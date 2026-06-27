太陽ノ塔洋菓子店プロデュース！【太陽ノ塔ひや恋洋菓子店】オープン！
株式会社TNTMARKET（本社：大阪市北区、代表取締役：広畑典子、以下弊社）は、長らくご愛顧いただきました「太陽ノ塔別館」をリニューアルし、ジェラートとクレープの専門店「太陽ノ塔ひや恋洋菓子店」として[2026年7月9日（木）]に新しくオープンいたします。
「太陽ノ塔別館」がこの夏リニューアル！太陽ノ塔洋菓子店が本気でプロデュースするジェラートとクレープ専門店「太陽ノ塔ひや恋洋菓子店」が7月9日オープン
■ リニューアルの背景とコンセプト
これまで多くのお客様に親しまれてきた「太陽ノ塔別館」が、この夏、全く新しい姿へと生まれ変わります。
新店舗「太陽ノ塔ひや恋洋菓子店」は、人気の「太陽ノ塔洋菓子店」が本気でプロデュースを手掛ける、ジェラートとクレープの専門店です。私たちが目指したのは、誰もが一口食べて笑顔になるような「王道の美味しさ」。太陽ノ塔がこれまで培ってきたスイーツへのこだわりと技術をぎゅっと詰め込み、暑い夏にぴったりのとっておきのひんやりスイーツをお届けします。
■ 「太陽ノ塔ひや恋洋菓子店」の魅力
こだわりのジェラート
[濃厚なミルクを使用し、フルーツや素材本来の味を活かした滑らかな口どけのジェラートです。]
王道のクレープ
[焼き立ての生地に、洋菓子店で使用しているクリームやカスタードで包み込んだ、大人から子供まで愛される王道のクレープをご用意しています。]
今年の夏は、ぜひ新しくなった「太陽ノ塔ひや恋洋菓子店」へ涼みにいらしてください。スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
■プレオープン情報
完全予約制・プレオープン
日程：７月６日(月)
時間：13：00～、14：00～、15：00～、16：00～、17：00～
※各枠入れ替わり制(約１時間ごと)
★プレオープンにおこしの方には、ささやかながらジェラートまたはクレープをご用意しております。
【プレオープン来店予約フォーム】
https://reserva.be/hiyakoi
＜注意事項＞
プレオープン当日はご予約・関係者以外の来店はお断りしております。
ご予約は各時間枠ごとに人数制限を行いますので、
上限に達し次第受付を終了いたします。
■ 新店舗概要
店舗名: 太陽ノ塔ひや恋洋菓子店（たいようのとうひやこいようがしてん）
オープン日: 2026年7月9日（木）
所在地: 〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-36
営業時間: 10:00 ～ 20:00
定休日: なし
電話番号: 06-6359-8883
公式Instagram: ＠hiyakoi_taiyounotou
■ 会社概要
商号: 株式会社TNT MARKET
代表者: 代表取締役 広畑典子
所在地: 〒530-0015大阪府大阪市北区中崎西1-8-9
設立: 2012年11月
事業内容: 飲食店の運営、洋菓子の製造・販売など
URL: http://taiyounotou.com(http://taiyounotou.com)
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
広報担当 窪田
電話：06-6359-8880
メールアドレス：info@taiyounotou.com