南沙良、映画界が注目する実力と“飾らない素顔”のギャップが話題！

株式会社レプロエンタテインメント

俳優・南沙良が、6月27日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY（アナザースカイ）』にゲスト出演いたしました。

今年に入り、『万事快調〈オール・グリーンズ〉』『禍禍女』の 主演２作を含む4本の映画が公開しいずれも話題作となったほか、先日開催された北米最大級の映画祭である「第25回ニューヨーク・アジアン映画祭（NYAFF）」において、国際舞台でのさらなる活躍が期待される気鋭の俳優に贈られる「ライジング・スター賞」を受賞した南沙良。

日本国内にとどまらず、海外からもその確かな表現力と存在感が評価され、いま最も熱い注目を浴びる若手実力派俳優の一人となっています。

映画やドラマでは影のある役柄も多く、「クール」「ミステリアス」というイメージを持たれる南ですが、番組で訪れたベトナムでは、作品でみせるキャラクターとうってかわって、等身大の素顔を披露しました。

家族旅行の思い出の場所であるベトナム（ダナン、ホイアン）を１３年ぶりに訪れた南沙良。バナナボートではしゃぐアクティブな姿や、恐竜・メガロドンといった巨大生物への偏愛を告白。番組をみた視聴者からは、「沙良ちゃんってこんな明るくノリが良い子だったんだ！」「クールな印象だったけど、素直で可愛すぎる！」など、その意外な素顔に反響が続々と寄せられています

彼女の飾らない一面は音声メディアでも注目されており、大のおしゃべり好きである素顔とマニアックな偏愛トークが人気を集め、ニッポン放送『オールナイトニッポンPODCAST』での活躍を経て、7月17日（金）には地上波生放送『オールナイトニッポンX（クロス）』のパーソナリティに抜擢されたことが本日発表となりました。

輝かしい実績の裏で、番組内では、10代の頃に抱えていた知られざる苦悩について初告白。モデル時代は、周囲と自分の容姿を比べて激しい劣等感に苛まれ、家にこもっていた時期もあったといいます。そんな暗闇の中で彼女を救い、現在の躍進へと繋がったのは、父からかけられた「オリジナルでいなさい！」という言葉。

番組の最後には、母からのサプライズの手紙に思わず涙を流す場面もあり、視聴者からは「10代からこんなに自分の劣等感と向き合っていたなんて泣ける」「苦悩を乗り越えたからこその今の演技なんだ」といった感動の声が寄せられました。

国境を越えて評価される表現者としての「強さ」と、好奇心旺盛でマニアックな趣味をもつ素顔の「愛らしさ」。そんな南沙良の唯一無二の魅力に、新たなファンが続出したもよう。今後の活動にもぜひご注目ください。

この放送は、TVerで見逃し配信されております。

【南沙良プロフィール】

2002年6月11日生まれ、東京都出身。

映画『幼な子われらに生まれ』（2017年8月公開）で俳優デビュー。初主演映画『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』（2018年7月公開）で、報知映画賞、ブルーリボン賞ほか数々の映画賞を受賞。

近年の出演作は、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』『光る君へ』、DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』シリーズ、『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（2026年1月公開）、『禍禍女』（2026年2月公開）で主演を張るなど、活躍が続いている。

現在は、映画『マジカル・シークレット・ツアー』（2026年6月公開）が公開中。

また【第25回ニューヨーク・アジアン映画祭】にて国際舞台で大きな存在感を示す新進気鋭の俳優に贈られる「ライジング・スター賞」を受賞するなど、俳優として存在感を示している。

■南沙良 事務所公式プロフィール

https://www.lespros.co.jp/artists/sara-minami/

■南沙良 公式Instagram（＠lespros_sara00）

https://www.instagram.com/lespros_sara00/

＜会社概要＞

社名：株式会社レプロエンタテインメント

公式HP：https://www.lespros.co.jp/

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