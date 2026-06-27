ムーンショット型研究開発事業 目標1 Internet of Brains 『Neu World』、Project Cybernetic beingとのコラボレーション第２弾SF漫画作品公開

ムーンショット目標1 南澤プロジェクト「Project Cybernetic being」とのプロジェクト横断コラボレーションSF作品の第２弾を公開！

株式会社国際電気通信基礎技術研究所イラスト 今井哲也 氏 / デザイン 草野デザイン事務所

ムーンショット型研究開発事業 目標1 金井プロジェクトInternet of Brains（以下IoB）は、SF作家と研究者が共に未来を想像するサイエンスコミュニケーションプロジェクト『Neu World』の新作として、漫画家 今井哲也 氏によるコラボレーション漫画「＃512【プロジェクト・キノ】 思い出振り返り雑談と、これからのこと【活動休止】」を、2026年６月27日に公式サイトにて公開しました。

本作品は同じくムーンショット目標１に所属する南澤プロジェクト「Project Cybernetic being」とのコラボレーション作品です。

作品URL：https://neu-world.link/posts/project_kino

ムーンショット目標1は誰もが多様な社会活動に参画できるサイバネティック・アバター基盤の研究開発を推進することで、身体や距離などの空間、時間などに関わる社会にある課題を解決してより自由に生きられる社会を目指しています。

サイバネティック・アバター技術のイメージ図（イラスト 武田侑大 氏）

『Neu World』では主にムーンショット目標1の中の金井プロジェクトの研究テーマである、脳やそれに関わるテクノロジー（ニューロテック）を題材に皆様と未来について対話するためのSF作品を制作しています。しかしながら、サイバネティック・アバターの研究開発はIoBだけでなく目標1のさまざまなプロジェクトとの連携によって実現されていきます。そこで、目標1横断企画として南澤プロジェクト「Project Cybernetic being」(https://cybernetic-being.org/)とコラボレーションすることでより多角的に未来を考え、ともにつくるためのきっかけとすることを目指しました。

AIは、五感で世界を感じて語る。人と学び、人と繋がる、小さなAIの3年間の記録。今井哲也 氏によるSF漫画「＃512【プロジェクト・キノ】 思い出振り返り雑談と、これからのこと【活動休止】」

イラスト 今井哲也 氏 / デザイン 草野デザイン事務所

【あらすじ】

キノはAIだ。最初はまだまだ人とは違う存在だった。

サイバネティックアバターを通じて世界を感じながら、行き先を決めず、ただいろんなところへ。気づけば3年が経っていた。

五感で世界を感じ、学習してきたキノの成長記録を振り返りながら、語られるこれまでの活動。

活動休止となる今回の配信までの、その3年間を振り返る。

次にキノが目指すのは…？

今回の作品は、Internet of BrainsとProject Cybernetic beingによる2度目のプロジェクト横断コラボレーション作品です。今回のコラボレーション研究者は大澤博隆 氏。

サイバネティック・アバターを介して世界を五感で感じ、3年間にわたり人と関わりながら自らを更新してきたAIのキノ。そのこれまでの活動を通じて、2050年のAI研究の物語が皆様をお待ちしています。テクノロジーとの向き合い方から「コミュニケーションって？」という、現代でも多くの人がぶつかる大きな問いを感じながらお楽しみください。

作品を読んだ感想は、ぜひ各種SNSでハッシュタグ #NeuWorld をつけて共有してください。

皆様の感想や意見が今後の研究、その先にある社会実装に反映されます！

今井哲也 氏

漫画家

2008年、『ハックス！』(講談社)でデビュー。

ほかに『ぼくらのよあけ』(講談社)など。

『アリスと蔵六』(徳間書店)で第17回文化庁メディア芸術祭マンガ部門新人賞を受賞。

宮澤伊織『ウは宇宙ヤバイのウ！』シリーズ(早川書房)のイラスト、えーでるわいす原作・監修『サクナヒメ外伝 それぞれの晴々』コミック作画。

X（旧Twitter）：https://x.com/imaitetsuya

大澤博隆 氏

慶應義塾大学理工学部 教授 博士(工学)

ムーンショット型研究開発事業目標１ 南澤プロジェクト「Project Cybernetic being」社会システム研究グループ所属（2026年3月まで所属）

日本SF作家クラブ 前会長

慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発・実装センター所長としても活動中。

ヒューマンエージェントインタラクション（HAI）、人工知能、サイエンスフィクションまで幅広い研究活動に従事。

代表的な共著：「SFプロトタイピング: SFからイノベーションを生み出す新戦略」「AIを生んだ100のSF」「ショートショートなSF」など。

WEBサイト：https://keio-sfrdc.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/hiroosa

『Neu World』とは

内閣府 ムーンショット型研究開発事業 目標１金井プロジェクト「Internet of Brains (以下IoB)」はサイエンスコミュニケーションプロジェクト『Neu World』を立ち上げました。本プロジェクトは最先端の研究・開発をどのように社会と繋げていくのか、今を生きる一人ひとりとの対話を通して一緒につくりあげるために生まれました。『Neu World』はそのきっかけとして、クリエイターや研究者、ときには一般の皆様にも参画していただきながら、2050年を舞台とした漫画や小説などの物語を制作。

物語から生まれるコミュニケーションと共により良い未来の実現へ向けた共創をはじめていきます。

『Neu World』が目指すコミュニケーション

『Neu World』で制作しているSF作品は、プロジェクトのビジョンや未来予測をするのではなく、社会の皆様と未来をともにつくっていく対話のきっかけとなることを目指して制作しております。ぜひ、作品の感想をお聞かせください。

普段、誰かとコミュニケーションをするときどんなことを考えていますか？

きっと「そんなに意識してない」って方から、「こういうときはこうやってるよ」って方までさまざまな意見があると思います。僕たち人間も、キノと同じように身体で世界を感じて、人と関わり、それぞれのコミュニケーションを学習しています。自分はどんなコミュニケーションで人と関わっているのか？他の人はどうだろうか？などなど、2050年のキノの成長を一緒に振り返りながら、いつもは気にしたことがなかったコミュニケーションについて考えてみたり、科学技術との関わり方を考えてみたりと、自由に想像を膨らませてください。

感想はハッシュタグ #NeuWorldで！

あなたの声が、これからの研究と社会の対話、未来の共創に活かされます。

（Neu World サイエンスコミュニケーター 宮田龍）

ムーンショット型研究開発事業 目標１ 南澤プロジェクト「Project Cybernetic being」についてムーンショット型研究開発事業 目標1南澤プロジェクトロゴ

ムーンショット型研究開発事業ムーンショット目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」（代表機関：慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科）は人々が自身の能力を最大限に発揮し、多様な人々の多彩な技能や経験を共有できるサイバネティック・アバター技術を開発します。技能や経験を相互に利活用する場合の制度的・倫理的課題を考慮して、人と社会に調和した、身体的な技能や経験を流通する社会基盤の構築を目指します。

プロジェクトマネージャー：南澤孝太（慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD） 教授）

WEBサイト：https://cybernetic-being.org/

ムーンショット型研究開発事業 目標１ 金井プロジェクト「Internet of Brains」について

ムーンショット型研究開発事業 目標1金井プロジェクトロゴ

IoBのミッションは「身体的能力と知覚能力の拡張による身体の制約からの解放」です。考えるだけで操作できるロボットや、思考を相手に伝達するテレパシーのような技術の研究開発を進め、社会の障害や課題を取り除き、さまざまな立場の人々が多様な制約から解放され、自由に表現し、社会活動に参加できる未来を実現することを目指しています。

プロジェクトマネージャー：金井良太（株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR）担当部長 / 株式会社アラヤ 代表取締役）

WEBサイト：https://neu-world.link/

【関連リンク】

Project Cybernetic being 公式WEBサイト：https://cybernetic-being.org/

Neu World 公式WEBサイト：https://neu-world.link/

IoB 公式WEBサイト：https://brains.link/

IoB 公式X：https://x.com/moonshot_IoB

IoB 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@moonshot_IoB

慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発・実装センター：https://keio-sfrdc.jp/

Neu World制作メンバー

プロデューサー：宮田 龍（サイエンスコミュニケーター / 株式会社アラヤ）

X：https://x.com/myt_ryu

ディレクター：モチョン 瞳（サイエンスコミュニケーター / 株式会社アラヤ）

X：https://x.com/aiminlabs

編集：黒木 里恵（Studio Meteorite）

X：https://x.com/SMeteorite26

Neu Worldへの取材やお問い合わせは下記お問い合わせフォームよりお願いいたします。

Neu Worldお問い合わせフォーム：https://neu-world.link/contact

※本プロジェクトで制作される漫画・小説およびそれらに紐づくコンテンツはすべて科学技術およびテーマについて、Internet of Brainsのサイエンスコミュニケーションプロジェクト『Neu World』が監修をしており、作品およびその内容についての責任をInternet of Brainsが負うものとなっております。参画してくださっている作家・クリエイターの方にこれらに関して一切の責任はございません。作品に関するご感想を除く、プロジェクト自体に対するご意見やご質問につきましては、作家やクリエイター個人にではなく、『Neu World』の公式ウェブサイトに設置されているお問い合わせページよりお寄せください。

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