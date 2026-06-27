実力派K-POPグループKISS OF LIFE、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」のエンディングテーマに決定！

日本コロムビア株式会社

昨年11月に『TOKYO MISSION START』で日本デビューを飾ったKISS OF LIFE。

KISS OF LIFEはジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)によるガールズグループで、圧倒的なパフォーマンスと高い音楽性でその地位を確立している。

今年4月、韓国で『Who is she』で久しぶりのカムバック。音楽番組で再び1位に輝き、完成度の高い音楽を披露し、KISS OF LIFEならではの魅力を存分に発揮した。

その勢いに乗り、ワールドファンミーティングツアー『2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR 』を開催。ソウル、台北、バンコク、上海、そして6月27日に日本公演を行った。その公演内で、人気TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK (デジモン ビートブレイク)」のエンディングテーマに決定したと発表された。

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」はデジモンシリーズの完全新作TVアニメーションで、フジテレビ他にて放送中。このアニメにむけて、KISS OF LIFEが『BREAK IT』という新曲を制作。彼女達も、アニメのエンディングテーマに決定した事を非常に驚き、喜んだコメントをしている。

子供のころからよく見ていたデジモンで

私たちKISS OF LIFEがエンディングテーマを歌うことになったなんて

本当に信じられませんでした！

新曲の『BREAK IT』は私もずっと聴いているくらい素敵な曲になったので

是非たくさん聴いてください！

HANEUL (KISS OF LIFE)

この楽曲は、“当たり前と思われるものを壊して、自分の思うように輝こう！”というメッセージが込められており、独自の音楽性で突き進むKISS OF LIFEならではの説得力を持っている。

『BREAK IT』は、7月4日に各サブスクリプションサービスで配信スタートされる。

彼女達の新曲をアニメと共に楽しもう！

【リリース情報】

KISS OF LIFE 『BREAK IT』

2026年7月4日リリース

【KISS OF LIFEプロフィール】

ジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍ガールズグループ。 グループ名KISS OF LIFEには<新鮮な音楽で新しい息を吹き込んで人生に胸を躍らせる>というメッセージが込められている。



独自のコンテンツで注目を集め、2024年10月から韓国を皮切りに北米、ヨーロッパ、アジアをまわったワールドツアー、KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]では完成度の高いパフォーマンスで各国のファンを魅了し成功におさめた。

2025年11月、JAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』で日本デビューを飾り、KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]を開催し成功におさめた。



多彩なステージやコンテンツで披露してきた圧倒的な歌唱力とヒップなパフォーマンスで、今後の活動への期待を一層高めている。

KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL HP : https://kissoflife.jp/

KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL FANTOWN「KISSY JAPAN」 : https://kissoflife.town/

KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL X : https://x.com/KISSOFLIFEJP

KISS OF LIFE OFFICIAL Instagram : https://www.instagram.com/kissoflife_s2

KISS OF LIFE OFFICIAL YouTube : https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_official

KISS OF LIFE OFFICIAL TikTok : https://www.tiktok.com/@kissoflife_official

【アニメ作品概要】

フジテレビ系TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」

(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

▼INTRODUCTION

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。

目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らって進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

人間とデジモンが描く新しい未来とは──

▼放送情報

毎週日曜朝９時より、フジテレビほかにて放送

(※地域により放送時間・曜日が異なります。)

▼配信情報

・見逃し配信

地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信開始

TVer/FOD

・見放題配信

毎週水曜0:00より順次配信開始

FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメストア/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか

・レンタル配信

バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか

※配信日時は予告なく変更となる場合がございます。

▼STAFF

原案／本郷あきよし

シリーズディレクター／宮元宏彰

シリーズ構成／山口亮太

キャラクターデザイン／小島隆寛

デジモンデザイン／渡辺けんじ

アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘

美術監督／神綾香

色彩設計／横山さよ子

CGディレクター／大曽根悠介

撮影監督／石山智之

編集／西村英一

音楽／桶狭間ありさ

制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション

▼CAST

天馬トモロウ：入野自由

ゲッコーモン：潘めぐみ

咲夜レーナ：黒沢ともよ

プリスティモン：田村睦心

久遠寺マコト：関根有咲

キロプモン：久野美咲

沢城キョウ：阿座上洋平

ムラサメモン：濱野大輝

▼「DIGIMON BEATBREAK」放送直前PV

https://youtu.be/WgCglA2Twnw

▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/

▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X

@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）