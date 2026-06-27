『鳴潮』アップデートVer.3.5「遺志を紡ぐは剣、夢に響くは歌」、7月10日より配信開始！

KURO TECHNOLOGY (HONG KONG) CO.,LIMITED

KURO GAMESは、オープンワールドアクションRPG『鳴潮（めいちょう）』（Windows / Mac / PlayStation(R)5 /XBOX/ iOS / Android）において、大型アップデートVer.3.5「遺志を紡ぐは剣、夢に響くは歌」を2026年7月10日（金）より配信いたします。

Ver.3.5では、瑝瓏の新たな地域「夢州・玄方地界」を舞台に、新章ストーリーが開幕。漂泊者は失踪した「秧秧」の行方を追い、「穂穂」と共に機巧の城「玄方城」へ向かうことになります。新エリアの探索に加え、新星5共鳴者「秧秧・玄翎」「穂穂」、漂泊者の新たな共鳴属性「電導」が登場。さらに、新イベントや新たな音骸ハーモニーセット、各種システム改善など、多彩なコンテンツを実装予定です。ぜひお楽しみください。

▼『鳴潮』Ver.3.5 PV礀遺志を紡ぐは剣、夢に響くは歌

■夢州・玄方地界へ向かう新章ストーリー追加

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NlWsPyRxLkg ]

メインストーリーの潮汐任務として、第四章第一幕「山雨来たらんと欲して風楼に満つ」と第四章第二幕「荒波鎮めるは玄翎の声」が7月10日に開放されます。再び今州へ戻った漂泊者は失踪した「秧秧」の行方を追い、姉「穂穂」と共に夢州・玄方地界へ向かいます。機巧の城「玄方城」を舞台に、一連の失踪事件の真相へ迫る新たな物語が展開されます。さらに、潮汐任務 第四章・幕間「霊響の契り、冥々の定め」も開放され、秧秧の知られざる物語が描かれます。

さらに、Ver.3.5の潮汐任務を完了すると、エクスペディションバイクのフレーム「雲帛機騎」を獲得することができます。玄方地界の特製モデルをもとにしたフレームで、山水の趣を感じさせるデザインが特徴です。

・【潮汐任務】第四章第一幕「山雨来たらんと欲して風楼に満つ」

【実施期間】2026年7月10日（金）アップデート後～

・【潮汐任務】第四章第二幕「荒波鎮めるは玄翎の声」

【実施期間】2026年7月10日（金）アップデート後～

・【潮汐任務】第四章・幕間「霊響の契り、冥々の定め」

【実施期間】2026年7月10日（金）アップデート後～

■新エリア「夢州・玄方地界」開放

Ver.3.5では、新エリア「夢州・玄方地界」が開放されます。夢州に属する本エリアには、残像潮から人々を守るために築かれた機巧都市「玄方城」がそびえ立っています。山水庭園と機巧技術が融合した独自の景観を楽しめるほか、探索を進めることで建築物が「玄方機傀」へと変形するギミックも登場。また、エリアコンテンツ「方庭演武」「取偶匣」「明慎台」も解放されます。

■漂泊者の新共鳴属性「電導」開放

新バージョンの潮汐任務を進めることで、漂泊者は四つ目の共鳴属性「電導」を獲得できます。電導属性の漂泊者は、機巧の腕輪を通じて電導の力を操ります。腕輪は盾、剣、弩など複数の形態へ変化し、攻撃姿勢を柔軟に切り替えながら戦うスタイルを展開。防御に成功した瞬間に敵の動きを短時間停止させたり、特殊エネルギーを活用した強力な攻撃を繰り出したりと、これまでとは異なる戦闘体験を楽しむことができます。

■新キャラクター紹介

・前半限定ガチャに新限定星5共鳴者「秧秧・玄翎」

CV：石川由依

共鳴者属性：消滅

武器：迅刀

・前半限定武器星5迅刀「天つ蒼淵」

羽に覆われた鋭い刃が印象的な星5迅刀です。鞘に納められた状態では、青い雀の羽に包まれているような姿を見せ、抜刀時には淡いエネルギーが剣身を包み込みます。陽の光を受けると虹色の輝きを帯び、優しさと鋭さを併せ持つ秧秧・玄翎の世界観を象徴する一本となっています。

・後半限定ガチャに新限定星5共鳴者「穂穂」

CV：福圓美里

共鳴者属性：凝縮

武器：増幅器

・後半限定武器星5増幅器「夕霞の飲露」

霞の光の中に棲む小鳥のような、小ぶりで生命感あふれるデザインが特徴です。翼を広げると、青と金のグラデーションを帯びた瑞雲のような模様が現れ、流砂のように美しい光がゆっくりと流れます。

・前半限定ガチャに星５共鳴者「リンネー」「リューク・ヘルセン」再登場

リンネー（CV：井上麻里奈）

共鳴者属性：回折

武器：拳銃

リューク・ヘルセン（CV：立花慎之介）

共鳴者属性：回折

武器：手甲

・後半限定ガチャに星５共鳴者「エイメス」再登場

エイメス（CV：佐藤聡美）

共鳴者属性：焦熱

武器：迅刀

■共鳴者集音(追憶)と武器集音（追憶）が開催します。

Ver.3.5期間中、「共鳴者集音（追憶）」と「武器集音（追憶）」が開催。「共鳴者集音（追憶）」では、「忌炎」「吟霖」「今汐」「長離」「折枝」「相里要」の中から好きな共鳴者を選んで集音を行えます。イベント「追憶のプレゼント」では、集音回数に応じて「金髓の波模様」を獲得することができます。

また、Ver.3.5ではバージョンスペシャルイベントとして、「共鳴者集音（追憶）」での初回10連集音が無料となります。

■Ver3.5の新イベント情報

■リンネーと千咲の新衣装が実装！

・エリア探索イベント「此より狭間の地・玄方」・留まる影収集イベント「色褪せぬ面影」・戦闘イベント「ラメントリコン：サイレントクライシス」・戦闘フォトセッション「続・光と影の刹那」・期間限定依頼イベント「ブブ企画・旅立」・戦闘イベント「ホロタクティクス・演武」・クライシス演習挑戦イベント「虚無領域のクライシス・クアドラント拡張」・高難易度周期コンテンツ「終焉マトリクス」・7日間ログインボーナス「余音のプレゼント」・Webイベント「秘玉帰巣記」

・リンネー スペシャル衣装「ミントキャンディ」

・千咲 スペシャル衣装「白桃パフェ」

■新バイク外観

・バイクフレーム「雲帛機騎」

・デラックスモデル「黒き夜に差す光」

■『鳴潮』コンサートツアー「To the New World」東京公演開催決定！

『鳴潮』コンサートツアー「To the New World」の東京公演を、2026年8月22日（土）に東京ガーデンシアターにて開催いたします。チケット販売ページは6月29日（月）にオープンし、チケット販売は7月2日（木）より開始予定です。

さらに、『鳴潮』コンサートツアー「To the New World」の開催を記念し、「To the New World - コンサートツアーパック」の実装が決定しました。本パックには、漂泊者用アクセサリー「ぷにぷにコンダクター」や、専用の旅のしるし「夜に捧げるアンコール」が含まれます。本パックはコンサート来場者特典としてプレゼントされるほか、各地域での公演終了後にはゲーム内ストアでも販売予定です。

今後の最新情報については、公式サイトおよび公式SNSにて順次お知らせいたします。

▼コンサート詳細はこちら

https://wutheringwaves.kurogames.com/jp/main/news/detail/4929

■『鳴潮』ブランドイベント情報

■システム改善

・エクスペディション バイクコラボペイント『エスケープクロムダッコフ』・『鳴潮』XBOX版が正式リリース！・Heydollsとのコラボフィギュア発売決定！・トレーディングカードゲーム『鳴潮：対決』開発決定！・体験の改善

新たに「共鳴者カスタムボイス」機能が追加されます。これにより、各共鳴者ごとに音声の言語を個別設定できるようになります。なお、ストーリー体験の一貫性を保つため、カスタムボイスの設定はストーリー以外の音声でのみ有効となります。

また、自動再生機能の改善を行いました。【半自動再生】または【自動再生】を選択できるようになり、自動再生モードに入ると、ストーリー選択肢によって進行が中断されなくなります。気になる選択肢に出会った際は、手動で選択を行うか、あるいは【半自動再生】モードでストーリーを進めることができます。

合成には、【プリント】機能が新たに追加されます。「再生の蕊」という素材を消費することで、【プリント】によって今州やブラックショア、リナシータの共鳴者育成に必要な採取物を獲得できます。「再生の蕊」は、残振珊瑚ショップで交換することで入手できます。

・初心者向けシステムの更新

Ver.3.5アップデート後にアカウントを作成した新米漂泊者には、新しい初心者イベントシステムを体験できます。同時に、初心者向けの報酬についても更新が行われます。

・UIと画面の改善に

Ver.3.5アップデート後、今州やブラックショア、リナシータエリア内にある素材ダンジョンについて、マップのマーカーを解放する必要がなくなり、ソラガイドから直接アクセスできるようになります。ラハイロイや夢州にある素材ダンジョンについても、マップのマーカーが解放された後であれば、ワールドマップへ移動する必要がなくなり、同じくソラガイドから直接アクセスできるようになります。

また、ソラガイドにおけるダンジョンタブの絞り込みルールを改善しました。これにより、目当ての素材をより早く見つけられるようになります。

データドック内の「音骸図鑑」も改善され、音骸プレビューに動的な呼吸表現が追加されます。

・グラフィック性能の改善

インテルのグラフィックボードを使用している漂泊者向けに、フレーム生成技術Intel XeSS 3が使用可能になります。必要スペックを満たしている漂泊者は、アップデート後に設定画面から有効化できます。有効化した後、フレーム生成の倍率を選択し、より高いフレームレートを得ることができます。

・クライアントの改善

PCクライアントに新しいリソース圧縮技術を導入し、パッケージサイズの削減を図りました。

また、モバイル版の【リソースクリーンアップ】機能も改善されます。より多くのダンジョンリソースをカバーできるようになり、ボイス整理の選択肢が追加されます。これにより、現在使用する必要のないボイスファイルを削除できるようになります。

※さらなる改善内容につきましては、今後のお知らせをご確認ください

■『鳴潮』の最新情報はこちらから！

『鳴潮』の公式サイト及び公式X（旧：Twitter）アカウント、公式YouTubeチャンネルでは随時最新情報や、ゲームのさまざまな魅力をお伝えする情報を発信中です。ぜひフォローや登録をお忘れなく！

▼各アカウントは下記リンクよりご確認いただけます。

『鳴潮』公式ウェブサイト

https://wutheringwaves.kurogames.com/jp/main(https://wutheringwaves.kurogames.com/jp/main)

公式X（旧：Twitter）

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