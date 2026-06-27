【愛知県岡崎市】この夏も学生限定で15％OFF！ウッドデザインパーク岡崎の「夏の学割プラン」予約受付開始！～川遊び・BBQ・テントサウナで、とびきりの夏休みを～

ウッドデザインパーク株式会社

【ウッドデザインパーク岡崎とは】

愛知県岡崎市の自然に囲まれた「ウッドデザインパーク岡崎」は、園内を天然の川が流れるアウトドアリゾート。

グランピング・BBQ・川遊び・テントサウナなど、夏を満喫できるコンテンツが盛りだくさん！

■全天候型のBBQサイトで、雨の日でも安心

■川への入水OK！ととのう体験ができるテントサウナ

■焼きマシュマロや語らいにぴったりな焚火エリアも完備

■岡崎観光伝道師「東海オンエア」の利用も多く、夏の聖地巡礼旅の宿泊にもぴったり

園内への入場ゲート園内を流れる川でクールダウン大人気のテントサウナ焚き火を囲んで絆を深めよう

【学割プラン内容】

今年の学割プランは超お得！学生さんにぴったりの特典をご用意しました。

特典１.：宿泊代金 15％OFF！

学生対象の期間限定のお得なプラン。

特典２.：お楽しみガチャ付き！

お肉などが当たるガチャガチャを1人1回チャレンジ♪

特典３.：名鉄東岡崎駅⇔施設間の無料送迎！

車の免許がない方でも安心！事前予約制で、熟練ドライバーによる安全送迎付き。

※お盆期間（8月8日～8月16日）は送迎はございません。

▶ プラン詳細・予約はこちら(https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1095775)

【プラン概要】

■対象期間：2026年8月1日（土）～9月30日（水）（チェックイン日基準）

■対象者：学生証をお持ちの、中学生、高校生、大学生、専門学生の方

※宿泊者全員が学生の場合のみ学割適用となります。（要学生証提示）

※20歳未満のお客様にはアルコールの提供はいたしません。

■施設情報

ウッドデザインパーク岡崎

所在地：〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4

アクセス：東名高速道路 岡崎ICから約15km

新東名高速道路 岡崎東ICから約15.5km

電話：080-5810-6322

問い合わせ：info@wood-designpark.jp