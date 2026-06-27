メジャー1stシングル「キミは都市伝説 / クラッシュパラダイス」リリース記念！AWAラウンジでBUDDiiSメンバーによるスペシャルプログラムを開催

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年6月29日（月）19:00～20:00と7月12日(日)22:00～23:00の2日程にわたって、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、9人組ダンスボーカルグループBUDDiiSによるスペシャルプログラム「BUDDiiSと青春リバイバルナイト」～メジャー1stシングルリリーススペシャル～』開催いたします。

当番組はBUDDiiSのメジャー1stシングル「キミは都市伝説 / クラッシュパラダイス」のリリースを記念して開催されるもので、BUDDiiSのメンバーが2日間に分かれて生出演、BUDDiiSの楽曲と共にここでしか聴けない新曲の制作エピソードやメンバーを深堀りするトークコーナーをお届けします。AWAラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、チャットでのリスナー同士の交流などをよりお楽しみいただけます。ぜひ、BUDDiiSメンバーによるスペシャルプログラムをAWAラウンジでお楽しみください。

■「BUDDiiSと青春リバイバルナイト」～メジャー1stシングルリリーススペシャル～ 概要

DAY1

開催日時： 2026年6月29日(月) 19:00～20:00

登場メンバー：KEVIN / MORRIE / YUMA / FUMIYA / SHOOT

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_buddiis_0629_pr

DAY2

開催日時： 2026年7月12日(日) 22:00～23:00

登場メンバー：FUMINORI / SEIYA / SHOW / TAKUYA

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_buddiis_0712_pr

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。

■BUDDiiS

スターダストプロモーション所属、令和に誕生したDIYダンスボーカルグループBUDDiiS（バディーズ）!!

2020年9月16日結成、FUMINORI・KEVIN・MORRIE・SEIYA・YUMA・SHOW・TAKUYA・FUMIYA・SHOOTからなる9人組。

2021年5月『CLICK ME』でデビュー。2023年5月10日配信リリース『Magic』はSpotify Viral Songs Japanにて1位を獲得！さらに、2023年10月11日にはグループ初のアルバム「BRiLLiANT」をリリースし、オリコンデイリーチャート1位を獲得！

ライブでは2022年5月末に横浜武道館にて男性アーティスト初の単独ライブを成功。2023年10月、1st アルバム「BRiLLiANT」を提げてのライブを幕張メッセ イベントホールにて2days3公演開催。

2024年2月より約3ヶ月にわたり開催された全国9都市13公演約3万人を動員したグループ初のホールツアーを完走、同年9月、東京・日本武道館にて行われた単独ライブは2days SOLD OUT。1st Miniアルバム「UtopiiA」はグループ初となるオリコンウィークリーチャート1位を獲得！12月29日(日)にはグループ史上最大規模となる、さいたまスーパーアリーナ公演を開催。

2025年4月からは、BUDDiiS初の海外公演 Zepp New Taipeiを巡る8都市15公演のツアーを開催決定。2025年9月20日（土）、21日（日）に横浜アリーナ、そして9月27日（土）には大阪城ホールにてグループ最大規模となるアリーナ公演も開催し成功に収めた。

今年10月からは東名阪を巡る「BUDDiiS vol.12 Hall Tour - LiMiT -」の開催が決定している。

関わるものすべてをバディ（仲間）へ巻き込んでいく、新進気鋭のDIYダンスボーカルグループ！

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は2億曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm