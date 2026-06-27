将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 一回戦第一局 東北大会 6月27日（土）開催結果　斎藤慎太郎八段が約4年ぶりにJTプロ公式戦で勝利

公益社団法人日本将棋連盟

【実施概要】

タ イ ト ル： 「将棋日本シリーズ JTプロ公式戦」一回戦第一局 東北大会

日 程： 2026年6月27日（土）

場 所： 夢メッセみやぎ 展示ホールA・B（住所：宮城県仙台市宮城野区港3丁目1-7)

【JTプロ公式戦 結果】

対 局： 豊島 将之 九段（先手）対 斎藤 慎太郎 八段（後手）

結 果： 100手にて斎藤八段の勝ち

【JTプロ公式戦 今日のハイライト】

相居飛車の激しい攻め合いを斎藤八段が制する

本棋戦の振り駒は、抽選で選ばれた来場者が行う。本局の振り駒は歩が３枚出て、豊島九段の先手に決まった。解説の藤井猛九段は戦前に「今日の二人は公私ともに充実して、旬な棋士同士の対戦」と話していた。対局は相居飛車戦になり、豊島九段が角道を止めて左美濃に組む趣向を見せる。昨年の銀河戦決勝で藤井聡太JT杯覇者を破った作戦だ。中盤は王手飛車取りがかかる派手な応酬となった。豊島九段は果敢に踏み込んだが、思うような戦果が挙がらない。68手目△４四角から△７一香の攻防手から反撃に移った斎藤八段が、緩みなく豊島九段の玉を寄せて競り勝った。

【対局前の両者のコメント】

豊島九段「仙台は８年前に『JTプロ公式戦』で訪れて以来です。牛タンやずんだがおいしく、住みやすい街のイメージがあります。『JTプロ公式戦』は多くの方に生で観戦していただけて、モチベーションになる棋戦です。初めて優勝できた棋戦でもあり、相性はいいと思っています。最近の斎藤八段はタイトル戦に挑戦されて、自分よりも充実されている印象があります。思い切りよくぶつかって熱戦になるよう全力を尽くしたいと思います」

斎藤八段「仙台は８年前にタイトル戦で訪れて以来２回目になります。好きなカキなどの名産品を楽しみたいです。『JTプロ公式戦』は３年ぶりの出場です。前回は一回戦で負けたので上を目指して頑張ります。豊島九段には長年お世話になっています。この舞台で対戦できて感慨深い思いもありますし、初戦から難敵と当たるのか、という大変さも感じています。自分の持ち味は中終盤の攻め合いでの競り合い。白熱した戦いをお見せできたらと思います」

【勝利棋士 斎藤八段のコメント】

序盤の出だしは豊島九段が藤井JT杯覇者や伊藤匠叡王・王座に勝たれて得意にされている指し方です。少し強引ですが△７三銀（32手目）と攻め合いを目指したのは予定通りです。▲８八玉（39手目）は想定にありませんでした。対する△６六銀はどうだったか。▲４八角（43手目）から▲３五飛の攻めは覚悟していましたが、その途中で▲３三歩成とされて▲３一飛を狙われる手が見えていませんでした。△７三飛打（56手目）までは仕方がない進行です。中盤は△７一香（70手目）とその直前に打った△４四角のバランスがよくて、後手が指せているのではないかと感じました。△７七桂（80手目）の攻めは先手からだと考えにくいのではと思って、読みよりも勢いで指しました。考慮時間を１回残して勝てたのは私にとって珍しく、「ゾーン」に入って指せたと思います。二回戦は叡王戦五番勝負で戦ったばかりの伊藤叡王・王座です。いい将棋にしたいですし、違う持ち時間での対局ですので作戦を考えたいと思います。

【講評】

互いに工夫を凝らした序盤戦でした。斎藤八段は序盤で玉を４一に動かすのが普通ですが、先手の攻め駒に近づくと判断して居玉のまま進めましたし、豊島九段の８八に玉を移して後手の攻めを正面から受ける指し方も初めて見ました。中盤は先手の攻めがうまくいっていて、△７三飛打の局面で▲６七金とすれば後手はまとめにくくて先手が十分だったと思います。本譜は▲７五角（57手目）から攻めていきましたが、△４四角の攻防手でうまくいきませんでした。さかのぼって、▲３五飛（47手目）に△４五歩ととっさに突き捨てたのが、斎藤八段のファインプレーです。△４五歩と突いたことで△４一歩（60手目）の底歩や△４四角と打てたのが大きかったのです。終盤は△７七桂の攻めが厳しく、後手の勝ちが決まりました。 藤井 猛 九段談

【投了図】 豊島 将之 九段（先手）対 斎藤 慎太郎 八段（後手）

【棋 譜】 豊島 将之 九段（先手）対 斎藤 慎太郎 八段（後手）

▲２六歩 △８四歩 ▲２五歩 △８五歩 ▲７六歩 △３二金

▲７七角 △３四歩 ▲６六歩 △３三角 ▲４八銀 △４二銀

▲５八金右 △９四歩 ▲７八銀 △５二金 ▲３六歩 △７四歩

▲３七銀 △４四歩 ▲６八玉 △４三銀 ▲７九玉 △５四歩

▲４六銀 △６二銀 ▲３八飛 △４二角 ▲３五歩 △７五歩

▲同 歩 △７三銀 ▲３四歩 △６四銀 ▲７四歩 △８四飛

▲５九角 △７五銀 ▲８八玉 △６六銀 ▲５六歩 △７六歩

▲４八角 △７五銀 ▲３三歩成 △同 金 ▲３五飛 △４五歩

▲同 飛 △７四飛 ▲７五飛 △同 角 ▲同 角 △同 飛

▲８四角 △７三飛打 ▲７五角 △同 飛 ▲３一飛 △４一歩

▲２一飛成 △２五飛 ▲３七桂 △２九飛成 ▲６六歩 △１九龍

▲４五桂 △４四角 ▲５五歩 △７一香 ▲７五歩 △同 香

▲５九銀 △３四金 ▲３三歩 △４五金 ▲３二歩成 △６二玉

▲４一龍 △７七桂 ▲７四桂 △７三玉 ▲６八金上 △８九桂成

▲同 玉 △５六桂 ▲６七金直 △７七歩成 ▲同 銀 △６九角

▲７九歩 △７八歩 ▲６五桂 △６四玉 ▲４五銀 △５九龍

▲同 金 △７九歩成 ▲同 玉 △７八銀

まで100手で後手の勝ち

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