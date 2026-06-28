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TGLジャパン株式会社、「第38回 ものづくり ワールド [東京]」に出展

VinaCADシリーズをはじめ、製造業・建設業向けDXソリューションをご紹介

TGLジャパン株式会社（本社：東京都、以下「TGLジャパン」）は、2026年7月1日（水）から7月3日（金）まで東京ビッグサイトにて開催される「第38回 ものづくり ワールド [東京]」へ出展いたします。

本展示会では、設計・製図・図面管理・BIM・建設DX分野における業務効率化を支援する自社ソリューションを展示し、製造業・建設業のお客様に向けた最新のデジタルソリューションをご紹介いたします。

展示予定製品

■ VinaCAD Web

ブラウザ上でCAD図面の閲覧・共有・管理を実現するWebソリューションです。場所を問わず図面へアクセスでき、社内外のスムーズな情報共有を支援します。

■ VinaCAD

設計・製図業務を効率化するCADソフトウェアです。日本企業の業務フローに対応し、高い操作性と生産性を実現します。

■ VinaCDE

BIM・CADデータを一元管理するCommon Data Environment（CDE）です。設計者・施工会社・発注者など、プロジェクト関係者間の円滑な情報共有を支援します。

■ VinaBuild

建設プロジェクトの進捗管理、情報共有、業務効率化を支援するDXプラットフォームです。

DX推進を支援する最適なソリューションをご提案

近年、製造業・建設業では人手不足や生産性向上への対応、DX推進が重要な経営課題となっています。

TGLジャパンでは、お客様が抱える設計・図面管理・情報共有・プロジェクト管理に関する課題を解決するため、実際のデモンストレーションを交えながら最適なソリューションをご紹介いたします。

展示ブースでは、

* 製品デモンストレーション* 導入事例のご紹介* 業務改善・DXに関するご相談* お客様の課題に合わせた個別提案

をご用意しております。

ぜひこの機会にTGLジャパンブースへお立ち寄りいただき、最新ソリューションをご体験ください。

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展示会概要

展示会名第38回 ものづくり ワールド [東京]

会期2026年7月1日（水）～7月3日（金）10:00～17:00

会場東京ビッグサイト

ブース番号（決まり次第掲載いたします）

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TGLジャパン株式会社について

TGLジャパン株式会社は、日本市場を中心に、CAD・BIM・建設DX・製造業DX分野におけるソフトウェア開発およびITソリューションを提供しています。

「Technology for Global Link」を理念に、お客様の業務効率化とデジタルトランスフォーメーション（DX）の実現を支援し、より高い価値を提供し続けています。

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お問い合わせ先

TGLジャパン株式会社

TEL：070-4205-0925

E-mail：hoang.akira@tgl-sol.com

Web：https://www.tgl-sol.com/ja

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