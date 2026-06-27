【TAC公務員】オンライン無料講座説明会「ゼロから教えて！公務員！」を7/2（木）に開催

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている皆様へ向けて『オンライン無料講座説明会「ゼロから教えて！公務員！」』を開催します。

2026年7月2日（木）18:30 ～19:30 オンラインで開催！（+質問・相談）ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_gd.html#001公務員に興味がある方ならどなたでも参加OK！

本ガイダンスは、すでに公務員受験を固く決意している方はもちろん、「民間企業と迷っている」「少し興味がある」といった検討段階の方にも役立つ情報が満載です。

公務員ならではの仕事のやりがいや安定性といった「魅力」の部分から、合格までの道のりとなる「試験制度」の詳細まで、丁寧に解説いたします。

【こんな方におすすめです】- 公務員試験の受験をすでに決めている方- 公務員という進路について少しでも興味があり、迷っている方- 就職活動中の大学生・大学院生の方- 転職を検討している既卒者・社会人の方

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。PCやスマートフォンからどこからでも気軽にご参加いただけるオンライン形式ですので、まずは当ガイダンスへご参加いただき、ご自身のキャリア選択にお役立てください。校舎での開催ではございません。

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_gd.html#001

【開催概要】- イベント名： オンライン無料講座説明会「ゼロから教えて！公務員！」- 開催日時： 2026年7月2日（木） 18:30～19:30（+Q＆Aコーナー）- 開催形式： オンライン（Zoom等を使用）- 参加費： 無料- プログラム内容：● 公務員の職種と仕事内容● 公務員の試験制度● TACの合格カリキュラム● コース紹介● Q&Aコーナー- ご予約はコチラ：https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_gd.html#001(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_gd.html#001)- 担 当 講 師

TAC公務員講座 新垣 明 講師

学業や仕事など様々な事情で通学の時間が取れない方、お近くにTACの校舎が無い方など、通信講座で公務員試験突破を目指す皆様一人一人に寄り添い、合格までサポートします。TACには多くの合格者を輩出している、講義・教材・面接対策・担任講師制度などがあります。通信生も通学生と同じくこれらを利用できるのはもちろん、さらに私たち通信担任が、相談・スケジュール管理・情報提供など、きめ細かくサポートします。TACの通信なら安心して学習を進めることができます。合格を目指して、一緒に頑張りましょう！

- 参 加 方 法

ご予約はコチラ（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_gd.html#001

参加者の声- 今までの疑問や不安なことを説明会を通して解決することができました。また、公務員試験情報やTACのコースを具体的に理解することができました。ありがとうございました！- TACさんの講座や公務員試験についてよく理解できました。最後のQ＆Aにも丁寧にお答えいただきました。ありがとうございました。- イメージがわきにくかった公務員試験についてわかりやすく教えていたただいたので理解することができました。制度が充実しているのでここなら安心して勉強できそうです。- 特にTACのカリキュラムやコース内容について知りたかったので丁寧に詳しく説明してくださり、よくわかりました。またフォロー制度が充実していてかなり好印象でした。- 今まで国家と地方の違いをアバウトでしか把握してなかったですが、話を聞いて理解できました。- 要点が簡潔にまとめられており、受講者の層を意識した効果的な説明がされていた。- 筆記だけではなく、面接のサポートも手厚いという印象を受けて、面接苦手な私は心が揺らいでいます。- 説明会後に質問にご回答いただいたことで、受講にあたっての安心材料となりました。ありがとうございました。- 新たな知識をたくさん身につけることができたように感じます。的確でわかりやすい言葉遣いが印象的でした。- サポート制度について丁寧に説明していただき、とても分かりやすかった。- 過去に出題されたデータを用いて受験対策が可能なのはとても魅力的に感じました。独学では中々できない勉強方法だと思います。- またTACの受講を検討しているため、受講コースの詳細も知ることができ、参加して良かったです。- 公務員試験へのイメージがわき、自分で情報を収集するとともにTACの対策の充実に感心し、体験したくなった。- 私自身、どのような進路にしたいのかなどと言ったような将来の展望があまり見えておらず、手探りな状態ですが、今回の公務員ガイダンスから得た情報をもとに慎重に吟味していきたいと思いました。- 要点を端的にご教示いただけて感謝しております。- 公務員にどのような仕事があるかの概要を広く知ることができた。講座の詳細（フォロー制度など）についても知ることができ、申込の意欲が湧いた。- とても貴重な情報が聞けました。ありがとうございました

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_gd.html#001

マンツーマンでじっくり相談できる！（利用無料）

＜予約枠拡大中＞今なら予約が取りやすい！ひとりで悩まず、相談してみよう。TACの受講相談で疑問や不安を解消して、公務員合格への一歩を踏み出しませんか？

TAC公務員講座では受講をご検討中の方の各種ご相談を承っております。受講にあたり気になることや、公務員試験の仕組み、TACの実績、カリキュラム、フォロー制度等、お気軽にお尋ねください！

オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

こんな疑問や不安はありませんか？- 学校や仕事が忙しいけど両立はできる？- どんなペースで学習をしていけばいいの？- どれくらいの勉強時間が必要なの？- どんなコース、受講メディア、フォロー制度、割引制度があるの？

経験豊富な講師や専門スタッフが、丁寧にご案内いたしますので、公務員試験の試験制度や学習プランなどお気軽にご相談ください。

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利用者の声

- 地元の公務員試験を志望していて、分かりやすい説明で疑問を解決できた。質問に適切に明確にお答えいただき安心感を覚えた。- 社会人として働いていて転職先として公務員を検討。説明が簡潔かつ分かりやすく、講師との普段の関わり方が垣間見れた。- 公務員について詳しい方が身近にいなかったため、今回いろいろと相談できて本当にありがたかった。- とても親身に答えてくださり早く勉強を開始したいと言う気持ちになった。日頃からやらねばならぬこともアドバイスくださりとても勉強になった。- 思いつきで急に申し込み、時間も少ない中で不安だったのですが、分かりやすい説明だったと思います。- お時間いただきありがとうございました。詳しくご説明いただけたおかげで、自分の夢に挑戦したいという気持ちがより一層強まりました。前向きに検討させていただきますので、よろしくお願いいたします。オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html