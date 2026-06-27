アイ★チュウPROJECT『舞台アイ★チュウ LIVE!!!!!! ～etoile eternelle～』開催！

株式会社リベル・エンタテインメント

株式会社リベル・エンタテインメントは、アイ★チュウ PROJECT内の舞台化作品「舞台 アイ★チュウ」のライブ・イベント『舞台アイ★チュウ LIVE!!!!!! ～etoile eternelle～』について、2026年6月27日（土）及び6月28日（日）の2日間、シアターGロッソにて開催しております。

ライブ本編では、9ユニットが全31曲を披露。前売りチケットが全公演が完売するなど大きな反響のもと迎えた初日公演は、多くのファンが会場に集い、集大成を感じさせる熱気と歓声に包まれました。

公式サイト :https://butai-ichu.jp/

また、公演の様子は動画配信サービスSPWNにて、ライブ配信を行っております。

お手持ちのパソコンやスマホなどでお楽しみいただけますので、ぜひお見逃しなく！

■ライブ配信： https://butai-ichu.jp/etoileeternelle/news/72

※販売期間及び視聴期間は上記サイトよりご確認ください

本公演で「舞台 アイ★チュウ」シリーズは一区切りを迎えますが、積み重ねてきたコンテンツの魅力とファンの方々による根強い支持を大切に、今後の可能性へと歩みを進めていきます。

■概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45129/table/216_1_2013b75cea73744f9920c6e4d8fcb8e3.jpg?v=202606280951 ]

■『アイ★チュウ PROJECT』とは？

『アイ★チュウ PROJECT』は恋愛リズムアドベンチャー『アイ★チュウ』、星のようにきらめくアイドル育成ゲーム『アイ★チュウ Etoile Stage』、2.5次元舞台など『アイ★チュウ』の企画に関連する総称です。

■ストーリー

育てるのは、アイドルの…タマゴ？

有名芸能事務所、エルドール。その社長の意向により設立された学園エトワール・ヴィオスクールでは、アイドルの途中であるアイチュウたちへの教育が行われている。新米プロデューサーのあなたに与えられた課題は、アイチュウたちをプロデュースして、一人前のアイドルにすること。

アイドルへと続く道の途中で目にするものは果たして―

■声優陣

天崎滉平／生田鷹司／井口祐一／内田雄馬／梅原裕一郎／榎木淳弥／大塚明夫／小野友樹／柿原徹也／花倉洸幸／木村良平／KENN／小林裕介／近藤隆／斉藤壮馬／下妻由幸／下野紘／白井悠介／内匠靖明／田丸篤志／豊永利行／中西尚也／西山宏太朗／花江夏樹／平川大輔／前野智昭／増田俊樹／松岡禎丞／峰岸佳／村瀬歩／森久保祥太郎／谷地克文／山本和臣 ほか（50音順）

■アイ★チュウ PROJECT詳細

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45129/table/216_2_1cf5f008ccc8fe77fb961c9fbafbe644.jpg?v=202606280951 ]