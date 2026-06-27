【愛知県岡崎市】この夏も学生限定で15％OFF！ウッドデザインパーク岡崎の「夏の学割プラン」予約受付開始！～川遊び・BBQ・テントサウナで、とびきりの夏休みを～
【ウッドデザインパーク岡崎とは】
愛知県岡崎市の自然に囲まれた「ウッドデザインパーク岡崎」は、園内を天然の川が流れるアウトドアリゾート。
グランピング・BBQ・川遊び・テントサウナなど、夏を満喫できるコンテンツが盛りだくさん！
■全天候型のBBQサイトで、雨の日でも安心
■川への入水OK！ととのう体験ができるテントサウナ
■焼きマシュマロや語らいにぴったりな焚火エリアも完備
■岡崎観光伝道師「東海オンエア」の利用も多く、夏の聖地巡礼旅の宿泊にもぴったり
園内への入場ゲート
園内を流れる川でクールダウン
大人気のテントサウナ
焚き火を囲んで絆を深めよう
【学割プラン内容】
今年の学割プランは超お得！学生さんにぴったりの特典をご用意しました。
特典１.：宿泊代金 15％OFF！
学生対象の期間限定のお得なプラン。
特典２.：お楽しみガチャ付き！
お肉などが当たるガチャガチャを1人1回チャレンジ♪
特典３.：名鉄東岡崎駅⇔施設間の無料送迎！
車の免許がない方でも安心！事前予約制で、熟練ドライバーによる安全送迎付き。
※お盆期間（8月8日～8月16日）は送迎はございません。
▶ プラン詳細・予約はこちら(https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1095775)
【プラン概要】
■対象期間：2026年8月1日（土）～9月30日（水）（チェックイン日基準）
■対象者：学生証をお持ちの、中学生、高校生、大学生、専門学生の方
※宿泊者全員が学生の場合のみ学割適用となります。（要学生証提示）
※20歳未満のお客様にはアルコールの提供はいたしません。
■施設情報
ウッドデザインパーク岡崎
所在地：〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4
アクセス：東名高速道路 岡崎ICから約15km
新東名高速道路 岡崎東ICから約15.5km
電話：080-5810-6322
問い合わせ：info@wood-designpark.jp