トップシェフ3人が今年も嬉野に集結。一夜限りの美食イベント「calming restaurant 3rd ～夏祭り～ 2026」を7月27日に開催

株式会社 和多屋別荘

株式会社和多屋別荘（佐賀県嬉野市、代表取締役：小原 嘉元、以下「和多屋別荘」）は、2026年7月27日（月）、トップシェフ3名による一夜限りの特別ダイニングイベント「calming restaurant 3rd ～夏祭り～ 2026」を開催いたします。

本イベントは、福岡を代表する料理人たちが一堂に会し、その日限りのコース料理を創り上げるスペシャルディナーです。

昨年開催した「calming restaurant 2nd ～夏祭り～」が好評を博したことを受け、今年も和多屋別荘を舞台に開催いたします。

■料理人が一夜限りで共創するレストラン

「calming restaurant」は、一人の料理人がコースを提供するレストランではありません。

異なるジャンルや感性を持つ料理人が、その日、その場所のためだけに集い、一つのコースを共創する食のプロジェクトです。料理はもちろん、器、酒、お茶、空間、会話までも一つの体験として設計し、その日、その場でしか味わえない"一期一会"の時間を創り上げます。

■嬉野という土地だからこそ生まれる一皿

1300年続く嬉野温泉、500年のうれしの茶、400年の歴史をもつ肥前吉田焼。

和多屋別荘では、地域が育んできた文化資源を未来へつなぐ取り組みを続けています。

calming restaurantもその一つです。

料理人が地域と向き合い、生産者と対話し、その土地の風土や文化を一皿へと昇華する。

料理を味わうだけではなく、その背景にある物語まで体験できる一夜をお届けします。

宿泊プランのご予約はこちら :https://wataya.co.jp/?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_code=HP893917822740955177279800&search_type=undated

イベント予約はこちら :https://airrsv.net/watayaevent/calendar

出演シェフプロフィール

■福山 剛 (ふくやま ごう）

1971年福岡県生まれ。高校時代からフランス料理の道に進み、福岡「イル・ド・フランス」「マーキュリーカフェ」で修業後、2002年に西中洲に「ラ メゾン ドゥ ラ ナチュール ゴウ」をオープン。2016年に「アジアのベストレストラン50」に初ランクインして以来、6度にわたり選出されている。「ミシュランガイド福岡2019」一つ星獲得。2022年12月にキャナルシティ博多にほど近い「010ビル」の1階【GohGan】、3階に【Goh】をオープン。平成筑豊鉄道ことこと列車料理監修／西部ガスクッキングクラブ講師／メディア出演や雑誌掲載も多数。著書に『Gohのおつまみフレンチ』。

・WEBサイト https://010bld.com/goh/

■中村 正 (なかむら ただし)

1963年佐賀県唐津生まれ。1982年、ロイヤル(株)入社、「ロイヤルコンチネンタル」オープニングスタッフとして料理界に入る。東京、清里などでの修行を終え、2017年にTADASHIを開業。「ミシュランガイド福岡2019」ビブグルマン獲得、現在に至る。大分ブライダルメニュー監修／みずほpay payドーム テナントメニュー監修／北海道エスコンフィールド球場テナントメニュー監修／その他4社の調理指導とメニューコンサルティングを行う。

・Instagram https://www.instagram.com/tadashi_1963/

■末安 拓郎（すえやすたくろう）

1982年、福岡県久留米市生まれ。高級ホテルの日本料理店で修業を積み、21歳で京都へ。老舗料亭や和菓子屋で研鑽を重ねたのち帰郷し、日本料理店での経験を経て、2014年に「藁焼 みかん」を開業。 炎と煙が織りなす一瞬の美を捉え、素材の本質を引き出す。藁焼きという豪快な技法と、和の伝統に新たな表現を加えた料理で、記憶に残る一皿を生み出し続けている。2025年「アジアベストレストラン50」のディスカバリー部門を受賞。

・Instagram https://www.instagram.com/wara_yaki_mikan/

《calming restaurant 3rd ～夏祭り～ 2026 概要》

開催日：2026年7月27日（月）

時間：18:30スタート（18:00開場）

会場：和多屋別荘 SHINZO

料金：30,800円（税込・フリードリンク付）

定員：80名

内容：トップシェフ3名による一夜限りの特別コース

宿泊：イベント参加者限定宿泊プランあり

予約：WEB受付

食を通して、地域の文化に出会う。

和多屋別荘では、宿泊だけではなく、食・茶・文化・アートを通じて地域の魅力を体験する場づくりを進めています。

calming restaurantは、料理人・生産者・地域が交わることで生まれる新たな食文化を、嬉野から発信する一夜限りのダイニングイベントです。

【会社概要】

株式会社 和多屋別荘

代表取締役：小原 嘉元

設立：1950年11月3日

事業内容：旅館業、飲食事業、リーシング事業

所在地：〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙738

公式サイト：https://wataya.co.jp/

※日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー2025（旅行新聞新社主催）グランプリ受賞。旅館内インキュベーション施設「OIC」を運営し、嬉野リビングラボ（URESHINO LIVING LAB）を展開中。