FIM モトクロス・オブ・ネイションズ 日本代表チームの派遣について
一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会
クラス・ライダー
大倉 由揮
大城 魁之輔
横山 遥希
メインスポンサー
代表チームマネジメント
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152706/table/30_1_d62016951777a59ff211f180feccbcfa.jpg?v=202606280951 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152706/table/30_2_7d878caa73e6e8efaf94c5744e3cc038.jpg?v=202606280951 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/152706/table/30_3_3f47ea37c621147ff74e384d4c99aa0a.jpg?v=202606280951 ]
一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）
〒104-0045 東京都中央区築地 3-11-6 築地スクエアビル 10Ｆ
一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）は、本年も開催されるFIMモトクロス・オブ・ネイションズに日本代表「TEAM JAPAN」を派遣いたします。モトクロス・オブ・ネイションズはFIM（国際モーターサイクリズム連盟）が毎年開催する、世界各国の代表チームが競い合うモトクロス最高峰の国別対抗戦です。
昨年、TEAM JAPANは9年ぶりの決勝進出を果たし、総合11位を獲得しました。今年はエースである下田選手が不在となりますが、予選ストレート突破と決勝15位以内を目標に、世界の強豪国へ挑みます。
なお、D.I.D全日本モトクロス選手権シリーズ2026 第7戦 近畿大会にて代表チームの壮行会を開催予定です。詳細はMFJ HPなどで告知いたします。
日本代表＜TEAM JAPAN＞
クラス・ライダー
未定 大倉 由揮 （おおくら ゆうき・27歳）
未定 大城 魁之輔 （おおしろ かいのすけ・26歳）
MX2 横山 遥希 （よこやま はるき・27歳）
※ 大倉選手、大城選手の出場クラスは決定次第お知らせします
大倉 由揮
大城 魁之輔
横山 遥希
メインスポンサー
イフイング株式会社
システムトリートメント「トキオ・インカラミ」を主要ブランドとして展開しています
代表チームマネジメント
一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)
派遣職員 嶋崎 一斗（しまざき かずと）
大会概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152706/table/30_1_d62016951777a59ff211f180feccbcfa.jpg?v=202606280951 ]
過去の戦績（抜粋）
※2020～2021年は新型コロナウィルス感染症の影響で参戦を見合わせ
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152706/table/30_2_7d878caa73e6e8efaf94c5744e3cc038.jpg?v=202606280951 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/152706/table/30_3_3f47ea37c621147ff74e384d4c99aa0a.jpg?v=202606280951 ]
一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）
〒104-0045 東京都中央区築地 3-11-6 築地スクエアビル 10Ｆ
TEL: 03-5565-0900 / email: motocross@mfj.or.jp