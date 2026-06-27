【追加開催決定】3日で1200個販売の濃厚抹茶マドレーヌを“出来立て”で味わえる特別販売会を大阪・中崎町で数量限定開催！

イベント概要

合同会社firstfan

オンライン抹茶スイーツブランド「MAMIDORI(マミドリ)」の、3日間で1,200個の売上を記録した「MAMIDORIマドレーヌ」。



京都のお茶の町、和束町で栽培された希少かつ高級な抹茶のみをふんだんに使用し、着色料不使用のチョココーティングや真緑色の生地、そして、中にぎっしり詰まった抹茶のガナッシュが特徴です。



そんな、普段はオンラインでのみ販売しているMAMIDORIマドレーヌを、特別に“出来立て”でご提供するイベントを6月の２日程に加え、7月も7/11(土)、7/25(土)の2日程で追加開催いたします。

「MAMIDORI」MAMIDORIマドレーヌ

また、当日は一度も冷凍していない出来立てマドレーヌだけでなく、MAMIDORIが手掛ける「大福」や「マカロン(訳ありのみ)」も提供可能。

さらに、間借りさせていただく「抹茶きぶん」の本格的な「抹茶ラテ」など、レギュラーメニューも通常通りお楽しみいただけます。ここでしか味わえないスイーツ体験をぜひご堪能ください。

イベント詳細

本イベントは、7/11(土)・7/25(土)の2日間限定での特別開催となります。商品はすべて数量限定につき、なくなり次第終了となります。

販売会在庫とは別に、MAMIDORIInstagramフォロワー限定のお取置き用在庫も少量ご用意しておりますので、希望の方はをDMまでご連絡ください。

MAMIDORI公式Instagram：https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/

開催場所

抹茶きぶん

所在地：〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西４丁目２－２７

アクセス：阪急「大阪梅田駅」より徒歩13分

大阪メトロ谷町線「中崎町駅」より徒歩6分

阪急千里線「天神橋筋六丁目駅」より徒歩10分

Google Map：https://maps.app.goo.gl/2sHUPPWNeZA7axcz5

開催日程・営業時間

2026年7月11日（土）：13:00 ～ 17:00

2026年7月25日（土）：13:00 ～ 17:00

※両日とも、商品がなくなり次第終了となります。

提供メニュー・価格（税込）

販売会限定商品

出来立てMAMIDORIマドレーヌ：650円(税込)

※お帰りの際に冷凍保存すると約2ヶ月持ちます。



冷凍提供商品

MAMIDORI大福：700円(税込)

訳ありMAMIDORIマカロン：400円(税込)

その他、抹茶きぶんのレギュラーメニュー（抹茶ラテ等）も通常通り販売いたします。

お会計に関する注意事項

「MAMIDORI」の商品と、「抹茶きぶん」の商品のお会計は【別会計】となります。あらかじめご了承くださいませ。

マドレーヌや人気の大福はMAMIDORIオンラインショップでも好評販売中

今回出来立てで提供する「MAMIDORIマドレーヌ」や、MAMIDORIのメイン商品かつ人気商品のMAMIDORI大福は、オンラインでも好評発売中です。

すでに予定が入ってしまっている方や、遠方でお越しいただくことが難しい方は、オンラインでのご注文も検討ください。

MAMIDORIマドレーヌ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine

MAMIDORI大福：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidoridaihuku

【6/30まで】MAMIDORI1周年記念キャンペーンも開催中

MAMIDORIの公式オンラインショップでは、1周年を記念した特別なセットを期間限定販売中です。

メイン商品が1箱で一緒に楽しめるセットや、通常はInstagramフォロワー限定公開の訳ありMAMIDORIマカロンもラインナップされています。

少しだけお得にお買い求めいただけますので、この機会にぜひご覧ください。



大福&マドレーヌセット：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine-set

訳ありMAMIDORIマカロン：https://mamidori-online.myshopify.com/products/wakeari-makaron



※1ヶ月限定復活していたMAMIDORIマカロンを含むセットは、予定数を大幅に超え、製造限界に達したため販売終了しました。冬季限定商品のため、次回販売は11月からとなります。

詳しくはMAMIDORI公式Instagramをご覧ください。

MAMIDORI公式Instagram：https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/

MAMIDORI公式オンラインショップ：https://mamidori-online.myshopify.com/