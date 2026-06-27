FIM モトクロス・オブ・ネイションズ 日本代表TEAM JAPANへ ご協賛のお願い
一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）は、本年も開催されるFIMモトクロス・オブ・ネイションズに日本代表「TEAM JAPAN」を派遣いたします。モトクロス・オブ・ネイションズは、FIM（国際モーターサイクリズム連盟）が毎年開催する、世界各国の代表チームが競い合うモトクロス最高峰の国別対抗戦です。
TEAM JAPANの派遣にあたり、ご支援・ご協賛いただける法人・個人の皆様を募集しております。
ご協賛いただいた皆様には、チームウェアやMFJウェブサイトへのロゴ掲載をはじめ、選手サイン入りチームウェアの贈呈、ネイションズ壮行会（9月・名阪スポーツランドで開催）へのご招待などの特典をご用意しております。
昨年、TEAM JAPANは9年ぶりとなる決勝進出を果たし、総合11位を獲得しました。今年はエースである下田選手が不在となりますが、予選ストレート突破と決勝15位以内を目標に、世界の強豪国へ挑みます。
TEAM JAPANの派遣は、多くの企業・団体・個人の皆様からのご支援によって成り立っています。世界を舞台に日本代表が挑戦を続けるため、TEAM JAPANの挑戦にご賛同いただき、ご協賛をご検討いただけますと幸いです。
2026年ご協賛企業一覧（本リリース発行日時点）
- イフイング株式会社システムトリートメント「トキオ・インカラミ」を主要ブランドとして展開しています
- 株式会社ダートフリーク
- 本田技研工業株式会社
- ヤマハ発動機株式会社
- カワサキモータース株式会社
- スズキ株式会社
- 株式会社ホンダ・レーシング
- 株式会社 アールエスタイチ
- 株式会社Westwood MX
- 住友ゴム工業株式会社
- 有限会社テクニクス
- YSP浜松
- 株式会社武蔵重量
- ナチュラル
- 株式会社CARRY
- トータルサインフェイス
- TEAM JAPAN MX PROJECT
大会概要
大会名：Monster Energy FIM Motocross of Nations
期間：2026年10月2日(金) ～ 4日(日)
会場：フランス／Circuit Raymond DEMY(Ernee)
Webサイト：https://motoclubernee.fr/en/mxon-en/
MFJWebサイト：https://www.mfj.or.jp/national/2026-mx-major-competitions/2026-fim-motocross-of-nations/