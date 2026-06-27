【共同開催】札幌のテーラー「GENT′S CODE」×「Northern Tailor」が贈る、ドレスコード“白”のサマーイベント『白の会 Vol.2』を8月29日に中島公園で開催。

合同会社G support

札幌市円山の紳士服店「GENT'S CODE（ジェンツコード）」（運営：合同会社G support、所在地：北海道札幌市）は、札幌市東区の名店「Northern Tailor（ノーザンテーラー）」と共同で、2026年8月29日（土）にドレスコードを「白（ホワイト）」に設定したお客様参加型のサマーイベント『白の会 Vol.2』を開催いたします。

昨年の様子

■「白の会」開催の背景と、コラボレーションへの想い

「あえて装うことの楽しさ」や「特別な服を着て出かける喜び」を共有する場として昨年スタートし、大盛況を収めた『白の会』。ご好評にお応えし、待望の第2回目を開催いたします。

今回も、札幌市東区で本格的なテーラリングを提供する名店「Northern Tailor」とのコラボレーションが実現いたしました。スーツを単なる仕事着としてではなく、人生を豊かにするツールとして提案したいという両店の強い想いが共鳴し、「洋服を楽しむ文化を札幌にさらに広げていきたい」という目的のもと、共同開催の運びとなりました。

■イベントの特徴

1. ドレスコードは「白（ホワイト）」

参加者の皆様には、ご自身のワードローブから「白」を取り入れたこだわりの装いでご参加いただきます。アイリッシュリネンのジャケットや、真新しいコットンのシャツなど、それぞれの「白」が夏の終わりの情景を美しく彩ります。

2. 札幌を代表する景勝地「中島公園」での優雅な散策

今年の舞台は、豊かな緑と水辺が広がる中島公園。約1時間ほどかけて、皆様でゆっくりと園内を散策いたします。日常の喧騒から離れ、自然とクラシックな装いが調和する非日常的な時間を提供します。

3. プロカメラマンによる特別なスナップ撮影

当日はプロのカメラマンが同行し、木漏れ日の中を歩く姿や、休憩中の自然な歓談の風景をスナップ撮影いたします。お気に入りの装いを、美しい写真という形で思い出に残していただけます。

昨年の様子昨年の様子。ゲストバーテンダーにBar Drop白戸氏を招いて昨年の様子。東京からお越しの方々も。

■ 開催概要

・名称：白の会 Vol.2

・主催：GENT'S CODE、Northern Tailor

・日時：2026年8月29日（土）15:00～16:00予定

・場所：中島公園（北海道札幌市中央区中島公園1）

※具体的な集合場所は、後日各店の公式Instagram等にて公開いたします。

※雨天時は「GENT'S CODE」店舗にて開催いたします。

・ドレスコード：白（ホワイト）

・参加費：1,000円～2,000円（※参加人数により変動いたします）

・申込方法：各店の公式InstagramのDM、または店頭にて受付

・申込締切：2026年8月22日（土）

※イベント終了後、希望者を対象とした二次会（飲食店にて開催）も予定しております。

■ 店舗概要

店舗名：GENT'S CODE（ジェンツコード）

運営会社：合同会社G support

所在地：〒064-0801 北海道札幌市中央区南一条西24丁目1－11 LEADビル1階

公式HP：https://gents-code.com/

店舗名：Northern Tailor（ノーザンテーラー）

所在地：〒065-0023 北海道札幌市東区北２３条東１６丁目１－２３ ドエル元町

公式HP：https://northern-tailor.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

GENT'S CODE

担当：吉岡

電話：011-215-8872

メールアドレス：gc.yoshioka@gmail.com

主催者 左：Northern Tailor町屋氏 右：GENT'S CODE 吉岡