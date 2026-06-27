プロeスポーツチーム「FENNEL」、『Brawl Stars』のクラブパートナープログラムに加入 ── 世界大会の初の日本開催を控え、FENNELオリジナルのゲーム内アイテムも6月30日実装

株式会社Fennel

プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、モバイルゲーム『Brawl Stars』の公式パートナー制度「Brawl Stars Club Partner Program（クラブパートナープログラム）」に加入したことをお知らせいたします。

これにより、2026年3月に始動したFENNELのBrawl Stars部門は、『Brawl Stars』の公式クラブパートナーとして活動してまいります。あわせて、2026年6月30日には、FENNELオリジナルのゲーム内アイテムが『Brawl Stars』に実装されます。

発表PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=D8BO0Ax8swo ]

世界に広がる『Brawl Stars』と、世界大会の初の日本開催

『Brawl Stars』は、いま世界でもっとも勢いのあるモバイルゲームの一つです。手軽に楽しめる一方で奥深い競技性を備え、若い世代がeスポーツに出会う「最初の入り口」となりながら、そのコミュニティと競技シーンは世界規模で拡大を続けています。

なかでも日本は、これまでの世界大会で数多くの実績を残してきた、世界有数の強豪国です。そして今年、その『Brawl Stars』の世界大会が、初めて日本で開催されます。国内のコミュニティにとって大きな節目となるこのタイミングは、ブロスタシーンがさらに大きく盛り上がる絶好の機会を迎えています。

こうした潮流のなかで、FENNELもクラブパートナーの一員として、このコミュニティの盛り上がりをさらに後押しできればと考えています。

Brawl Stars Club Partner Program（クラブパートナープログラム）とは

「Brawl Stars Club Partner Program」は、『Brawl Stars』の公式パートナー制度です。世界各地から選ばれた有力eスポーツチームが「クラブパートナー」として認定され、各地域の競技シーンを最前線で牽引するとともに、世界大会（World Finals）をはじめとする公式大会への出場を目指します。

あわせて、ゲーム内アイテムの展開や公式と連動した施策など、ファンとともにシーンを盛り上げる多面的な取り組みを行う制度です。このたびFENNELは、日本を拠点とするチームとしてこのプログラムに加入しました。

FENNELがクラブパートナープログラムに加入する意義

FENNELは2026年3月にBrawl Stars部門を設立し、トッププレイヤーとともに競技に挑むだけでなく、FENNELならではの映像・演出によって、ブロスタシーンに新しい表現を届けてきました。

このたび『Brawl Stars』のクラブパートナープログラムに加わったことで、FENNELは公式クラブパートナーとして、これまで以上に深くシーンの発展に関わってまいります。

プレイヤーへの支援、ファンとの体験づくり、そしてゲームの枠を越えたコンテンツの発信を通じて、世界大会の日本開催に向けて高まるブロスタの熱を、コミュニティ全体のさらに大きなうねりへと育てていくことを目指します。

ゲーム内アイテムの実装について

2026年6月30日、FENNELオリジナルのアイコン・スプレー・ピンズが『Brawl Stars』のゲーム内に実装されます。チームのアイデンティティがゲームの世界に登場することで、プレイヤーはゲームを楽しみながらFENNELとともにシーンを盛り上げることができます。デジタルとリアルの境界を越えて楽しめる、新しいファン体験の入り口です。

今後の展開について

FENNELは公式クラブパートナーとして、世界大会の日本開催に向けて高まるシーンの熱量を、ファンとプレイヤーが楽しめるイベントや体験へとつなげてまいります。競技シーンでの挑戦に加え、オンライン・オフラインを問わずさまざまな企画を通じて、ブロスタの盛り上がりをコミュニティ全体へと広げてまいります。続報にぜひご期待ください。

FENNELについて

2019年に設立。2026年現在、10タイトルにわたるeスポーツ部門を展開。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地：東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日：2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw