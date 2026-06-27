【愛媛・松山】障がい福祉交流会「Care Lounge Vol.3」7月10日に開催

■障がい福祉の現場をつなぐ交流の場

株式会社三福ホールディングス

一般社団法人三福福祉事業団（愛媛県松山市）は、2026年7月10日（金）に、松山市内の障がい福祉事業者を対象とした交流会「CARE LOUNG.3」を開催いたします。

前回の開催から、相談支援事業所、就労継続支援A型・B型、相談支援事業所、共同生活援助（グループホーム）、居宅介護、訪問看護、放課後等デイサービス、就労移行支援、就労選択支援など、障がい福祉に関わる幅広い事業所・専門職へ参加対象を拡大しました。

法人やサービス種別の垣根を越えた交流が生まれ、日頃の支援に関する悩みや制度改正への対応、地域資源の活用などについて活発な情報交換が行われています。

また、利用者一人ひとりの状況に応じて、「相談支援」「就労支援」「居住支援」「医療・看護」など、それぞれの専門性を活かした連携につながる機会も増えており、CARE LOUNGEは松山市の障がい福祉における地域ネットワークを育む交流の場として、少しずつその役割を広げています。

■お問い合わせ

施設情報

施設名：障がい者グループホーム きらら坊ちゃん・マドンナ・つばき

所在地：〒790-0964 松山市中村2丁目2-13

電話：090-8485-0343

運営法人：一般社団法人 三福福祉事業団

代表理事：大原 聡

運営施設：就労継続支援B型事業所 きらら三福、障がい者グループホーム きらら坊ちゃん