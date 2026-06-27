株式会社藤屋オフィスヴィスコンティ事業部

好評を博した第一回公演に続き、第二回「ル・プレジール清元 LE PLAISIR」を開催いたします。

七世家元 清元延寿太夫は、2026年8月1日（土）、芝浦文化財団ホール「Espace宏」（東京・銀座）にて、第二回「ル・プレジール清元 LE PLAISIR」を開催いたします。

本公演は、国重要無形文化財である清元節の魅力を、これまで邦楽に触れる機会の少なかった方々にも広く知っていただくことを目的としたシリーズ企画です。

「LE PLAISIR（ル・プレジール）」とはフランス語で「喜び」を意味します。

聴く喜び。 観る喜び。 学ぶ喜び。 知る喜び。

この度の公演では望月実加子さんに鼓で華を添えていただき、司会には武内陶子さんをお迎えいたします。

それぞれの方が、それぞれの喜びを見つけることのできる場を目指し、演奏と解説を交えながら清元節の世界をご紹介いたします。

■御紹介

清元（きよもと）とは、初代・清元延寿太夫（1777年-1825年）が文化11年（1814年）に創始した、三味線を伴奏に物語を節で語る日本の伝統芸能＝浄瑠璃です。

現在は七世・清元延寿太夫がその芸を継承しており、平成26年（2014年）には国の重要無形文化財にも指定されています。

■ル・プレジール清元とは

ル・プレジール（LE PLAISIR）はフランス語で「喜び」を意味します。

ル・プレジール清元は、清元節をより身近に感じていただくために始まったシリーズ企画です。

演奏を聴く喜び、芸を知る喜び、学ぶ喜び、そして「人と人がつながる喜びを育む場」として開催しております。

【特別な会場にて】

今回の会場［Espace 宏］（芝浦文化財団ホール）は、一般には公開されていない特別なサロン空間です。洗練された静けさに包まれたこの特別な場所で、清元節の響きを心ゆくまでご堪能いただきます。

【開催概要】

会場：芝浦文化財団ホール「Espace宏」（東京・銀座）

住所：東京都中央区銀座3-5-9 ShibauraCrystal（シバウラクリスタル）銀座 同ビル9階

日時：2026年8月1日（土）

第一部：13時開演（開場12時30分）

第二部：18時開演（開場17時30分）

料 金：8,000円（税込/全席自由）

※公演時間は、休憩含め、約二時間を予定しております。

チケットのお申込み・お問い合わせ

Eメール：enju.jimukyoku@gmail.com FAX：03-3475-7734

※上記、Eメール/FAXにて、一部/二部の別、ご希望枚数、チケットの送付先ご住所・お名前をお知らせ下さい。折り返し、振込先口座をご連絡、チケットを送付致します。

邦楽振興基金助成事業

■ 主 催 七世家元清元延寿太夫

■ 制作協力 オフィス・ヴィスコンティ