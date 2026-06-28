吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した朝食専門店「asa朝食堂」が、2026年5月8日に大阪市福島区でオープンしたことを報告します。 「asa朝食堂」は、大阪市福島区・IMEDIで朝限定の間借り営業を行う朝食専門店です。「朝のひとときを心地よく、お腹も心も満たされる時間に」をコンセプトに、ワンコイン（500円）から楽しめる朝食メニューを展開しています。

看板メニューは、外はカリッと、中はもちっと焼き上げたフレンチトーストのモーニングセット。サラダ、目玉焼き、ドリンク付きで500円という価格設定とし、出勤前の会社員や地域住民が気軽に利用できる朝食を提供します。 また、自家製グラノーラを使用したヨーグルトボウルや、お出汁の旨味を効かせたスパイシーキーマカレーなど、「朝だからこそ身体にやさしい」「朝からしっかり食べたい」という幅広いニーズに対応したメニューを揃えています。

朝食メニュー

・フレンチトーストのasaごはん（500円・税込） 外はカリッと、中はもちっと焼き上げたフレンチトーストに、サラダと目玉焼きを添えたモーニングプレート。ドリンク付き。 ・自家製グラノーラのヨーグルトボウル（800円・税込） 自家製グラノーラと季節のフルーツを組み合わせた、朝に嬉しい一品。ドリンク付き。 ・お出汁香るスパイシーキーマカレー（1,000円・税込） 和風だしの旨味とスパイスを合わせた朝向けのキーマカレー。ドリンク付き。 ・スイーツセット（700円・税込） 日替わりスイーツとドリンクのセット。

店舗情報

店名：asa朝食堂 オープン日：2026年5月8日 営業時間：7:30～11:30 定休日：火曜日・水曜日 営業形態：間借り営業 所在地：大阪府大阪市福島区鷺洲1-2-11 IMEDI内 Instagram：@sheep.2893617

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/