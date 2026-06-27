太陽ノ塔洋菓子店プロデュース！【太陽ノ塔ひや恋洋菓子店】オープン！

株式会社TNT MARKET

株式会社TNTMARKET（本社：大阪市北区、代表取締役：広畑典子、以下弊社）は、長らくご愛顧いただきました「太陽ノ塔別館」をリニューアルし、ジェラートとクレープの専門店「太陽ノ塔ひや恋洋菓子店」として[2026年7月9日（木）]に新しくオープンいたします。

「太陽ノ塔別館」がこの夏リニューアル！太陽ノ塔洋菓子店が本気でプロデュースするジェラートとクレープ専門店「太陽ノ塔ひや恋洋菓子店」が7月9日オープン



■ リニューアルの背景とコンセプト

これまで多くのお客様に親しまれてきた「太陽ノ塔別館」が、この夏、全く新しい姿へと生まれ変わります。

新店舗「太陽ノ塔ひや恋洋菓子店」は、人気の「太陽ノ塔洋菓子店」が本気でプロデュースを手掛ける、ジェラートとクレープの専門店です。私たちが目指したのは、誰もが一口食べて笑顔になるような「王道の美味しさ」。太陽ノ塔がこれまで培ってきたスイーツへのこだわりと技術をぎゅっと詰め込み、暑い夏にぴったりのとっておきのひんやりスイーツをお届けします。



■ 「太陽ノ塔ひや恋洋菓子店」の魅力

こだわりのジェラート

[濃厚なミルクを使用し、フルーツや素材本来の味を活かした滑らかな口どけのジェラートです。]

王道のクレープ

[焼き立ての生地に、洋菓子店で使用しているクリームやカスタードで包み込んだ、大人から子供まで愛される王道のクレープをご用意しています。]

今年の夏は、ぜひ新しくなった「太陽ノ塔ひや恋洋菓子店」へ涼みにいらしてください。スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■プレオープン情報

完全予約制・プレオープン

日程：７月６日(月)

時間：13：00～、14：00～、15：00～、16：00～、17：00～

※各枠入れ替わり制(約１時間ごと)

★プレオープンにおこしの方には、ささやかながらジェラートまたはクレープをご用意しております。

【プレオープン来店予約フォーム】

https://reserva.be/hiyakoi

＜注意事項＞

プレオープン当日はご予約・関係者以外の来店はお断りしております。

ご予約は各時間枠ごとに人数制限を行いますので、

上限に達し次第受付を終了いたします。



■ 新店舗概要

店舗名: 太陽ノ塔ひや恋洋菓子店（たいようのとうひやこいようがしてん）

オープン日: 2026年7月9日（木）

所在地: 〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-36

営業時間: 10:00 ～ 20:00

定休日: なし

電話番号: 06-6359-8883

公式Instagram: ＠hiyakoi_taiyounotou



■ 会社概要

商号: 株式会社TNT MARKET

代表者: 代表取締役 広畑典子

所在地: 〒530-0015大阪府大阪市北区中崎西1-8-9

設立: 2012年11月

事業内容: 飲食店の運営、洋菓子の製造・販売など

URL: http://taiyounotou.com(http://taiyounotou.com)



【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

広報担当 窪田

電話：06-6359-8880

メールアドレス：info@taiyounotou.com