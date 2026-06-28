株式会社FREEBE(本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：大津 孝行)は、2026年7月15日(水)、コーポレートサイト( https://freebe.jp )を全面リニューアル公開いたします。





今回のリニューアルでは、「ブランディング」「クリエイティブ」「Webソリューション」を軸とした事業内容をより分かりやすく発信するとともに、韓国発プロフェッショナルスキンケアブランド「TUPS(トゥップス)」に関する情報発信を強化いたします。





また、リニューアル公開を記念し、同日より「TUPS for Professional」の新規契約サロンを対象とした販促支援キャンペーンを開始いたします。









■リニューアルの背景

株式会社FREEBEは、「らしさを、強さに。」をコンセプトに、企業や商品の価値を明確化し、選ばれる理由を創り出すブランディング支援を行っています。

近年、AI技術の進化や情報流通量の増加により、企業には単なる情報発信ではなく、自社の存在意義や価値を明確に伝えるブランド戦略が求められています。

今回のリニューアルでは、FREEBEが提供するブランディング支援の考え方やプロセス、制作事例をより分かりやすく紹介するとともに、AI時代における新しいブランド構築のあり方についても情報発信を強化いたします。

また、美容事業として展開する韓国発プロフェッショナルスキンケアブランド「TUPS」の情報を拡充し、導入を検討するサロンや既存契約サロンに向けた情報提供を強化いたします。









■リニューアルサイトの主な特徴

【ブランディング支援内容の拡充】

ブランドコンセプト開発、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)策定、ブランドポジション設計、Webサイト制作、各種クリエイティブ制作など、FREEBEが提供するブランディング支援内容をより分かりやすく紹介しています。





【AIとブランディングに関する情報発信を強化】

AI活用が進む時代において、人とAIが共創する新しいブランディングの可能性について紹介するコンテンツを新設。企業のブランド価値向上に向けた新たな視点を提案しています。





【TUPS事業の情報発信を強化】

韓国発プロフェッショナルスキンケアブランド「TUPS」の製品情報や導入サロン向けサービス情報を拡充し、美容サロンの収益向上や顧客満足度向上を支援する取り組みを発信してまいります。









■ホームページリニューアル記念キャンペーンを実施

FREEBEでは、ホームページリニューアルを記念し、「TUPS for Professional」の新規契約サロンを対象とした販促支援キャンペーンを実施いたします。





本キャンペーンでは、先着20サロン限定で、店頭販促に活用できるオリジナルツールを無償提供いたします。









■キャンペーン概要

【キャンペーン名】

ホームページリニューアル記念 サロン販促支援キャンペーン





【開始日】

2026年7月15日(水)





【対象】

TUPS for Professional 新規契約サロン





【募集数】

先着20サロン限定





【特典内容】

・レジ横店頭POP(1個)

・TUPSオンライン購入用QRコード付きショップカード





【申込期限】

先着20サロンに達し次第終了









■提供ツールについて

【レジ横店頭POP】

レジ横やカウンター周辺への設置を想定した販促ツールです。





＜掲載内容＞

・サロンロゴ

・TUPSロゴ

・TUPSオンライン購入用QRコード





【ショップカード】

来店客への配布を想定した販促ツールです。





＜掲載内容＞

・サロンロゴ

・サロン住所

・サロン連絡先

・TUPSロゴ

・TUPSオンライン購入用QRコード









※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。









■オンライン購入でもサロン売上として還元

TUPS for Professionalでは、サロンが店頭販売用商品を仕入れて販売する従来の店販モデルに加え、お客様がTUPS公式オンラインストアから商品を購入した場合でも、契約サロンの売上として還元される仕組みを導入しています。

今回提供する販促ツールには、各契約サロン専用のTUPSオンライン購入用QRコードを掲載。お客様はスマートフォンから簡単に商品を購入でき、サロンは在庫負担を抑えながら継続的な収益機会を創出することが可能です。

これにより、来店時だけでなく来店後もお客様との接点を維持しながら、サロン運営の収益向上をサポートします。









■TUPS for Professionalについて

TUPS for Professionalは、韓国のトップエステティシャンたちの肌管理ノウハウをもとに開発されたスキンケアブランド「TUPS」の導入サロン向けプログラムです。

契約金不要、最低発注ロットなしで導入できるため、小規模サロンから大型サロンまで幅広く導入いただけます。

また、店頭販売だけでなく、公式オンラインストアと連携した売上還元制度により、サロンの収益機会拡大を支援しています。





※ホームページ公開およびキャンペーン開始は2026年7月15日(水)を予定しています。





【関連サイト】

株式会社FREEBE

https://freebe.jp





TUPS JAPAN

https://tupsjapan.com





【会社概要】

会社名 ： 株式会社FREEBE

代表者 ： 代表取締役 大津 孝行

所在地 ： 大阪府大阪市西区京町堀1丁目17-9 アスキュービル3階

事業内容： ・ブランディング事業

・クリエイティブ制作事業

・Webソリューション事業

・化粧品輸入販売事業

URL ： https://freebe.jp