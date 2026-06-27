Shopifyに商品診断＆絞り込みを設置できる「シンプル商品診断＆絞り込み｜お手軽コレクションフィルター」をリリース

株式会社UnReact

「シンプル商品診断＆絞り込み｜お手軽コレクションフィルター」は、Shopify ストアに文章の中にドロップダウンを埋め込んだ "センテンス型" の商品絞り込みブロックを設置できるアプリです。お客様は質問に答える感覚で条件を選ぶだけで、自分にぴったりの商品がリアルタイムに表示されます。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。



タグ・商品タイプ・販売元・コレクションの4種類のフィルターに対応し、2つのフィルターを組み合わせたカスケード（連動）絞り込みも可能です。商品カードのデザインやセールバッジ、クイックビュー、カート追加ボタンまで、コーディング不要で細かくカスタマイズできます。



ノーコードでテーマに追加でき、料金は Basic Plan 月額 ＄6.99（年額 ＄69.90 で17%お得）で、7日間の無料体験が可能です。

▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-182-ur-product-quiz?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-182-ur-product-quiz/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプル商品診断＆絞り込み｜お手軽コレクションフィルター」について「シンプル縦型ショート動画ギャラリー｜お手軽動画グリッド」について

文章の中のドロップダウンから条件を選ぶだけで、商品が瞬時に絞り込まれます。



「シンプル商品診断＆絞り込み｜お手軽コレクションフィルター」は、ストアの訪問者が簡単な質問に答えるだけで、最適な商品にたどり着けるようにする商品診断（プロダクトクイズ）アプリです。文章の中に組み込まれたドロップダウンから条件を選ぶだけで、絞り込まれた商品が瞬時に表示されるので、商品数が多いストアでもお客様を迷わせません。デザインや表示項目は管理画面から自由に調整でき、専門知識がなくても、ストアの雰囲気に合わせた絞り込みコーナーを設置できます。



主な特徴は以下のとおりです。

■ 質問形式ドロップダウンで、直感的に商品を絞り込み縦型ショート動画ギャラリーを簡単に表示

「〇〇を探しています」といった文章の一部がドロップダウンになっており、お客様はクイズに答える感覚で条件を選べます。 選ぶたびに商品が即座に絞り込まれるので、欲しい商品にスムーズにたどり着けます。商品数の多いストアでも、お客様を迷わせることなく目的の商品へ案内できます。

■ タグ・商品タイプ・販売元・コレクションに対応タグ・商品タイプ・販売元・コレクションに対応

4種類のフィルターから、ストアに合った切り口を選べます。



絞り込みの基準は、タグ・商品タイプ・販売元・コレクションの4種類から自由に選べます。 ストアの商品構成に合わせて、もっとも探しやすい切り口でフィルターを設定できます。2つのフィルターを連動させるカスケード絞り込みにも対応しているため、「カテゴリ→詳細条件」のような段階的な絞り込みも実現できます。

■ カードデザインやバッジ、ボタンを自由にカスタマイズカードデザインやバッジ、ボタンを自由にカスタマイズ

ブランドイメージに合わせて見た目を細かく調整できます。



商品カードのデザインはミニマル・ボーダー・シャドウなどから選べ、角丸や背景色、セールバッジの表示方法、ボタンのスタイルまで細かく調整できます。 ストアのブランドイメージにぴったり合う見た目に仕上げられます。割引率の自動表示や売り切れバッジなど、購入を後押しする表示も標準で用意されています。

■ クイックビューやカート追加ボタンを標準搭載クイックビューやカート追加ボタンを標準搭載

商品ページに移動せず、その場で詳細確認・カート追加ができます。



商品をクリックしなくても詳細を確認できるクイックビューや、その場でカートに追加できるボタンを標準で備えています。 お客様の購入までの手間を減らし、スムーズなお買い物体験を提供できます。絞り込んだ商品をそのまま購入につなげられるため、回遊から購入までの導線を短くできます。

■ スキーマで様々な項目をノーコードで編集スキーマで様々な項目をノーコードで編集

テーマエディタの設定パネルから、あらゆる項目を編集できます。



テーマエディタ上の設定パネルから、文章・フィルタータイプ・デザイン・表示件数など、あらゆる項目をノーコードで編集できます。 プレビューを見ながら、思いどおりの絞り込みコーナーを作り込めます。追加の CSS にも対応しているため、細部までこだわったカスタマイズが可能です。

■ ワンクリックでテーマに追加ワンクリックでテーマに追加

1クリックでテーマに追加できます。



アプリの管理画面から、追加したいテーマを選んでボタンを押すだけで、ブロックをストアに設置できます。 難しい設定は不要で、すぐに使い始められます。テーマエディタを開いて手動で探す手間がなく、初めての方でもかんたんに設置できます。

▼参考記事- 【2026年版】Shopify で商品診断・商品絞り込みができるアプリ5選｜コレクションフィルターで売上アップ(https://qiita.com/eijiSaito/items/d8aae3d664b791b9a889)- Shopifyで商品絞り込み・商品診断・コレクションフィルターを導入できるアプリについて徹底解説｜ご利用ガイド(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-182-ur-product-quiz/guide)- Shopify に商品診断＆商品絞り込みを設置できるアプリ6選を紹介！コレクションフィルターで「探せる」ストアへ(https://unblog.unreact.jp/blog/zyz8nclvo53)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/