大人のための超精密メタル・アーキテクチャブランド「BLDB」が提案する、この夏を一生モノの趣味に変える『夏のボーナス特別ご優待キャンペーン』を特設ページにて全面解禁

碩輝網絡貿易有限公司精密金属模型パイオニアロボット1265ピース難易度高い大人向けメタル組立キットDIYコレクション(https://bldb.jp/products/pioneer-robot-3d-puzzle)

大人向けの超精密金属造形モデルを専門に展開するハイエンドブランド「BLDB」（海外展開主体：碩輝網絡貿易有限公司）は、日本国内における夏季賞与（夏のボーナス）の支給時期および大型連休に向けて、ブランドの全貌と世界観を網羅した、『夏のボーナス特設優待コレクション（Summer Bonus Sale Collection）』（特設ページ：https://bldb.jp/collections/bonus-sale ）を本日より公式オンラインストアにて全面公開いたします。

■ 「BLDB（ビルディングブロック）」とは：大人の知性を刺激する金属造形の新境地

メカスケルトン3D金属模型キット1250ピース スチームパンク 大人向け(https://bldb.jp/products/mechanical-skeleton-3d-metal-model-kit-1250pcs-steampunk)

現代のデジタル化されたエンターテインメントや、プラスチック製の簡易的な模型とは一線を画し、「リアルな金属材料と、実動する機械構造の融合」を追求する大人のための精密造形ブランド、それが『BLDB』です。

BLDBが世に送り出すプロダクトは、単に外観を模しただけの静止模型や、薄い金属板をパチパチと折り曲げるだけの簡易パズル（タブフォールディング）ではありません。 厳選されたアルミニウム合金やステンレススチール（厚み1mm以上）を主素材とし、最新の数値制御（CNC）技術によって「公差0.1mm以下」という驚異的な加工精度で削り出された、実物さながらの重厚な工業パーツ群で構成されています。

最大の特徴は、化学接着剤やハンダ付けを一切排除し、すべてのパーツを本物のボルトとナットだけで締め上げていく「完全ネジ留め（物理締結）構造」にあります。1本のボルトを真っ直ぐに締め、パーツ同士のクリアランスをゼロにしていく指先への確かなフィードバック。そして完成後に内蔵のリチウムバッテリーによってピストンやギア、クランクシャフトが完璧な秩序を持って滑らかに「実動」するメカニズム。BLDBは、かつて人類が築き上げてきた機械工学への敬意を自らの手で再構成し、書斎やガレージの格調を高める一生モノのインダストリアル美術品（スタチュー）へと昇華させる、全く新しい知的な体験（ビルディングブロック）をご提案しています。

■ 2026年・夏のライフスタイルトレンド：「猛暑と混雑」を回避し、知的な自己投資へ

3Dメタルパズル メカニカルミニロボットランプ ライトコンパニオン リサイクル金属彫刻 実用ギフト デスク装飾(https://bldb.jp/products/mechanical-mini-robot-lamp-kit)

今年の夏休み、日本国内では例年以上の酷暑や、主要観光地・交通機関の劇的な混雑が予想されています。そのため、可処分所得の高いビジネスパーソンやアクティブシニアの間では「下手に遠出をして疲弊するよりも、クーラーの効いた快適な自宅の書斎やガレージで、自分の知性と感性を刺激する『形に残る有意義な体験』に時間を使いたい」というインドア志向（デジタルデトックス・リトリート）の波が確実に主流となっています。

また、年に数回のまとまった夏のボーナス（賞与）の使い道としても、単に消費されて消えてしまう一時的な娯楽ではなく、「生涯の趣味となり得る知的な体験」や「空間の質を高める一生モノのインテリア資産」に対して投資を行いたいという成熟した大人の心理が強く働いています。

BLDBが本日より公開する『夏のボーナス特設優待コレクション』は、まさにそうした「有意義な休日の過ごし方」を模索しているすべての方への最適な提案です。本特設ページでは、じっくり時間をかけて挑む本格的な多気筒（マルチシリンダー）モデルの深い魅力はそのままに、内燃機関や機械工学の「原点（最小単位の論理）」をよりダイレクトに体感できるよう、構造を美しく可視化したエントリーモデル（単気筒シリーズ等）を中心に一挙にラインアップいたしました。■ 【今夏限定】機を逃せない、プレミアムな「3大サマーベネフィット」

今回のサマープロモーションは、単なる一過性の値引きではありません。初めて金属造形の世界に触れるエントリー層の「一歩を踏み出す勇気」を後押しし、すでにブランドのファンであるコレクターの方々への感謝を込めた、今季最大のインセンティブをご用意しました。

■ 【今夏限定】機を逃せない、プレミアムな「4大サマーベネフィット」

精密金属模型 ヒューマノイドロボット715ピース 大型可動 大人向けメタル組立キット コレクションモデル(https://bldb.jp/products/humanoid-robot-mecha-3d-puzzle)

今回のサマープロモーションは、単なる一過性の値引きではありません。初めて金属造形の世界に触れるエントリー層の「一歩を踏み出す勇気」を後押しし、ご自身の組み立て体験を社会に発信・共有していただくための、今季最大のインセンティブをご用意しました。

【特典1】特設コレクション全品対象：今夏限定「20%メーカー特別ご優待」

決済時に夏のボーナス＆サマーセール限定クーポンコード『SUMMER20』をご入力いただくことで、厳選された対象シリーズ全品が期間限定の特別優待価格（20%OFF）にてご購入いただけます。

【特典2】購入後もお得：動画シェアで「追加10%キャッシュバック（返金）プログラム」

ご購入いただいた製品の「開封動画（アンボクシング）」や「組み立てプロセス」を、ご自身のSNS（TikTok、Instagram、YouTube、X（旧Twitter）、Facebook、LINEなど）に、BLDB公式アカウント（@BLDB）をタグ付け・メンションしてご投稿ください。投稿のスクリーンショットまたはURLを、公式サイトのオンラインチャット（右下のライブチャット窓口）よりカスタマーサポートへご提示いただくだけで、ご購入金額の10%を口座または決済方法へ追加返金（キャッシュバック）いたします。これにより、実質最大30%相当の還元が実現します。

【特典3】先着50名様限定：特製「プレシジョン・メンテナンスキット」を無償進呈

期間中に特設ページより対象製品をご購入いただいた先着50名様限定で、完成後の金属の美しさを永続的に保つための「特製マイクロファイバークロス）」をパッケージに同梱してお届けします。届いたその日から、プロの仕上がりで組み立てとメンテナンスをお楽しみいただけます。

【特典4】日本国内限定：全品「完全送料無料」＆「夏季スピード配送」を保証

連休中の「今、組み立てたい」という熱量を無駄にしないよう、期間中のご注文はすべて日本国内の配送センターより優先的に出荷（送料無料）。お盆休み前の確実な到着をお約束し、貴重な休暇の計画を完璧にサポートいたします。

■ エントリー層へ贈る「最初の成功体験」：なぜBLDBは初心者に選ばれるのか

精密な金属モデルに対して「自分に組み立てられるだろうか」と二の足を踏んでいたライト層にこそ、本コレクションは真価を発揮します。収録されている製品群は、以下の厳格な基準によって初心者への敷居を極限まで下げています。

迷わせない、破綻のない直感的なアセンブリ設計 特別な知識や技術がなくても「約2時間～」で確実に完成まで到達できる絶妙なボリューム感に仕上げました。ステップバイステップの明快な日本語図解説明書に沿って組み進めれば、初めて精密レンチを握る方でも、パーツの向きに迷うことなく、自然と立体的なメカニズムが立ち上がる達成感を味わえます。

公差0.1mm以下のCNC加工が保証する、100%の作動論理 マイクロメートル単位の加工精度により、初心者が組み上げた状態でも引っかかりやズレが一切なく、完成後に完璧に「実動」する喜びを約束します。自らの手で最後のネジを締めきり、スイッチを入れた瞬間にピストンが滑らかに動き出す達成感は、既製品の購入では決して得られない、本シリーズのオーナー（ビルダー）だけが味わえる特権です。

贅沢なインドア・バカンスの創出 お盆休みや週末の数時間を使い、冷たいコーヒーやウイスキーを片手に指先を動かす時間は、日常のビジネスストレスや薄いディスプレイを眺めるスクリーンタイムから完全に解放される、現代においてもっとも贅沢な「デジタルデトックス」の選択肢となります。

■ 「BLDBアンバサダー」募集：報酬10%を誇るアフィリエイト同盟の始動

BLDBでは、日本のものづくりファン、メカニカルコレクターの皆様と共にブランドの価値を広げていくため、独自の成果報酬型プログラム「BLDBアフィリエイトプログラム（BLDB傭兵同盟）」を正式に稼働いたします。

プログラム詳細ページ： https://bldb.jp/pages/affiliate-program

報酬体系： ご自身のブログ、SNS、ウェブサイト経由で製品が購入された場合、販売価格の10%を成果報酬（コミッション）としてお支払いいたします。

ご自身の組み立てた作品の感動をシェアし、新しい大人の趣味を日本国内に広げていくパートナーとして、多くの皆様のご参加をお待ちしております。詳しい規約や登録方法につきましては、上記特設ページをご参照ください。

■ エントリー層へ贈る「最初の成功体験」：なぜBLDBは初心者に選ばれるのか

精密な金属モデルに対して「自分に組み立てられるだろうか」と二の足を踏んでいたライト層にこそ、本コレクションは真価を発揮します。収録されている製品群は、以下の厳格な基準によって初心者への敷居を極限まで下げています。

迷わせない、破綻のない直感的なアセンブリ設計 特別な知識や技術がなくても「約2時間～」で確実に完成まで到達できる絶妙なボリューム感に仕上げました。ステップバイステップの明快な日本語図解説明書に沿って組み進めれば、初めて精密レンチを握る方でも、パーツの向きに迷うことなく、自然と立体的なメカニズムが立ち上がる達成感を味わえます。

公差0.1mm以下のCNC加工が保証する、100%の作動論理 マイクロメートル単位の加工精度により、初心者が組み上げた状態でも引っかかりやズレが一切なく、完成後に完璧に「実動」する喜びを約束します。自らの手で最後のネジを締めきり、スイッチを入れた瞬間にピストンが滑らかに動き出す達成感は、既製品の購入では決して得られない、本シリーズのオーナー（ビルダー）だけが味わえる特権です。

贅沢なインドア・バカンスの創出 お盆休みや週末の数時間を使い、冷たいコーヒーやウイスキーを片手に指先を動かす時間は、日常のビジネスストレスや薄いディスプレイを眺めるスクリーンタイムから完全に解放される、現代においてもっとも贅沢な「デジタルデトックス」の選択肢となります。

【サマーボーナスプロモーション・概要】

夏のボーナス＆サマーセール限定クーポンコード： SUMMER20

割引適用方法： 特設コレクションページから製品を選び、決済画面にてコードを入力。

キャンペーン期間： 期間限定（※先着限定特典は予定数量に達し次第終了となります。配送スケジュール等の詳細は公式ページをご確認ください）

特設コレクションページURL：https://bldb.jp/collections/bonus-sale

詳細を見る :https://bldb.jp/collections/bonus-sale

【主要製品・シリーズ仕様】

コレクション名： BLDBサマーボーナスセール・特設コレクション（Summer Bonus Sale Collection）

構成素材：アルミニウム合金、ステンレススチール、真鍮（ブラス）、駆動用バッテリーユニット等

組立方式：完全ネジ・ボルト固定式（接着剤、ハンダ付け、溶接一切不要。専用工具一式同梱）

パッケージ仕様： 高級感あふれるブランド専用の金属製ギフトボックス仕様

対象層： メカニカルモデル未経験者、この夏の大型連休に有意義なインドア趣味を始めたい方、質の高いインテリアを求めるエグゼクティブ・シニア層

【本件に関するお問い合わせ先】

海外展開主体：碩輝網絡貿易有限公司（SHUEI NETWORK TRADING CO., LTD.）

公式オンラインストアURL： https://bldb.jp

担当部署： BLDB日本広報事務局

メールアドレス： info@bldb.jp