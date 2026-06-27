【フジテレビ】36年続く“奇妙な世界”が、新たな扉を開く。 『世にも奇妙な物語 FODの特別編』 番組史上初、毎月新作配信 完全新作エピソード全12編 FOD独占配信決定

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/019b （配信URL）

フジテレビが運営する動画配信サービス FODでは、豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう人気オムニバスドラマ『世にも奇妙な物語』の完全新作オリジナルエピソードを６月27日（土）23時10分から配信します。以降、毎月最終土曜日の21時より毎月新作を１編配信。2027年５月末まで、１年間をかけて全12編を独占配信します。

『世にも奇妙な物語 FODの特別編』『明日から来た男』美村里江

1990年４月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に２度放送を続け、これまで各時代を代表するような作家や脚本家と豪華俳優を掛け合わせることによってその名の通り“奇妙な”物語の世界観を作り出してきた『世にも奇妙な物語』。この度、FODでは地上波『世にも奇妙な物語‘２６夏の特別編』放送終了後から、完全新作オリジナルエピソードとして美村里江主演『明日から来た男』を独占配信します。

FODでは『明日から来た男』の配信を皮切りに、以降毎月最終土曜日の21時より新作エピソードを毎月１編、１年間かけて全12編配信します。

今回の「FODの特別編」の配信に先駆け、ユーザー参加の大喜利企画“あるある選手権”で人気の坊主（@bozu_108）とコラボし、「世にも奇妙な物語のタイトルっぽい名前選手権」を実施しました。“世にも奇妙な物語のタイトルっぽい名前”を募集する、SNS上での参加型プロモーション企画です。本作の特徴でもある“奇妙さ”や“違和感”をテーマに、「世にも奇妙な物語のタイトルのようなワード」などを数多く投稿いただきました。

FODで配信する新作の第１話は、美村里江が主演する『明日から来た男』です。美村が演じるのは臨床心理センターで働く心理療法士・朝見智華。智華の上司であり、精神科教授の由良義彦を佐野史郎が演じます。由良は怪我を負って発見された謎の男の診察を智華に任せます。その謎の男・橘奎を演じるのは、細田善彦。奎は、智華に「自分の人生は昨日に向かっている（時間が逆流している）」と主張し、これから起こる未来の出来事を警告します。時間の逆行現象と運命のパラドックスが交錯する、奇妙で予測不能な物語が描かれます。

さらに、脚本と演出は番組放送開始（1990年）に演出を担当したレジェンド監督の１人である落合正幸が14年ぶりに担当することが決定しました。

（※参考：1990年の番組開始当初の演出は小椋久雄、鈴木雅之、星護、落合正幸の４人が担当）

緻密な心理描写と、予想を裏切る展開から目が離せない『世にも奇妙な物語』ならではの、不思議で恐ろしい世界観をぜひお楽しみください。

（左から） 美村里江、細田善彦

（左から）佐野史郎、美村里江

なお、本日６月27日（土）21時から地上波フジテレビでは、上川隆也主演『遺体は一体……』、趣里主演の『実家じまい』、杉野遥亮主演『マザーズオークション』、永尾柚乃と松尾諭がダブル主演する『おじさんになりたい』の新作短編４本を放送します。

◇コメント

『明日から来た男』 主演 美村里江

「海外のタイムループ作品を観て『ちゃんと作ると面白いなぁ』と思っていたところご依頼を頂き、二つ返事で参加しました。

シリーズを熟知された上で幅広くご相談に乗ってくださる脚本兼任の落合監督はじめ、本読みの段階から丹念に準備してきてくださった細田さん。

撮影中はベテランスタッフの方々のお力で一発本番に臨み、不安定な世界観を試行錯誤するのにばっちりの、大変安定した撮影環境にも恵まれました。

皆で抽出した不穏なエキスを味わって頂けますと幸いです。

（個人的に『世にも奇妙な物語』で佐野史郎さんと共演できたのも、望外の喜びでした。）」

脚本・演出 落合正幸

「『世にも奇妙な物語』を、久しぶりに撮らせて頂く機会をいただきました。

創り続けていた頃の自分を叩き起こし、14年前の草案を元に、衝動的、生理的に湧き出る奇妙な世界を過去の自分と対話しながら練り込みました。そして、できた話は時間にまつわる話。時間は、未来に向かってしか進まないのか。みんな、同じ時間の流れを共有しているのか。それは、本当なのか……」

◇『世にも奇妙な物語 FODの特別編』初回配信作品概要

■タイトル：『明日から来た男』

■配信日時：６月27日（土） 23時10分

■出 演：美村里江、細田善彦、佐野史郎、龍之介、朝倉ふゆな ほか

■スタッフ：脚本・演出：落合正幸

プロデュース：狩野雄太 江花松樹 高丸雅隆、村木美砂 ほか

■制 作：フジテレビジョン

■制作著作：共同テレビジョン

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/019b （配信URL）

https://www.fujitv.co.jp/kimyo/ （オフィシャルサイト）

https://twitter.com/yonimo1990 （公式X）

【あらすじ】

臨床心理センターで働く心理療法士・朝見智華（美村里江）は、精神科教授の由良義彦（佐野史郎）から、謎の怪我を負い記憶が曖昧な男・橘奎（細田善彦）のカウンセリングを依頼される。スタッフの柏木翠（朝倉ふゆな）に案内されて現れた奎は、「自分の人生は昨日（過去）に向かって進んでいる」という奇妙な主張を始めた。さらには、初対面で知るはずのない智華の恋人・木嶋芳樹（龍之介）の名前まで言い当ててみせる。当初、智華や由良は奎の言葉を妄想だと疑っていたが・・・？

◇ FOD概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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