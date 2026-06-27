TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」新EDテーマは実力派K-POPグループ「KISS OF LIFE」の『BREAK IT』に決定！

東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、2年ぶりの新作となるTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」において、新エンディングテーマが「KISS OF LIFE」の『BREAK IT』に決定いたしましたことをお知らせします。

■『DIGIMON BEATBREAK』新EDテーマは「KISS OF LIFE」の『BREAK IT』に決定！



フジテレビ他にて毎週日曜朝９時より放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』。2026年7月より放送の新エンディングテーマは、実力派K-POPグループ「KISS OF LIFE」の『BREAK IT』に決定！この楽曲は、“当たり前と思われるものを壊して、自分の思うように輝こう！”というメッセージが込められており、独自の音楽性で突き進むKISS OF LIFEならではの説得力を持っている。

▼新エンディングテーマアーティスト・KISS OF LIFE

エンディングテーマ：「BREAK IT」

歌：KISS OF LIFE

作詞：KENTZ, ELVYN

作曲：KENTZ, Hanif Hitmanic Sabzevari, Akhil Pendalwar (Jak Shiloh), Josh Pendalwar (Jak Shiloh), Roydo, Mai Haylee, Yui Kylee

編曲 : KENTZ, Hanif Hitmanic Sabzevari, Akhil Pendalwar (Jak Shiloh), Josh Pendalwar (Jak Shiloh)

「BREAK IT」

(日本コロムビア)

【HANEUL (KISS OF LIFE)コメント】

子供のころからよく見ていたデジモンで私たちKISS OF LIFEがエンディングテーマを歌うことになったなんて本当に信じられませんでした！新曲の『BREAK IT』は私もずっと聴いているくらい素敵な曲になったので是非たくさん聴いてください！

【KISS OF LIFE プロフィール】

ジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍ガールズグループ。 グループ名KISS OF LIFEには<新鮮な音楽で新しい息を吹き込んで人生に胸を躍らせる>というメッセージが込められている。

独自のコンテンツで注目を集め、2024年10月から韓国を皮切りに北米、ヨーロッパ、アジアをまわったワールドツアー、KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]では完成度の高いパフォーマンスで各国のファンを魅了し成功におさめた。

2025年11月、JAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』で日本デビューを飾り、KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]を開催し成功におさめた。

多彩なステージやコンテンツで披露してきた圧倒的な歌唱力とヒップなパフォーマンスで、今後の活動への期待を一層高めている。

KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL HP : https://kissoflife.jp/

KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL FANTOWN「KISSY JAPAN」 : https://kissoflife.town/

KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL X : https://x.com/KISSOFLIFEJP

KISS OF LIFE OFFICIAL Instagram : https://www.instagram.com/kissoflife_s2

KISS OF LIFE OFFICIAL YouTube : https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_official

KISS OF LIFE OFFICIAL TikTok : https://www.tiktok.com/@kissoflife_official

【リリース情報】

KISS OF LIFE 『BREAK IT』

2026年7月4日リリース

新作TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について

▼INTRODUCTION

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らって進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

人間とデジモンが描く新しい未来とは──

▼STAFF

原案／本郷あきよし

シリーズディレクター／宮元宏彰

シリーズ構成／山口亮太

キャラクターデザイン／小島隆寛

デジモンデザイン／渡辺けんじ

アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘

美術監督／神綾香

色彩設計／横山さよ子

CGディレクター／大曽根悠介

撮影監督／石山智之

編集／西村英一

音楽／桶狭間ありさ

制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション

▼CAST

天馬トモロウ：入野自由

ゲッコーモン：潘めぐみ

咲夜レーナ：黒沢ともよ

プリスティモン：田村睦心

久遠寺マコト：関根有咲

キロプモン：久野美咲

沢城キョウ：阿座上洋平

ムラサメモン：濱野大輝

▼放送情報

フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時より放送中

※地域により放送時間・曜日が異なります。



▼「DIGIMON BEATBREAK」メインPV

https://youtu.be/XodDBK-SmSc



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X

@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）

【著作権表記】

(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

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