学校法人追手門学院

学校法人追手門学院（大阪市中央区）は、2026年(令和8年)6月27日に開催されました理事会において、現職の田口順一を新理事長に選任（再任）しました。

＜プロフィール＞

氏 名：田口 順一（タグチ・ジュンイチ）

役 職 名：学校法人 追手門学院 理事長

2026(令和8）年6月27日開催の定時評議員会終結時 就任

任 期：2026年(令和8年)6月27日開催の定時評議員会終結時～選任後3年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結時まで

現 職：株式会社ベッセル工業 代表取締役社長

株式会社ベッセル 取締役会長

学校法人追手門学院理事長

学校法人追手門学院理事



生年月日：1955（昭和30）年2月24日、71歳

現 住 所：大阪府大東市



略 歴：

1967(昭和42)年 3月 追手門学院小学校卒業

1977(昭和52)年 3月 慶應義塾大学経済学部卒業

1977(昭和52)年 4月 株式会社ベッセル工業（昭和55年7月まで）

1980(昭和55)年 8月 株式会社ベッセル（現在に至る）

1996(平成8)年 2月 株式会社ベッセル 代表取締役社長（令和5年2月まで）

2008(平成20)年 5月 株式会社ベッセル工業 代表取締役社長（現在に至る）

2023(令和5)年 3月 株式会社ベッセル 取締役会長（現在に至る）

追手門学院での経歴：

2011(平成23)年 7月 学校法人追手門学院評議員（平成24年9月まで）

2011(平成23)年 7月 追手門学院校友会山桜会会長（平成26年3月まで）

2012(平成24)年 10月 学校法人追手門学院監事 (平成25年3月まで）

2013(平成25)年 4月 学校法人追手門学院理事（現在に至る）

2013(平成25)年 4月 学校法人追手門学院評議員（令和7年5月まで）

2023(令和5)年 7月 学校法人追手門学院理事長（令和8年6月27日開催の定時評議員会終結の時まで）

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