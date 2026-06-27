Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は、キャンプ・屋外作業・家庭防災向けの多機能充電式循環ファン「YH-F143」を開発し、2026年6月より販売を開始いたしました。 本製品は、楽天市場・Yahoo!ショッピングをはじめ、全国のアウトドア専門店、農業資材店、防災用品販売チェーンにて順次取り扱いを開始しております。 近年、夏季の猛暑が常態化するなか、キャンプ愛好家や農作業従事者、現場作業員からは「長時間稼働する充電ファン」や「テント内で風を循環させたい」という声が高まっております。また、台風・豪雨・地震などによる停電リスクの増加に伴い、「扇風機＋照明＋モバイルバッテリー」を1台でまかなえる防災グッズへの関心も急速に拡大しております。 一方で、従来の充電式ファンには、風量の弱さや段階の少なさ、首振り機能や照明・給電機能の欠如、遠隔操作の非対応といった課題が長らく指摘されてきました。 これを受け当社では、全国のキャンパー・農家・防災備蓄ユーザーへの徹底したヒアリングと、約1年にわたる過酷環境下での耐久試験を実施。「大容量・長時間駆動」「強力デュアルターボ送風」「多機能一体型」「遠隔操作対応」「過酷環境耐性」の5つを開発軸に、本製品を設計いたしました。 その結果、扇風機・LED照明・モバイルバッテリーの機能を1台に統合しながらも、アウトドアレジャーから緊急時の防災シーンまで、幅広い環境でご活用いただける次世代充電ファンとして実用化に至っております。 Ｌ＆Ｌライブリーライフは、今後も実用的で安心できる商品づくりを通じて、お客様の暮らしと安全に貢献してまいります。

楽天市場商品情報： https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/j302171/ Yahooショッピングの商品情報： https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/j100767.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img

開発背景と市場が抱える課題

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地球温暖化の影響により、日本の夏季最高気温は年々記録を更新しており、屋外で長時間過ごすキャンパーや農業従事者の熱中症リスクも高まり続けています。 しかし、一般的な小型充電ファンはバッテリー容量が10,000mAh前後に抑えられているため、強風モードでは数時間でバッテリーが切れてしまい、1日を通じた屋外活動には対応できないという根本的な課題がありました。 また、既存製品の多くはシングルモーター構造のため送風力が弱く、テント内や広い畑全体に風を届けることが難しいうえ、風量調整も4段階以下と選択肢が少ないことから、朝晩の微風から昼間の強風まで、状況に応じて細かく調整したいというユーザーニーズに応えられていません。 機能面での課題も顕著です。 大半の廉価製品には自動首振り機能、LEDライト、スマートフォンへの給電機能、リモコンによる遠隔操作が搭載されておらず、キャンプの夜間や災害時の停電下では、別途ライトやモバイルバッテリーを用意する必要があり、荷物が増えるというデメリットもありました。 さらに、多くの製品は卓上設置のみに対応しており、テント内に吊り下げて空気を循環させることができないため、狭いテント内の蒸し暑さを解消しづらいという声も数多く寄せられています。 Ｌ＆Ｌライブリーライフは、こうした市場の課題をすべて解決するため、独自のデュアルターボモーターと20,000mAhの大容量一体型バッテリーを搭載。 首振り機能、2色LEDライト、USB給電出力、6mリモコン、卓上・吊り下げ2WAY設置といった多彩な機能を1台に集約した「YH-F143」を開発し、アウトドアと防災の両シーンに最適な、コストパフォーマンスに優れた製品として完成させました。

YH-F143 8 大核心特長、優れた機能とスペック

① 20,000mAh 大容量一体型バッテリー、最長50時間連続稼働 本体には、高耐久・PSE認証済みの20,000mAhリチウムバッテリーを内蔵。100段階の風量調整に対応し、最弱風量モードでは最大50時間、最強風量でも14.5時間の連続運転が可能です。朝から夕方までのキャンプ終日、畑での長時間農作業でも、途中充電の手間がかかりません。多重保護ICを搭載し、過充電・過放電・過熱・ショートを自動遮断するため、長期間にわたって安心してご利用いただけます。汎用USB Type-C充電に対応しており、モバイルバッテリー・車載USB・家庭用ACアダプターのいずれからでも充電可能。フル充電までの時間は約9～10時間です。 ② 独自デュアルターボモーター搭載、100段階風量で細やかな調整を実現 他社製品のシングルモーターとは異なり、2基のターボファンを内蔵することで強力な直進風を発生。最大風速は同サイズ製品の約2倍に達し、広範囲に涼しさを届けます。風量は1～100の100段階に細分化されており、就寝時に適した微風、昼間の暑さ対策に最適な強風、農作業用の超強風まで、シーンに合わせて自在に切り替えが可能です。低騒音設計により、弱風時の稼働音は約40dBと図書館なみの静かさを実現。テント内や寝室での睡眠の妨げにもなりません。 ③ 上下270°手動＋左右45～90°自動首振り、広範囲を空気循環 ファンヘッドは上下270°まで手動で角度調整が可能で、地面に置いて上向きに送風したり、高い位置に吊り下げて下向きに送風するなど、自由に設定できます。左右方向には45°または90°の2段階自動首振り機能を搭載。テント全体・室内・畑の広いエリアに均等に風を循環させ、蒸し暑さや熱気を素早く排出します。首振り機能のない従来製品と比較して体感冷感が大幅に向上し、WBGT値の低下により熱中症リスクの抑制も期待できます。 ④ 1台3役の多機能統合：扇風機＋2色LED照明＋緊急モバイルバッテリー 本製品最大の特長は、1台で3つの役割を果たすマルチ機能を搭載している点です。 循環ファン：100段階風量＋自動首振りで暑さ対策 両サイドLED照明：白色光（昼間作業・点検用）と暖色光（夜間リラックス・雰囲気作り）の2モードを切り替え可能。キャンプの夜や停電時の非常照明として活用できます。 USB-A出力給電機能：スマートフォン・インカム・小型測定器などに給電可能。iPhone 16で約3～4回のフル充電ができ、災害時の緊急連絡にも備えられます。 停電時に照明・充電・送風を同時に使用できるため、家庭用防災備品としても最適です。 ⑤ 卓上・吊り下げ2WAY設置設計、あらゆるシーンに対応 本体上部には吊り下げフックを標準装備。テーブルに置いて卓上ファンとして使用するほか、テントのロープ・車内の天井・倉庫の梁などに吊るして空気循環ファンとしても活用できます。キャンプ・車中泊・農業ビニールハウス・屋外現場・室内寝室など、設置場所を選ばず多目的にご利用いただけます。本体底部には滑り止めラバーを装備しており、卓上設置時のズレを防止し安定性を確保しています。 ⑥ 6m先から操作できるリモコン付属、タイマー自動OFF機能搭載 専用リモコンが付属しており、最大6メートル離れた場所から風量切替・ライトON/OFF・首振り・タイマー設定が操作可能です。ベッドやテントの奥に座ったままで操作できるため、立ち上がる手間が省け、快適性が大幅に向上します。リモコンは本体背面に収納スペースが設けられているため、紛失しにくい設計です。 さらに、1・2・4・6・8時間の5段階オートオフタイマーを搭載。就寝時のつけっぱなしを防ぎ、バッテリー消費を抑えます。 ⑦ 高耐久ABS素材採用、屋外の過酷環境に対応 本体には耐衝撃・耐汚れ性に優れた厚手のABS樹脂を採用。キャンプ時の落下、農作業時の泥汚れ、砂埃、小雨程度の水滴にも強い耐久設計です。前面にはデジタル残量インジケーターを配置し、バッテリー残量を数値でリアルタイムに確認可能。電池切れのトラブルを事前に回避できます。本体重量は1.68kgと持ち運びに配慮した重さで、キャンプバッグや車の荷室にも簡単に収納できます。 ⑧ 他社製品との性能比較、価格以上の付加価値 同クラスの競合製品と比較すると、本製品はデュアルターボモーター・6段階風量・自動首振り・2色LEDライト・6mリモコン・強力直進風をすべて搭載しているのに対し、他社製品はシングルモーター・4段階以下の風量・首振りなし・ライト未搭載・リモコン非付属・風力が弱いといった課題を抱えています。多機能でありながら市場価格を抑えているため、アウトドア初心者からプロキャンパー、防災備蓄を検討中の一般家庭まで、幅広い層におすすめできる高コストパフォーマンス製品です。

多様な活用シーン紹介

①キャンプ・車中泊シーン テント内に吊り下げて熱気を循環、夜間は暖色 LED ライトで雰囲気作り、就寝時はリモコンでタイマー設定して快適な睡眠をサポート。車内の天井に吊るせばドライブ中の暑さ対策に活用、長時間のお出かけでもバッテリー切れの心配がない。 ②農業・屋外現場作業シーン 畑やビニールハウス、建築現場、道路誘導業務で卓上設置または吊り下げて強風を送り、長時間屋外作業による熱中症を予防。USB 給電機能で現場でスマホの充電が可能、LED ライトは早朝・夕暮れ時の作業照明として活用できます。 ③家庭室内・寝室シーン 夏の寝室に卓上設置、静音微風モードとタイマー機能で夜間の冷房代わりに。電気代を抑えながら空気を循環させ、扇風機単体より広範囲に涼しさを届けます。 ④防災・緊急備蓄シーン 台風、豪雨、地震による長時間停電時に活躍。送風機能で暑さをしのぎ、LED ライトで照明を確保、USB 出力でスマホの緊急連絡を維持。20000mAh 大容量バッテリーで数日間の非常時に対応でき、防災リュックや備蓄倉庫に常備するのに最適です。

製品仕様一覧

型番：YH-F143 内蔵バッテリー：20000mAh PSE 認証リチウム電池 本体サイズ：幅 22.1cm× 奥行 10.1cm× 高さ 27.5cm 本体重量：約1.68kg モーター：デュアルターボモーター 風量調節：100段階（1～100） 首振り機構：上下手動 270°、左右自動 45°/90° 連続稼働時間：最弱風約 50 時間～最強風約 14.5 時間 付加機能：2 色 LED 照明（白色 / 暖色）、USB-A 出力給電、6m リモコン、1/2/4/6/8 時間タイマー、デジタル残量表示 設置方式：卓上設置・吊り下げ 2WAY 充電規格：Type-C 5V/2A、フル充電約 9～10 時間 稼働騒音：約 40～60dB 素材：耐衝撃 ABS 樹脂 付属品：本体、リモコン、Type-C 充電ケーブル、収納袋、日本語説明書 保証期間：1 年間メーカー保証

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://www.rakuten.co.jp/smahoservice/