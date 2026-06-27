【限定800本】HAKUBA CRAFT 新作「Hikage」を発売　銀座三越「ぎんみつ リカー＆ワイン マーケット」で先行販売を開始

reth株式会社

「みんなの故郷“白馬”をつくる」をヴィジョンに掲げるreth株式会社（本社：長野県北安曇郡白馬村、共同代表：田口 雄・村田 仁志）が展開するクラフトビールブランドHAKUBA CRAFTは、2026年夏季限定商品「Hikage（日陰）」の販売を開始いたします。あわせて、2026年7月1日から7月6日まで銀座三越で開催される「ぎんみつ リカー＆ワイン マーケット」へ出店し、「Hikage」を先行販売いたします。

今回発売する「Hikage（日陰）」は、白馬の夏の空気感を映した季節限定のCold IPAです。白馬の夏は、陽射しの下でもどこか涼やかで、山あいに生まれる“日陰”には、自然のやさしさと静けさがあります。本商品では、そうした白馬ならではの爽快なひとときを、高原に吹く夏風のような爽やかで澄んだ味わいとして表現しました。

また、発売に先立ち出店する銀座三越「ぎんみつ リカー＆ワイン マーケット」では、「Hikage」の先行販売に加え、HAKUBA CRAFT定番3種の瓶ビール販売、生ビール提供、さらに長野らしいフードメニューも展開いたします。商品そのものの魅力だけでなく、ブランドの世界観や食とのペアリング体験まで含めてお楽しみいただける機会です。

白馬の夏の涼やかさを、一杯に込めた限定商品「Hikage（日陰）」

柑橘系の爽やかな香りに、ほのかなスパイス感を重ね、ホップの苦味が全体を引き締めることで、キレのある味わいに仕上げました。さらに、ラガー酵母によるすっきりとした後味が、夏の涼しさを感じさせます。暑い季節でも軽やかに楽しめる、爽快感のあるCold IPAです。

商品概要

商品名：Hikage（日陰）

ビアスタイル：Cold IPA

アルコール度数：5％

希望小売価格：880円（税込）

製造本数：限定800本 ※銀座三越での販売数は限定72本

銀座三越で先行販売、定番3種の瓶・生ビールも展開

銀座三越「ぎんみつ リカー＆ワイン マーケット」では、「Hikage」をいち早くお買い求めいただけるほか、HAKUBA CRAFT定番3種も販売いたします。瓶ビールは1本からご購入いただけるため、ご自宅用としてはもちろん、気軽な飲み比べやギフト需要にも対応します。

さらに会場では、HAKUBA CRAFT定番3種を生ビールでもご提供いたします。バーカウンターでは着座してお楽しみいただけるため、白馬のクラフトビールをその場でゆっくりと味わっていただけます。物販だけでなく、体験型の売場としてブランドの魅力を感じていただける構成です。

定番3種ボトルセット生ビール提供イメージ

長野らしいフードメニューもあわせて展開

会場では、ビールとあわせて楽しめるフードメニューも豊富にラインナップします。長野のご当地フードである山賊焼き、クラフトビールで煮込んだ角煮、発酵バターチキンカレーなど、HAKUBA CRAFTならではの食体験をご提案します。ビール単体の魅力はもちろん、食とのペアリングによって広がる味わいもお楽しみいただけます。

山賊焼きクラフトビール煮 角煮

出店概要

イベント名：ぎんみつ リカー＆ワイン マーケット

会期：2026年7月1日～7月6日（午後6時まで）

会場：銀座三越 新館7階 催物会場

URL：https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/winefesta_51

※「Hikage」は本イベント会場より先行販売を開始いたします。

※販売商品および提供内容は変更となる場合があります。

HAKUBA CRAFTについて

HAKUBA CRAFTは、白馬バレーの高い山嶺と雄大な大地に磨かれた良質な天然水を使用し、クラフトビールを醸造しています。クラフトビールをきっかけに白馬エリアの魅力を知ってもらい、訪れてもらい、何度も帰ってきたくなる存在（場所）を目指して、地域の自然や空気感を映した商品づくりを続けています。

会社概要

社名：reth株式会社

本社所在地：長野県北安曇郡白馬村北城12304

共同代表：田口 雄・村田 仁志

事業内容：クラフトビール製造・販売、飲食店営業、宿泊施設運営、発酵PB事業

公式サイト：https://hakubacraft.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hakuba_craft/