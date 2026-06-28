株式会社アウルコーポレーション（所在地：京都府京丹後市網野町木津253番地）は海の京都と呼ばれる京都府京丹後市・夕日ヶ浦温泉を中心に、政府登録国際観光旅館「佳松苑」をはじめ、「佳松苑 別邸ふうか」「一望館」「旅亭 櫂」「雨情草庵」の個性豊かな5つの旅館と、ホテル「HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-」を運営しております。 近年の「一人旅」ニーズの高まりを受け、インバウンドや観光客の喧騒から離れて静かに心身をリセットしたい大人に向けた、お一人様歓迎の宿泊プランを強化しております。 主要観光地が混雑を見せる中、当館が位置する「夕日ヶ浦」は、昔ながらの静かな情緒を残す絶好の穴場エリアです。当館では、ご滞在中のドリンク代が全て含まれた「ドリンクインクルーシブ」とともに、夜には波の音だけが響く、現代では貴重となった「本物の静寂」をお届けします。

どこへ行っても人が多い時代だからこそ、価値を持つ「静寂」

現在、どこの観光地も国内外からの旅行客で溢れ返っています。そんな中、「海の京都」を代表する名勝「天橋立」と、兵庫の名湯「城崎温泉」という２大観光地に挟まれた京都・夕日ヶ浦は、驚くほど穏やかで静かな時間が流れるエリアです。 日常の忙しさや都会の喧騒から完全に距離を置き、かつては当たり前だった「静かで、ただ畳の上でゆっくりと過ごす昔ながらの旅館体験」を求めて、当館へ一人旅に訪れる方が増えています。

旅亭 櫂で叶う「海の京都」一人旅・理想の過ごし方

当館では、客室冷蔵庫・湯上り処・夕食時に至るまで、追加料金なしで愉しめる「ドリンクインクルーシブ」を導入しております。お財布を気にすることなく、京都・丹後が誇る厳選された地酒の数々を心ゆくまで堪能する――。そんな、ただ身を委ねる贅沢な滞在イメージをご紹介します。 【15:00】チェックイン 京都・夕日ヶ浦に佇む当館へ到着。スタッフが丁寧にお点てしたお茶とお菓子で一服。長旅の移動の緊張をほどき、ここから「旅亭 櫂」の時間が始まります。 【16:00】温泉を堪能し、湯上り処で贅沢なひととき 温泉でさっぱりした後は、充実の「湯上り処」へ。ここではスタッフが厳選した丹後の名酒2種をご用意。 ご飯に食べるお米だけで醸す唯一無二の酒造り・白杉酒造の「白木久 特別純米 銀シャリ」や、フランスのKuraMasterをはじめ数々の賞に輝いたハイクラスな純米大吟醸「白嶺 白吟のしずく」も、なんと無料でお愉しみいただけます。火照った身体を休めながら、静かに流れる時間を愉しむ大人の特権です。 【18:00】料理と一対一で向き合う、贅沢な夕食 7月のお品書き「文月会席」では、海の京都ならではの瑞々しい鱧（はも）しゃぶや黒毛和牛ステーキなど、地元の旬の食材を散りばめたお料理をご用意。 夕食時も、丹後の地酒がすべてインクルーシブ。すっきり辛口の【玉川 大吟醸】や、爽やかな生原酒【みどりの風】をはじめ、女性にも人気の赤い日本酒【伊根満開】、夏限定の【アイスブレイカー】まで、プレミアムな銘柄が並びます。 【21:00】夜の静寂、聞こえるのは「波の音」だけ 心地よくお腹が満たされた後は、お部屋でのんびり。客室の冷蔵庫に用意されたフリードリンクからお好きな一杯を手に、夜風にあたるのも一興です。夜が更けるにつれ、あたりは完全な静寂に包まれ、耳に届くのは心地よい海の波の音だけ。現代の日常では決して味わえない、最高の癒やしがここにあります。

【～7/17】残り期間僅か。10％還元キャンペーン

https://www.489pro-x.com/ja/kasyouengroup/kai/search/?nights=1&r_num=1&num=1&show=plan&isPriceTotalPerson=true&nights_unspecified=1

京都府北部・丹後エリアにて、地元グルメやショッピングを通して旅を愉しむ。そんなひとときを彩る「夕日ヶ浦パークス」と、個性豊かな六つの宿「佳松苑グループ」によるコラボレーションが、このたび実現しました。 期間中、対象施設へご宿泊いただいたお客様へ、ご宿泊代金（税抜）の10％分をお買い物クーポンとして進呈。夕日ヶ浦パークス内でのお食事やお買い物、宿での別注飲食などにご利用いただけます。美味しいものを味わい、温泉に癒され、海辺の街をゆるりと巡る――。丹後の今を味わい尽くす“初夏旅”を、どうぞお愉しみください。

コラボキャンペーン概要

・クーポン配布期間：2026年5月25日(月)宿泊～7月17日(金)宿泊の日～金曜日限定 ・クーポン発行：ご宿泊予約金額（税抜き）より1万円ごとに1千円クーポンを発行 ※クーポン利用時おつりはでません ・クーポン利用期限：2026年5月25日(月)～7月18日(土)まで ・クーポン発行条件：各施設の公式サイトおよび直接お電話での宿泊予約が対象 ・宿泊対象期間：2026年5月25日(月)～7月17日(金) 平日限定（日～金曜日のご宿泊に限ります） ・対象プラン：全プラン対象 ■クーポン 対応店舗 夕日ヶ浦パークス：うみのうた(土産店・鮮魚店・海鮮食堂・炭火海鮮バイキング)、健勝丸、ann cafe & shop ※ローソン除外 ※夕日ヶ浦パークスは水曜定休日 そのほか：サンカイカン、湯けむり朝市、各宿泊施設内の売店・追加飲食 ■佳松苑グループ 対象宿 佳松苑、別邸ふうか、一望館、旅亭 櫂、雨情草庵、HOTEL&湖邸 艸花-そうか- 詳しくは特設サイトをご覧くださいませ。

何度も訪れたくなる、旅先の料亭。絶景の夕日と記憶に残る一皿を求めて

https://yxk-collab.studio.site/

京都・大阪より車で約2時間半。 壮大な日本海を望む夕日ヶ浦の高台に建つ「旅亭 櫂 -KAI- 」。 関西で名高い絶景の海と夕日を露天風呂から愉しめるという稀有なインフィニティの温泉露天風呂。24時間夕日ヶ浦温泉が堪能できる展望風呂付客室が11室/全15室。閑静な時を生む広大な敷地、「凛」とした空気の中でも温かさを生み出す意匠の木造建築。 日本海の荒波に揉まれた季節の魚介を中心とした会席料理で旅人をもてなし、活力を与え再び日常へ送り出す。そんな旅亭でありたいと願っています。

施設概要

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施設名：夕日ヶ浦温泉 旅亭 櫂 住 所：京都府京丹後市網野町浜詰669 電 話：0772-74-9099 U R L：https://www.k-kai.jp/ Instagram：@hanarekai

アクセス： 車／京都縦貫道・丹後大宮ICより国道312、府道17、国道178経由で約35分 電車／京都丹後鉄道・夕日ヶ浦木津温泉駅よる車で約5分（無料送迎有、要予約）

佳松苑グループについて

https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%B8%82%E7%B6%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E6%9C%A8%E6%B4%A5247

京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に7宿を展開する「佳松苑グループ」。 多種多彩な特色のある宿の運営をしております。 ＜夕日ヶ浦温泉＞ 時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／旅亭 櫂／もう一つの京都 雨情草庵 ＜京丹後市内＞ HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）

https://kasyouengroup.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アウルコーポレーション 営業本部企画課：田宮 本社TEL：0772-74-9018 mail：k.tamiya1206@gmail.com