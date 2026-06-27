全国配布のウェディング雑誌『WEDDING MUSE』専属モデルオーディション2026が開催決定！

株式会社air works前回受賞モデル

株式会社air worksは、前回約2,500名もの応募を集めたウェディング雑誌『WEDDING MUSE』専属モデルオーディションの第2回開催を決定し、参加者の募集を開始いたしました。

本オーディションは、全国のカフェ・レストラン・美容サロンなどで配布予定のウェディング雑誌『WEDDING MUSE』に掲載される専属モデルを選出するオーディション企画です。

受賞者は、『WEDDING MUSE』vol.2の専属モデルとして掲載されます。誌面撮影は、京都の美しいロケーションとスタジオにて実施予定。ウェディングドレス姿での本格的な撮影を通じて、雑誌の世界観を表現していただきます。

また、本選ファイナルランキング1位に輝いた方には、『WEDDING MUSE』vol.2の専属モデルとして表紙や誌面を飾っていただくほか、3大都市ビジョン掲載、撮影データを収録したオリジナルフォトブックの贈呈などの特典をご用意しています。

モデル経験の有無は問いません。「ウェディングモデルとして活躍したい方」「新しい自分に挑戦したい方」のご応募をお待ちしております。

『WEDDING MUSE』について

好評につきvol.2の発刊が決定したウェディング雑誌『WEDDING MUSE』。

全国のカフェ・レストラン・美容サロンを中心に配布される本誌では、感度の高い女性たちへ最新のウェディングスタイルやトレンドを発信しています。

誌面にはプロのフォトグラファーによる撮影カットを掲載し、リアルかつ洗練されたウェディングの魅力を表現。前号でも多くの反響をいただきました。

WEDDING MUSE vol.1 表紙誌面中面１.誌面中面２.

特典

・ウェディング雑誌『WEDDING MUSE』へ専属モデルとして誌面掲載

・京都のロケーションおよびスタジオでのウェディング撮影

・撮影データプレゼント

・ヘアケア、美容機器の豪華特典プレゼント

・『WEDDING MUSE』表紙モデル就任（本選ファイナルランキング1位）

・東京、大阪を含むの3大都市ビジョン掲載（本選ファイナルランキング1位）

・撮影データを収録したオリジナルフォトブック贈呈（本選ファイナルランキング1位）

応募概要

・2026/8/3(月)時点で16歳～39歳の方のみ応募いただけます。

・女性の方のみ応募いただけます。

・現在妊娠中の方や、その可能性がある方は応募いただけません。

・特典実施の際のスケジュールを確実に空けられる方のみ応募いただけます。

※撮影は2027年1月中旬～下旬を予定しております。詳細の日程に関しましては確定次第ご案内させていただきます。

オーディションスケジュール

● エントリー期間

6月26日(金)～9月27日(日)

● イベント期間

2026年8月頃～12月頃を予定

撮影：2027年1月中旬～下旬予定

発刊：2027年4月予定

エントリーの流れ

・下記の公式LINEアカウントを友だち追加

・案内に沿ってエントリーフォームを送信

・一次選考通過者には、事務局よりご連絡いたします

LINEアカウント :https://x.gd/zi6dk

SHOWROOM株式会社

「努力がフェアに報われる世界を創る」というミッションを掲げ、ライブ動画ストリーミングプラットフォーム「SHOWROOM」を運営。様々なジャンルのパフォーマーによるライブ配信により、夢中で誰かを応援するという新しい視聴体験を創出。2025年12月末時点で累計ダウンロード数1,000万超え

◎SHOWROOM とは・・・

『仮想ライブ空間の中で、無料で誰でもライブ配信＆視聴ができるライブ配信プラットフォームです。地上波テレビの出演やファッション誌でのモデルデビューなど、常時様々なイベントが開催されており、夢を叶えたい人と、それを応援したい人が集まっています。"世にある機会格差を無くす"といった想いから始まった、新しいエンターテイメントの形を生み出していくサービスです。』

■運営

主催：WEDDING MUSEオーディション運営事務局（株式会社air works）

株式会社air works

エンタメ×リアル×デジタルの融合をテーマに、新しい体験と感動を提供します。

リアルな舞台やイベント、デジタルなメディアやコンテンツを通じて、

豊かな才能を持つアーティストやタレント、クリエイターたちと共に、

多様なジャンルやプラットフォームでの活動を展開し新しい価値を創造しています。

WEDDING MUSE オーディション公式サイト

https://www.air-ws.com/weddingmuse2026/3

WEDDING MUSE 公式Instagram

https://www.instagram.com/wedding_muse_official/