2026 SUPER JUNIOR 83z FAN-CON TOUR [1983] IN JAPAN ライブ・ビューイング 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン

SUPER JUNIOR のイトゥク＆ヒチョルによる新ユニット

“SUPER JUNIOR-83z”初の日本公演最終日を豊洲PITから全国各地の映画館に独占生中継！



2026年8月2日（日）に豊洲PIT（東京都）で開催される『2026 SUPER JUNIOR 83z FAN-CON TOUR [1983] IN JAPAN』の模様を、全国各地の映画館でライブ・ビューイングすることが決定した。

SM ENTERTAINMENT所属のマルチエンタテインメントグループ「SUPER JUNIOR」のLEETEUK（イトゥク）とHEECHUL（ヒチョル）が、新ユニット「SUPER JUNIOR-83z」を結成。

1983年生まれの同い年の2人による新ユニットとして、年齢以外のすべてが異なるイトゥクとヒチョルが生み出す意外なケミストリーに期待が集まっている。

本ツアーは、ソウルを皮切りに東京、バンコク、香港、クアラルンプール、マカオ、高雄、シンガポール、台北のアジア9地域を巡る。東京公演は8月1日（土）、2日（日）の2日間開催され、最終日となる2日（日）17:00公演を独占生中継でお届けする。

SUPER JUNIOR-83zとして初めて挑むステージを、映画館の大スクリーンでお見逃しなく！



■SUPER JUNIOR JAPAN OFFICIAL WEBSITE：http://superjunior-jp.net/

【実施概要】

＜タイトル＞

2026 SUPER JUNIOR 83z FAN-CON TOUR [1983] IN JAPAN ライブ・ビューイング

＜日 時＞

2026年8月2日（日）17:00開演

＜会 場＞

映画館はライブ・ビューイング情報サイト（https://liveviewing.jp/superjunior-83zfancon/(https://liveviewing.jp/superjunior-83zfancon/)）にて後日発表

※開場時間は映画館によって異なります。

＜料 金＞

5,000円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

【プレリクエスト（抽選）】

2026年7月4日（土）13:00 ～ 7月12日（日）23:59

◎ローソンチケット： https://l-tike.com/superjunior-83zfancon-lv/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2026年7月25日（土）18:00 ～ 7月31日（金）12:00

◎ローソンチケット： https://l-tike.com/superjunior-83zfancon-lv/

◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

【映画館販売（先着）】

2026年7月31日（金）24:00～（＝8月1日（土）0:00～）順次

※プレイガイド販売終了時点で残席がある映画館に限り、映画館にてチケット販売をいたします。

※映画館のチケット販売詳細は、ご利用予定の映画館ホームページ等でご確認ください。

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第、販売終了となります。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

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2026 SUPER JUNIOR 83z FAN-CON TOUR [1983] IN JAPAN ライブ・ビューイング

情報サイト https://liveviewing.jp/superjunior-83zfancon/

主催：SM ENTERTAINMENT JAPAN

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

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【注意事項】

※ペンライト等をご使用の場合は、明るさによりスクリーンに反射する場合がございますので、周りのお客様にご迷惑にならない範囲内でご使用ください。

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手や声援などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《撮影・録音行為について》

※カメラ・スマートフォンなどのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。

※映画館で上記の行為が行われた場合は、記録された内容を削除のうえ、ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。