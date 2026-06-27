正反対の女子高生ふたりが反発しながらも惹かれ合い…！？金髪ギャル×黒髪委員長の苦くて甘い学園百合物語。『百合ラブスレイブ ふたりだけの放課後』が今なら【キミコミ】で2巻分無料で読める！
キルタイムコミュニケーションは、6月25日の百合の日から7月8日まで、ヴァルキリーコミックス『百合ラブスレイブ ふたりだけの放課後』の2巻分が無料で読めるキャンペーンを、話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】で開催いたしております。
この機会に【キミコミ(https://kimicomi.com/)】をぜひチェック！
百合ラブスレイブ ふたりだけの放課後(https://www.comic-valkyrie.com/yuriloveslave/) 漫画：鈴音れな(https://x.com/suzunonerena)／原作：あらおし悠
2巻分無料公開中！続きはこちらから :
https://kimicomi.com/series/9485e36b66a9d?myself=false&s=1
二次元ドリーム文庫の名作百合小説、待望のコミカライズ! !
正反対の女子高生ふたりが反発しながらも惹かれ合い…！？
委員長の怜那が百合に興味を持っていると知った真桜。
秘密を守る代わりに、興味本位で百合Ｈを体験してみるとその快感は衝撃的！
以降も嫌がる素振りを見せる怜那に関係を迫り身体を重ねると、遊びだったはずなのに、
真桜の方が気持ちよさを忘れられなくて…
ヴァルキリーコミックス『百合ラブスレイブ ふたりだけの放課後(https://www.comic-valkyrie.com/yuriloveslave/)』は第3巻(https://www.comic-valkyrie.com/yuriloveslave/new.html)まで好評発売中！
(C)Rena Suzunone(C)Yuu Araoshi／キルタイムコミュニケーション
キミが欲しいコミックがここにある。話題の作品がまとめて無料で読める！
話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】
異世界に、恋愛に、バトルに、セクシーに！多種多様なマンガをキミに！
https://kimicomi.com/(https://kimicomi.com/) 無料マンガが ほぼ毎日更新！
試し読みも可能な公式サイト
「コミックヴァルキリー」はこちらをチェック！
コミックヴァルキリー公式サイト(https://www.comic-valkyrie.com/)
コミックヴァルキリー編集部X(https://x.com/comic_valkyrie)
コミックヴァルキリーチャンネル【公式】(https://www.youtube.com/channel/UCM2ygYzFvN-ahi_vDwrc-yA)
キルタイムコミュニケーション(KTC)広報X(https://x.com/ktcdigitalbreak)