ミューリー有限会社

【報道関係者各位】



オーダーメイドジュエリー専門店「mieuree（ミューリー）」、新コレクション「Cœuria（クーリア）」をTOKYO JEWELRY FES ’26 Summerで初公開



宝石を選ぶ時間を楽しむ先行受注会を開催



ミューリー有限会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：古屋優子）は、2026年7月3日（金）～7月5日（日）に東京ビッグサイトで開催される「TOKYO JEWELRY FES ’26 Summer」に出展し、新コレクション「Cœuria（クーリア）」を発表いたします。



宝石を選ぶ時間そのものを楽しむ新たな提案として、会場では先行受注会を開催します。

宝石を選ぶ時間から生まれたコレクション

mieuree（ミューリー）は、オーダージュエリーやジュエリーリフォームを通じて、多くのお客様の人生に寄り添うジュエリーづくりを続けてきました。



その時間の中で感じてきたのは、宝石を選ぶ時間そのものもジュエリーづくりの大切な魅力のひとつだということです。



同じ宝石を見ても、心惹かれる色や輝きは人それぞれです。



Cœuria（クーリア）は、宝石を選ぶ時間そのものをかたちにしたコレクションです。



ブランド名の由来は、フランス語で「心」を意味する「Cœur」。



「心に咲く花」をコンセプトに、一人ひとりの想いや感情を映し出す存在として誕生しました。

Praiba Tourmaline宝石選びから始まるジュエリー体験

Cœuria（クーリア）では、会場でご覧いただけるコレクションモデルに加え、お好みの宝石や素材を選んで仕立てるオーダーもお楽しみいただけます。



会場では、パライバトルマリンやカラーサファイアをはじめ、さまざまな宝石をご覧いただきながら、お好みの宝石や組み合わせをお選びいただけます。



選ぶ宝石によって、同じCœuria（クーリア）でも異なる印象に仕上がります。



宝石との出会いから始まり、自分だけのジュエリーへと仕立てていく。



そのプロセスそのものを楽しんでいただくためのコレクションです。

TOKYO JEWELRY FES ’26 Summer にて先行受注会を開催

会場では、ペンダントやピアスを中心に、異なる宝石で仕立てた複数のCœuria（クーリア）をご覧いただけます。



宝石によって変化する表情や雰囲気を、実際に見比べながらお楽しみいただけます。



来場者は実際に宝石をご覧いただきながら、お好みの宝石や素材を選び、自分だけのCœuria（クーリア）をオーダーすることが可能です。



また、通常は店頭に並ばないルースもご用意しております。



さらに会場では、mieuree（ミューリー）が取り扱うジュエリーの販売やオーダージュエリー相談、ルース販売も実施いたします。



既製品を選ぶだけではない、宝石との出会いや選ぶ時間そのものを楽しめる受注会となっています。

K18PGダイヤモンドパヴェK18YGシェルプレーンダイヤモンドPtパライバトルマリンダイヤパヴェ



代表コメント



「私たちは長年、お客様と一緒に宝石を選びながらジュエリーをお作りしてきました。

同じ宝石でも、選ばれる石はお客様によって本当にさまざまです。

その時間には、その人らしさが自然と表れるように感じています。

Cœuria（クーリア）は、そんな時間をかたちにしたコレクションです。

会場で、たくさんの宝石との出会いを楽しんでいただければ幸いです。」



ミューリー有限会社

代表取締役 古屋優子

出展ブース ブースNo.F6-5

開催概要



イベント名：TOKYO JEWELRY FES ’26 Summer

会期：2026年7月3日（金）～7月5日（日）

会場：東京ビッグサイト

展示内容：新コレクション「Cœuria（クーリア）」先行受注会、ジュエリー販売、オーダージュエリー相談、ルース販売

詳細・来場予約について

Cœuria(クーリア)の詳細や東京ジュエリーフェス来場予約については、下記特設ページをご覧ください。

詳細を見る :https://neomieuree.com/user_data/coeuria_fesミューリー有限会社

代表者：古屋優子

事業内容：オーダージュエリー制作、ジュエリーリフォーム、修理、宝石販売

所在地：大阪府大阪市中央区南船場3-12-25 ZAI心斎橋ビル6F



mieuree(ミューリー)は、大阪・心斎橋にアトリエを構えるオーダーメイドジュエリー専門店です。

本件に関するお問い合わせ先



ミューリー有限会社

広報担当：小坂

TEL：06-6282-3680

MAIL：gem@mieuree.com

WEB：https://www.neomieuree.com