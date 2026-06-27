「Bitfan」にて、YouTube番組″窪塚洋介の今をよくする TV″のコミュニティ型ファンクラブをリニューアルオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年6月27日（土）に"窪塚洋介の今をよくする TV"のコミュニティ型ファンクラブ「今よく ファミリー」（URL： https://imayoku.bitfan.id/ ）をリニューアルオープンしました。

"窪塚洋介の今をよくする TV"とは、窪塚洋介こと窪塚腸介が、地元の盟友No.8、KOVA FILM、キナミ氏と供に、「コドナの社会見学」と称し、体内環境や地球環境をより良くする活動を行うスペシャリスト達のもとへ、自分たちの興味のままに訪ね、見学、取材、対談などをすることで、視聴者の皆んなと一緒に学び、考え感じ、少しでも豊かな世界にしようという願いを込めてお送りするYouTube番組です。

この度オープンした「今よく ファミリー」とは、このYouTubeチャンネルを通して、得たものや情報を多くの皆さんと共有し、さらに豊かな輪を広げていくこと、また”今をよくする TV”の主旨に賛同していただいたファミリーの集いの場とすることを目的としたコミュニティ型ファンクラブです。最新動画を会員限定で先行公開（後日YouTubeにて一般公開）するほか、限定グッズやイベントチケット販売も予定されています。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【ファンクラブ詳細】

■サイト名

今よく ファミリー

■URL

https://imayoku.bitfan.id/

■月額会費

1,100円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■コンテンツ

今をよくする TV（※最新動画のみ会員限定で先行公開し、後日YouTubeでアップし一般公開します。一般公開したYouTubeもコンテンツとしてそのまま掲載）

腸介の気になること、GROUP CHAT、LIVE STREAMING、GOODS ※COMING SOON

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

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