ドコモMAX with BTSのTVCMメイキング映像をLeminoで独占配信中。それぞれのメンバーを追ったソロバージョンも7月7日公開！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」にて、BTSが出演するドコモMAX with BTSのTVCM「ずっと一緒に」篇の撮影舞台裏を追ったメイキング映像「ドコモMAX with BTS｜Behind The Scenes」を独占配信中です。

ドコモ MAX with BTSのTVCM第2弾「ずっと一緒に」篇は、複数シーンの撮影の中、メンバー同士が近況を伝えたり、談笑したりと終始和やかな雰囲気で進められました。

Leminoで配信中のメイキング映像には、CMセットでのリハーサルやスチール撮影の様子のほか、少しめずらしい音声のみの収録シーンなど、メイキングカメラだけがとらえたBTSメンバーの貴重な姿が贅沢に盛り込まれています。

カメラを向けられている撮影中の真剣なまなざしから一転、カットがかかった瞬間に戻るリラックスした表情にもご注目下さい。

また、メンバーそれぞれの姿を追ったソロバージョンのメイキング映像も7月7日（火）にお届け予定ですのでお楽しみに。

【TVCM第2弾「ずっと一緒に」篇】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qWkpCoP-S04 ]YouTube視聴リンク :https://youtu.be/qWkpCoP-S04?si=TGsNm6bfxSVbWgco【グラフィック】

Lemino BTS特設ページをご覧ください

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000066/(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000066/)

なお、Leminoのご視聴について、ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」 「ドコモ ポイ活 MAX」の〈選べる特典〉でLeminoを選択すると、Leminoプレミアムが追加料金なしでお楽しみいただけます。

■「ドコモ MAX」 「ドコモ ポイ活 MAX」の〈選べる特典〉特設サイト

https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/lemino/

【配信概要】

■Leminoプレミアム

・〈ドコモMAX with BTS｜Behind The Scenes〉 独占配信中

Episode 0（オールメンバーVer.）

・〈BTS:The Best Talk Show! 〉 独占配信中

Episode 1～7

・BTS 27作品 独占配信中（一部無料作品あり）

■視聴ページ

https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDUwZmI=?pit_git_type=SERIES

【「Lemino」概要】■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

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・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

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