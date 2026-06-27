正反対の女子高生ふたりが反発しながらも惹かれ合い…！？金髪ギャル×黒髪委員長の苦くて甘い学園百合物語。『百合ラブスレイブ ふたりだけの放課後』が今なら【キミコミ】で2巻分無料で読める！

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、6月25日の百合の日から7月8日まで、ヴァルキリーコミックス『百合ラブスレイブ ふたりだけの放課後』の2巻分が無料で読めるキャンペーンを、話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】で開催いたしております。

この機会に【キミコミ(https://kimicomi.com/)】をぜひチェック！

百合ラブスレイブ ふたりだけの放課後(https://www.comic-valkyrie.com/yuriloveslave/) 漫画：鈴音れな(https://x.com/suzunonerena)／原作：あらおし悠

2巻分無料公開中！続きはこちらから :https://kimicomi.com/series/9485e36b66a9d?myself=false&s=1

二次元ドリーム文庫の名作百合小説、待望のコミカライズ! !

正反対の女子高生ふたりが反発しながらも惹かれ合い…！？

委員長の怜那が百合に興味を持っていると知った真桜。

秘密を守る代わりに、興味本位で百合Ｈを体験してみるとその快感は衝撃的！

以降も嫌がる素振りを見せる怜那に関係を迫り身体を重ねると、遊びだったはずなのに、

真桜の方が気持ちよさを忘れられなくて…

ヴァルキリーコミックス『百合ラブスレイブ ふたりだけの放課後(https://www.comic-valkyrie.com/yuriloveslave/)』は第3巻(https://www.comic-valkyrie.com/yuriloveslave/new.html)まで好評発売中！

(C)Rena Suzunone(C)Yuu Araoshi／キルタイムコミュニケーション

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