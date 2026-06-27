【愛媛・松山】HELLO CYCLING　新ステーションを道後今市に７月開設予定　移動をもっと便利に、地域交通の充実へ

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福快適生活（愛媛県松山市）は、2026年7月、シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」の新ステーションを、松山市道後今市エリアに開設予定です。

この開設より松山市内に40カ所を突破し、50カ所を目指しています。

HELLO CYCLINGは、全国約13,700カ所のステーション、約58,000台の自転車を展開する国内最大級のシェアサイクルプラットフォームです。三福快適生活では、松山市内でのステーション拡充を進め、地域に根差した移動インフラの充実に取り組んでいます。

近年、シェアサイクルは環境に配慮した移動手段として普及が進む一方、放置自転車や違法駐輪の抑制、公共交通を補完する「ラストワンマイル」の移動手段としても注目されています。

また、自転車を所有していない方や、外国人留学生・外国人労働者、観光客など、多様な利用者が気軽に利用できることも大きな特徴です。

三福快適生活では、シェアサイクルを単なるレンタサイクルではなく、地域の暮らしや観光を支える新たな交通インフラとして位置づけています。

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。

また、アプリの地図上に表示されているステーション（全国約7,400カ所、2023年12月時点）であれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

料金：利用開始30分130円、延長100円/15分、1,800円/12時間

※ご利用車体/エリアによって料金が変更となる可能性がございます。ご利用前にご確認ください。

※利用方法についてはアプリ又は「HELLO CYCLING」のホームページをご覧ください。

HELLO CYCLINGホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLINGアプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■設置に関するお問合せ

会社名：株式会社三福快適生活

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3

ＴＥＬ：0120-964-182

営業時間：9:00～18:00（定休日：日曜・祝日）

事業内容：家具・家電レンタル事業／コンテナ・トランクルーム、貸倉庫事業／シェアサイクル事業/エアコンクリーニング事業

URL：https://www.hellocycling.jp/station/ehime/%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%B8%82

HELLO CYCLING https://www.hellocycling.jp/