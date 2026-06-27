バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ( https://p-bandai.jp/?rt=pr )」は、大人向けプラキットブランド「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON AAP07: BALTEUS」(49,940円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年6月27日(土)19時より開始いたしました。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品詳細ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000253318/?rt=pr





SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON AAP07: BALTEUS





■商品特長

メカアクションゲーム『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』から惑星封鎖機構の特務無人機体「AAP07: BALTEUS」をSMPで立体化。

全身武器を再現、差し替えで「百五十六連ミサイル」「可変式超高温バーナー」も再現可能。

さらに台座を組み替えることで本体を左右に傾けたディスプレイも可能な商品です。





商品PV： https://youtu.be/u1qToKH9tCA





全長450mmのビックサイズ！

全長





各種武装を再現！

「四連ショットガン」と「三連ガトリング」は腕部と同期しフレキシブルに可動。

「四連ショットガン」と「三連ガトリング」





「連装ミサイル」のハッチは開閉可能、「グレネードキャノン」は上下に可動。

「連装ミサイル」と「グレネードキャノン」





「百五十六連装ミサイル」は差し替えで展開状態を再現。

「百五十六連装ミサイル」





セット内容

セット内容





■商品概要

・商品名 ：

ASMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON AAP07: BALTEUS

( https://p-bandai.jp/item/item-1000253318/?rt=pr )

・価格 ：49,940円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・サイズ ：H約257mm×W約320mm(台座含む)

・予約期間 ：2026年6月27日(土)19時～準備数に達し次第終了

・商品お届け：2027年4月

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )限定

・発売元 ：株式会社バンダイ





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※画像はイメージです。

※最新の情報・詳細は商品発売ページをご確認ください。

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※商品仕様は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは異なる場合があります。









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