次世代スマート集音器「Cearvol Wave」、米国HearAdvisorの「Expert Choice 2026」を受賞

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革新的な聴覚テクノロジーブランド「Cearvol（セアボル）」は、同社のフラッグシップモデルであるスマート集音器「Cearvol Wave」が、米国の独立系聴覚技術評価機関「HearAdvisor（ヒアアドバイザー）」より、優れた製品に贈られる「Expert Choice 2026」に選出されたことをお知らせいたします。

今回の受賞は、軽度から中等度の聞こえに課題を持つ方々に向けて、高性能で使いやすい聴覚サポートソリューションを提供してきたCearvolの取り組みが評価されたものです。

さらに「Cearvol Wave」は、HearAdvisorが発表する「Top Value Hearing Aids of 2026」において第2位にも選出され、性能と価値の両面で高い評価を受けました。

現在、「Cearvol Wave」はAmazonおよびCearvol公式オンラインストア（cearvol.jp）にて販売中です。

アマゾンで詳細を確認する :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKV8NQX2?th=1

■ 「Expert Choice」およびHearAdvisorについて

HearAdvisorが授与する「Expert Choice」は、聴覚ヘルスケア分野において信頼性の高い評価のひとつとされています。

その評価プロセスでは、標準化された研究環境でのデータ測定に加え、実際の日常生活を想定した使用感や実用性も検証されます。評価項目には、静かな環境での会話、騒音下での聞き取り、音楽ストリーミング時の音質、自分の声の聞こえ方、ハウリング抑制性能などが含まれます。

HearAdvisorは、客観的かつデータに基づいた製品評価で知られており、消費者が自分に合った聴覚サポート製品を選ぶ際の判断材料を提供するとともに、業界関係者にとっても信頼できる製品ベンチマークを提示しています。

■ 「Cearvol Wave」が評価されたポイント

「Cearvol Wave」は、バランスの取れたサウンド性能、直感的な操作性、そして現代的なデザインと先進的な聴覚技術の融合が高く評価されました。

1. 日常のさまざまな環境で、クリアで自然な聞こえをサポート

静かな部屋での会話から、レストランや街中などの騒がしい環境まで、Cearvol Waveは日常の幅広いリスニングシーンに対応します。クリアで自然な音を届けることで、毎日のコミュニケーションをより快適にサポートします。

2. スマートフォン不要のタッチスクリーン搭載充電ケース

Cearvol Waveの大きな特長のひとつが、タッチスクリーンを搭載した充電ケースです。多くのワイヤレス集音器がスマートフォンアプリでの操作を前提としているのに対し、Cearvol Waveはケース上で音量調整やモード切り替えを直接行うことができます。

スマートフォン操作に不慣れな方でも扱いやすく、よりシンプルで直感的な使用体験を実現します。

3. イヤホンのように自然に使えるデザイン

Cearvol Waveは、従来の聴覚サポート機器に対する心理的な抵抗感を軽減するため、ワイヤレスイヤホンのようなスタイリッシュなデザインを採用しています。

日常生活に自然になじむ見た目でありながら、会話のサポートだけでなく、音楽鑑賞やハンズフリー通話にも対応。快適な装着感と高品質なオーディオ体験を両立しています。

公式サイトで確認する :https://cearvol.jp/products/cearvol-wave-starlight

■ 代表者コメント

Cearvol CEO Ken Zhuは、次のようにコメントしています。

「このたび、HearAdvisorより『Expert Choice 2026』という栄誉ある評価をいただき、大変光栄に思います。今回の受賞は、先進的なテクノロジーと日常生活での使いやすさを結びつけるという、私たちの取り組みが評価されたものです。

Cearvolの目標は、聞こえのサポートをより直感的で、快適で、誰にとっても身近なものにすることです。今回の評価を励みに、今後も世界中のユーザーに新しい価値を届けてまいります。」

■ 今後の展望

今回の受賞は、Cearvolがグローバル市場での存在感をさらに高め、次世代の聴覚ソリューションへ継続的に投資していくうえで、重要なマイルストーンとなります。

Cearvolは、性能とユーザー体験の両方を重視しながら、従来の聴覚サポート機器と現代のコンシューマーエレクトロニクスの間にあるギャップを埋める製品づくりを進めてまいります。

■ Cearvolについて

Cearvol（セアボル）は、高性能な聴覚サポートソリューションを、より直感的に、より身近に、そしてライフスタイルに寄り添う形で提供することを目指す、イノベーション主導の聴覚テクノロジーブランドです。

高度な信号処理技術、人間工学に基づいたデザイン、ウェアラブル技術を統合し、軽度から中等度の聞こえのサポートを必要とするユーザーに、新しい「聞こえ」の体験を提供しています。

ブランドフィロソフィーは「聞こえうをスタイリッシュ、毎日を生き生きと」。人々が自信を持って聞き取り、自然にコミュニケーションを楽しみ、人生の大切な瞬間により深く関われるようサポートしてまいります。

公式ウェブサイト：cearvol.jp

※本製品は医療機器ではありません。日常生活における聞こえをサポートする一般消費者向けの音響機器です。

楽天で確認する :https://item.rakuten.co.jp/cearvol/wave-001/

公式サイト：https://cearvol.jp/

アマゾン購入サイト：https://ourl.cn/ERnczZ

楽天購入サイト：https://www.rakuten.co.jp/cearvol/

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

Cearvol PR担当：モリ

メールアドレス：jessie.sheng@cearvol.com