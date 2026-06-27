【ハンドボール女子ジュニア日本代表】第25回女子ジュニア世界選手権 第3戦 クロアチアに敗れるも、女子ジュニア代表初の予選ラウンド1位通過

公益財団法人日本ハンドボール協会クロアチアとの予選ラウンド第3戦に挑んだ選手たち

平素より弊協会にお力添え賜り、厚く御礼申し上げます。

6月24日から中国で開催中の「第25回女子ジュニア世界選手権」に出場している女子ジュニア日本代表（U-20）は、6月27日18:30（日本時間19:30）からの予選ラウンド第3戦でクロアチアと対戦し、23-26で敗れました。



3戦目で今大会初黒星となりましたが、日本はグループH1位でメインラウンドへと進みます。予選ラウンド1位通過はジュニア代表カテゴリーとして初のことです。

・予選ラウンド第3戦

【前半】シュートの決定力を欠き苦戦

クロアチア 26（14-11, 12-12）23 日本

前半、日本は過去2戦で決まっていたシュートを決め切れず、14分過ぎからクロアチアに3連取を許して、17分7ｰ10と3点リードを許す苦しい展開に。



ミスも多く、一気にクロアチアに突き放されてもおかしくない展開でしたが、GK杉本瑞樹の好セーブもあり、11ｰ14と3点のビハインドにとどめて、後半に向かいました。

【後半】終盤の追撃も実らず

後半、流れを変えたい日本でしたが、出だしに連続失点。3分11ｰ16とビハインドは5点まで広がりました。



それでも、中村真心、松本優萌のカットインシュートなどで粘り強く追い上げ、13分には加藤真央のエンプティゴールで19ｰ19と、試合を振り出しに戻しました。



これで波に乗れるかに思われましたが、後半も思うようにシュートが決まらず、執念あふれるクロアチアに再びリードを許す展開に。終盤の追撃も実らず、23ｰ26で敗れました。

中央突破からシュートを打ち込む中村真心

◇日本の得点・GKのセーブデータ

4点 #14 中村 真心

3点 #6 佐茂 春陽

2点 #4 神野 あいり

2点 #5 稲吉 凛々乎

2点 #10松本 優萌

2点 #13 池田 二葉

2点 #15 北 和香奈

2点 #19 村松 未来

2点 #23 中尾 藍

1点 #20 新垣 陽咲

1点 #25 加藤 真央

・GK（シュート阻止数/被シュート数）

7/23 #21 杉本 瑞樹

3/13 #1 藤原 ひらり

※詳細スタッツはこちら(https://www.ihf.info/competitions/junior-women/309/25th-ihf-women039s-junior-u20-world-championship-2026-china/266275/match-center/278981)

◇本試合の写真データ

こちら(https://drive.google.com/drive/folders/1_h_cPU7gS0vUUSq0CMfqz7DEPbhQx-B_?usp=drive_link)よりダウンロードください。

報道目的に限り使用可能です。

使用時にはクレジットとして「(C)IHF/Kolektiff/Anze Malovrh」の表記をお願いいたします

◇次の試合

メインラウンド 第1戦 vs ハンガリー

日時：6月29日(月) 18:30（日本時間 19:30）

グループHを1位通過した日本は、6月29日（月）、メインラウンド4組の第1戦でグループG2位のハンガリーと対戦します。

グループHからともに勝ち上がったノルウェーとの対戦結果が持ち上がりとなるため、このハンガリー戦で白星を手にできれば、メインラウンド4組2位以内、ベスト8入りがほぼ決まります。

歴代最高成績（1997年、第11回大会8位）を上回り、メダル獲得にチャレンジする選手たちに、引き続きご注目ください。

【第25回IHF女子ジュニア（U-20）ハンドボール世界選手権】

期 間：2026年6月24日（水）～7月5日（日）

開催国：中国

大会詳細：大会ペー(https://handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=i&eid=412)ジ(https://handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=i&eid=412)

日本代表の試合

日本のメインラウンド日程：

・6/29（月）18:30（日本時間19:30）vs ハンガリー

・6/30（火）16:15（日本時間17:15）vs ポーランド

◇放送・配信

IHF（国際ハンドボール連盟）公式YouTubeチャンネル(https://youtube.com/@ihfcompetitions?si=QuXZaKkCnlTHGbJA)でライブ配信

ライブ配信URLは判明次第、お知らせします。

フェロー諸島戦（6月24日、アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=P1ZOyIU2e6I)

ノルウェー戦（6月25日、アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=v95gXyL7Wzs)

クロアチア戦（6月27日、アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=kGhozyjvawU)

□日本代表メンバーはこちら

第25回女子ジュニア世界選手権メンバー(https://handball.or.jp/nationalteam/members/women_2026_u20_25wwjc.html)