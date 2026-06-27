【いわきFC】いわきFC、大和電設工業株式会社とビジネスパートナー契約締結

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、2026/27シーズンより大和電設工業株式会社とビジネスパートナー契約を締結しましたので、お知らせいたします。

「スポーツを通じた人づくり・まちづくり」を掲げるいわきFCのビジョンに賛同いただき、浜通り地域に貢献したいという想いが一致したことから、このたびのパートナーシップ締結に至りました。

| 大和電設工業株式会社 代表取締役社長 松崎 則行様コメント

当社は「誠意ある技術で持続可能な社会基盤を創り、挑戦と成長を通じて地域の未来を支える」をパーパスに掲げ、主にいわき市内で電気工事を営んでおります。

このたび、いわきFCのビジョンに賛同しビジネスパートナー契約をさせていただくことになりました。今後もいわきFCを応援するとともに、挑戦と成長を通じて地域の未来を支えていきたいと思います。

【会社概要】

所在地：福島県いわき市平上荒川字桜町55-1

代表者：代表取締役社長 松崎 則行

事業内容：電気設備工事の設計・施工、電気通信工事の設計・施工、消防設備工事の設計・施工、各種メンテナンス工事

公式サイト：https://yamato-d.jp/index.html