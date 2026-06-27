FIM モトクロス・オブ・ネイションズ 日本代表チームの派遣について

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）は、本年も開催されるFIMモトクロス・オブ・ネイションズに日本代表「TEAM JAPAN」を派遣いたします。モトクロス・オブ・ネイションズはFIM（国際モーターサイクリズム連盟）が毎年開催する、世界各国の代表チームが競い合うモトクロス最高峰の国別対抗戦です。

昨年、TEAM JAPANは9年ぶりの決勝進出を果たし、総合11位を獲得しました。今年はエースである下田選手が不在となりますが、予選ストレート突破と決勝15位以内を目標に、世界の強豪国へ挑みます。

なお、D.I.D全日本モトクロス選手権シリーズ2026 第7戦 近畿大会にて代表チームの壮行会を開催予定です。詳細はMFJ HPなどで告知いたします。

日本代表＜TEAM JAPAN＞

クラス・ライダー

未定 大倉 由揮 （おおくら ゆうき・27歳）

未定 大城 魁之輔 （おおしろ かいのすけ・26歳）

MX2 横山 遥希 （よこやま はるき・27歳）

※ 大倉選手、大城選手の出場クラスは決定次第お知らせします

大倉 由揮大城 魁之輔横山 遥希メインスポンサー

イフイング株式会社

システムトリートメント「トキオ・インカラミ」を主要ブランドとして展開しています

代表チームマネジメント

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)

派遣職員 嶋崎 一斗（しまざき かずと）

大会概要

過去の戦績（抜粋）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152706/table/30_1_d62016951777a59ff211f180feccbcfa.jpg?v=202606280951 ]

※2020～2021年は新型コロナウィルス感染症の影響で参戦を見合わせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152706/table/30_2_7d878caa73e6e8efaf94c5744e3cc038.jpg?v=202606280951 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/152706/table/30_3_3f47ea37c621147ff74e384d4c99aa0a.jpg?v=202606280951 ]一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）

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