.jp

特典：アクリルコースター（サイズ：H90×90ｍｍ）

▼TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く

単品購入者特典：クリアカード（89×63mm）

初回限定盤購入特典：クリアカード（89×63mm）＋A3クリアポスター

※初回限定盤のみダブル特典となります。クリアカードは単品購入者特典と同内容です。

▼HMV / HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く

特典：しおり

▼UNIVERSAL MUSIC STORE、応援店

特典：しおり



その他取扱店舗でのご予約はこちら

https://inui-toko.lnk.to/onedayPR



※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。

各特典はすべて数量限定となります。お早めにご予約ください。

戌亥とこ 2nd Mini Album『One day』発売記念 リリースイベント情報

◼︎リミスタ：戌亥とこ 2nd Mini Album『One day』発売記念 1on1オンライントーク会

戌亥とこ 2nd Mini Album『One day』の発売を記念して、2026年9月6日(日)と9月21日(月・祝)と10月18日(日)に1on1オンライントーク会の開催が決定いたしました。

リミスタにて対象商品をご購入いただいたお客様の中から抽選で、「リミトーク」アプリを通じて1対1でビデオ通話ができるオンライントーク会にご参加いただけます。

外出先でもご自宅からでも、日本全国どこにいても参加できる1対1のトークイベントとなっていますのでこの機会にぜひご参加ください。

・リミスタでの開催イベントの詳細

https://limista.com/shipping_groups/7526

◼︎TOWER RECORDS：戌亥とこ 2nd Mini Album『One day』発売記念イベント

戌亥とこ 2nd Mini Album『One day』発売を記念して、ミニステージの開催が決定いたしました。

2026年11月14日(土) 東京都内某所

応募期間内に、タワーレコードオンラインもしくはタワーレコード店頭(タワーレコード全店)にて、全額前金にてご予約、ご応募いただいた方の中から、抽選でイベントにご招待いたします。以下の詳細をご確認のうえ、ご応募・ご参加ください。



詳しくはこちら：https://tower.jp/article/feature_item/2026/06/27/0701

◼︎アニメイト：戌亥とこ 2nd Mini Album『One day』発売記念トーク＆ライブ

戌亥とこ 2nd Mini Album『One day』発売を記念して、トーク＆ライブの開催が決定いたしました。

2026年11月28日(土) 東京都内某所

全国のアニメイト(通販を含む)にて対象商品を購入・応募された方の中から抽選でイベントにご招待いたしますので、詳細をご確認のうえご応募・ご参加ください。

詳しくはこちら：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115871

戌亥とこ2nd Solo Live “リスタート” 開催概要

2ndソロライブ開催決定！

7年越しの音楽アーティストとして再スタートを切った戌亥とこ。



▼開催日時

2027年4月24日(土)

OPEN 17:00／START 18:00

▼会場

東京ガーデンシアター

▼特設サイト

https://www.nijisanji.jp/events/inui_restart/

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#戌亥とこ #戌亥とこ_Oneday #戌亥とこ_2ndライブ

【戌亥とこ プロフィール】

■ライバー名

戌亥とこ(Inui Toko)

■プロフィール

寂れた和風喫茶で働く女の子。店長の趣味でメイド服を着せられている。

足下に見え隠れする尻尾が本物かどうかは、触れた人のみぞ知る。

■主なリンク先一覧

戌亥とこ YouTube CH：https://www.youtube.com/@InuiToko

戌亥とこ X：https://x.com/inui_toko

にじさんじ公式HP 戌亥とこ(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/toko-inui

にじさんじストア 戌亥とこ 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1070

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸